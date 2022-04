Semana Santa 2022: cuánto cuesta la merluza, la rosca y los huevos de pascua este año

Esta Semana Santa, la merluza, la rosca y los huevos de pascua llegan con aumentos de hasta 89% con respecto al año pasado.

Entre los precios de los principales productos que consumen tradicionalmente los argentinos durante Semana Santa, el que mayor aumento registró fue el de los huevos de pascua de chocolate.

Afectados por el alza internacional del valor del cacao, el precio de los huevos de pascua subió hasta 89% , mientras que el filet de merluza aumentó 66% con respecto a 2021 y la rosca de supermercado un 43%; según un informe de Focus Market vía Scanntech (lector de código en 670 puntos de venta de todo el país).

Precio del Pescado para recetas de Semana Santa

En el caso de los pescados, el mayor aumento en forma interanual es el filet de merluza con un 66% de incremento. El kilo de merluza hoy cuesta $899 y el año pasado costaba $540 .

. Le sigue el Calamar con un 56% de aumento. Hoy su precio es de $890 el kilo y el año pasado costaba $570.

"El pescado aumento en el acumulado de la gestión de Alberto Fernández un 200%, por encima del pollo y la carne vacuna en el mismo período. Hoy al problema del precio se le suma el transporte que sale de puerto por el inconveniente de la falta de gasoil para un producto frío y perecedero. En la última semana hubo dificultades para llegar a las pescaderías" señaló Director de la Consultora Focus Market.

precios de HUevos de pascua

El mayor porcentaje de aumento interanual del relevamiento de precios para Semana Santa se dio en los huevos de pascua, ya que el año pasado un huevo de chocolate con leche de 55 grs. costaba $291 y este año el mismo huevo cuesta $550, lo que representa un aumento del 89% .

"El precio internacional del cacao ha pasado de los u$s 2350 a los u$s 2600. Argentina es neto importador de Cacao. Sin embargo, también los ingredientes como azúcar, leche o los emulsionantes han tenido fuertes subas interanuales. El consumo local de chocolate es bajo en nuestro país con 1,6 kilogramos per cápita anual. Sin embargo, estacionalmente para esta fecha su consumo crece y los precios también", indicó Damián Di Pace Director de la Consultora Focus Market.

precios de la rosca de pascua

Para el caso de rosca de pascuas, se encuentra una amplia variedad de precios. Por ello, se promedio un precio en base a los productos que la consultora relevó en 2021.

"Encontramos una mayor diferencia en la rosca de pascuas de 400 grs. comprada en el supermercado que el año pasado costaba $350 y este año cuesta $499, lo que representa un aumento del 43%.