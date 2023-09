Los precios de las propiedades tocaron su piso y subirán después de las elecciones, según expertos

Los especialistas del mercado inmobiliario creen que las propiedades ya tocaron su piso y que los valores podrían subirán tras las elecciones. En ese sentido, en agosto, ya se percibió un repunte en el movimiento de las operaciones de compraventa.

El mayor número de escrituras estuvo impulsado por el contexto electoral de las PASO, que hizo que muchos compradores se anticiparan a cerrar las transacciones por la incertidumbre que plantea la coyuntura. De hecho, fue el mejor mes del año con 4135 operaciones, un 32,7% más que en el mismo mes de 2022, según el Colegio de Escribanos porteño.

El tema fue uno de los tópicos abordados por los participantes del primer Real Estate Summit de El Cronista y Apertura, realizado en La Rural este miércoles. Los expertos anticiparon que esperan una reactivación de las ventas y una revalorización de los precios de los inmuebles. Se mostraron confiados por el potencial de la Argentina, con oportunidades clave como las que presenta Vaca Muerta.

"Esta es una zona con alta demanda y poca oferta. Un monoambiente puede generar una renta mayor a $ 18.000 por día, entre tres y cuatro veces más alta que la de un inmueble tradicional o un alquiler temporario en la Ciudad de Buenos Aires", señaló Damian Lopo, CEO & founder de Crowdium, y se mostró optimista de cara a los próximos meses.

Consideró que factores como "el barril de petróleo, que alcanzó un valor de u$s 100, y la inauguración reciente del Gasoducto Néstor Kirchner, sumado a que aún faltan etapas por inaugurar", auguran un futuro promisorio para la economía y, en consecuencia, para la actividad del sector.

Damian Lopo, CEO & founder de Crowdium.

La empresa fue la primera del rubro en el país, controlada por una fiduciaria. Tiene 29 fideicomisos activos con más de 100 propiedades y 155.000 inversores. "El número de nuestros usuarios crece sostenidamente, pero baja el ticket promedio", apuntó Lopo.



Sobre el crowdfunding, el titular de la firma destacó que nació como una alternativa para ahorrar en ladrillos . "El 92% de la población mundial no tiene u$s 100.000, por lo que la industria del real estate, que mueve u$s 275 trillones, le habla al 8% de la sociedad. Era necesario crear una herramienta para la gente que menos tiene, con menos oportunidades de acceso", consideró.

"Hoy, lo más barato es una cochera, pero no llega a ser una propiedad como tal. Así, este recurso permite que exista una opción sobre todo en la Argentina, que no ofrece créditos. Desde u$s 1000, se puede invertir en departamentos, oficinas o proyectos en pozo. Si se alquilan se obtiene una renta. Y si se venden, una utilidad. Se participa con cuotapartes", graficó Lopo.

Una de las alternativas de inversión que propone Crowdium permite entrar con $ 150.000 con una renta garantizada del 14%. "Se puede invertir en renta variable y fija, en dólares y en pesos. En este caso, dolarizamos al MEP los pesos que tomamos. Hicimos alianzas con empresas de primera línea como Balanz Capital y Mercado Libre, así como también con inmobiliarias para promocionar este producto", afirmó Lopo.

Alejandro (izquierda) e Iván (derecha) Ginevra, de Ginevra Group.

Por su parte, Alejandro e Iván Ginevra, el presidente (padre) y CEO (hijo), respectivamente, de Ginevra Group, coincidieron con el número uno de Crowdium. "Es un buen momento para comprar. La inversión inmobiliaria pasó a ser un refugio para cuidar el patrimonio. Somos optimistas sobre el futuro del sector. Lo que notamos es que la gente prefiere pagar en cash antes que endeudarse en cuotas", analizó Ginevra padre, quien se incorporó a la inmobiliaria familiar en su último año del colegio secundario y más tarde fundó su propia firma.

"Antes, había que poner un aviso clasificado y mostrar propiedades los fines de semana. Acompañé la transformación de la empresa de mi familia, que pasó de ser una inmobiliaria a una desarrolladora, comprando esquinas clave como Cabildo y Pampa, y Olleros y Luis María Campos, y participando de proyectos de shoppings como Solei y Patio Bullrich. Luego, fundé mi empresa. Siempre me gustó más la parte de desarrolladora que la de comercializar", repasó sus comienzos Alejandro, y resaltó que "se trabaja a largo plazo para seguir creciendo".

"El mercado acompaña la macro. Estamos en un piso de los valores. Pero hubo un repunte de las escrituras y eso es un indicador. Los niveles de deuda son un problema. Sin embargo, hay buenas perspectivas, de la mano del litio y Vaca Muerta. Los negocios inmobiliarios se miden por años. En el corto plazo, vemos que habrá turbulencia. En el mediano, esperamos en una recuperación", agregó Ginevra hijo.

Crecen las inversiones de argentinos en Uruguay y Paraguay

Otro de los puntos destacados del evento fue el crecimiento de inversiones en Uruguay y Paraguay. "Tradicionalmente, el argentino busca estabilidad y un sistema jurídico que le garantice reglas claras. Hoy, estos países vecinos dan esas condiciones, además de los Estados Unidos, un mercado predilecto", afirmó Federico Gagliardo, founder & CEO de Vitrium Capital.

"La economía de Paraguay creció entre el 7% y el 9% anual en los últimos años, salvo en la pandemia, con una inflación histórica del 2% anual. El guaraní es la única moneda latinoamericana estable a la que no le quitaron ceros en 70 años. Además, el país tiene tres impuestos, con una baja carga tributaria: IVA e impuesto a las ganancias, del 10% cada uno, e impuesto a dividendos, del 15%", explicó Gagliardo, y resaltó que existe la Ley de Vivienda Promovida, de 2011, que ofrece beneficios fiscales .

Federico Gagliardo, founder & CEO de Vitrium Capital.

De esa manera, en Asunción, los proyectos rondan entre u$s 45.000 y u$s 140.000, con una inversión desde u$s 1700 el metro cuadrado. En tanto, Gagliardo aclaró que, en Uruguay, el costo de construcción es más alto en dólares, pero los salarios son cinco veces más altos que los argentinos (en dólares también). "En Paraguay, los inmuebles tardan en promedio 27 días en alquilarse. En Uruguay, como máximo, 60", especificó.

Y realzó las ventajas de los mercados: "Paraguay y Uruguay son economías abiertas sin restricciones con partidos de centro-derecha actualmente en los gobiernos. En la pospandemia, por sucesos en Chile y Brasil, ambas economías recibieron un volumen de dinero sin precedentes: se vieron beneficiadas por el contexto regional y recibieron grandes inversiones".



"En cambio, en la Argentina, los periodos de estabilidad son cada vez más cortos. Antes eran de cinco o seis. Ahora, con suerte, de dos. El país necesita demostrar que podemos ser estables a 15 años", concluyó.