Se prevé una temporada de invierno difícil en el Sur

En 2023, por la diferencia cambiaria, vacacionaron en la Argentina unos 3,4 millones de turistas extranjeros. De cara a la temporada invernal 2024, el sector ya proyecta un periodo difícil que se extenderá hasta el verano.

Sebastián Tuvio, general manager del Hotel Las Balsas Relais & Chateaux, adelantó que será un invierno difícil para la industria del turismo local: "En los últimos seis meses notamos un cambio, que se materializará este invierno. El argentino se empezó a replantear muchas cosas, independientemente de contar o no con los fondos para afrontar esos gastos. Entre ellas, la idea de pagar u$s 150 por un pase de ski en la Argentina, cuando en Nueva Zelanda ronda los u$s 80".

A su vez, destacó que la crisis se extenderá, al menos, unos meses más: "La temporada de verano será aún más difícil que la anterior por la falta de extranjeros. Los turistas provenientes de otros países que, antes, reservaban con más de seis meses de anticipación hoy no lo están haciendo. Los próximos meses van a ser complejos para la industria".

El ejecutivo comentó que la propiedad que dirige es "la definición de hotel boutique en la Argentina". Destacó, a su vez, que, desde mediados de los '90, Las Balsas es parte de los hoteles más importantes del mundo, el Relais & Chateaux.

El ejecutivo se unió a la empresa en 2018 y, desde ese momento, no sólo continuó con la excelencia, tanto en el servicio, como en la gastronomía, sino que, también agregó la sustentabilidad a la ecuación, mediante la certificación de empresa B. Es el único hotel del planeta que es Relais & Chateaux y empresa B.

Respecto al management, el ejecutivo expuso: "Hay que elegir a los profesionales correctos para los roles correctos. Especialmente en equipos grandes, con proyectos grandes, la clave del líder tiene que ser delegar"