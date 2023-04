Rodríguez Larreta: "Vamos a alcanzar el equilibrio fiscal en un año"

Horacio Rodríguez Larreta aseguró que en el primer año de su eventual presidencia alcanzará el equilibrio fiscal.



" Vamos a llegar al equilibrio fiscal en el primer año para dejar de emitir y que eso no sea una fuente de inflación ", aseguró el Jefe de Gobierno porteño, en un diálogo con la prensa esta mañana, luego de su presentación de anoche frente a los 140 empresarios reunidos en el Foro Llao Llao, de Bariloche.

" Para eso, hay que tener un equipo de gente que conozca el Estado. Que agarre la Ley de Presupuesto con una lupa, peso por peso. No es fácil. Hay que tener un equipo que trabaje, tenga experiencia, conozca al Estado. Que sepa si se justifica o no cada centavo. Hay que tener voluntad política para encararlo en serio ", explicó.

Fue el único punto en el que Rodríguez Larreta, uno de los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio, se animó a estimar un plazo. A los empresarios, ya les había anticipado que, si bien es necesario remover el cepo "lo antes posible", aclaró que "difícilmente será en el primer día".

¿Qué condiciones harán falta para que eso ocurra? "Una sola: recuperar la confianza", le respondió este miércoles a la prensa. " No es matemática. No es decís: ‘Hago A, B, CE' y la recuperás. La confianza es una sensación, una percepción que se va construyendo. La clave es recuperarla en la Argentina, que la perdió a lo largo de décadas. Y, claramente, esa pérdida de confianza se aceleró muchísimo con este Gobierno ", agregó.

Disfónico tras su intercambio con los empresarios -entre los organizadores del evento están Eduardo Elsztain (IRSA), Marcos Galperin (Mercado Libre), Martín Migoya (Globant), Federico Braun (La Anónima) y Carlos Miguens (Central Puerto y San Miguel)-, Rodríguez Larreta insistió en que ninguna medida será aislada; remarcó la necesidad de su mentado "plan integral".

" No creo que haya que tener un plan solamente para bajar la inflación, sino uno de desarrollo, para que la Argentina vuelva a crecer y exportar más, para que vuelva a generar trabajo genuino ", aseguró.

Parches, estabilización y el Plan Austral

" Bajarlo como una cosa aislada, un parche más... No pasa por ahí. Hace falta un plan de desarrollo que potencie los productos que el mundo necesita. Que aumente la exportación de alimentos, desarrollar el litio del Norte, Vaca Muerta, más puestos de trabajo de la economía del conocimiento... ", enumeró.

" Dentro del plan de desarrollo, hay un capítulo que se llama ‘Estabilización'. Que no puede ser aislado. Pasó con el plan Austral, que estabilizó y, como no hubo un programa de desarrollo integral, al año y medio hubo inflación de nuevo ", comparó.

"Tenemos una visión integral. No hay parches ni soluciones fáciles. Vamos a bajar la inflación, no tengan dudas. Ahora, no es fácil y tampoco se resuelve con tres medidas. O con algo que pueda decir acá y se ponga en el zócalo, en la televisión", dijo Rodríguez Larreta.

"No es un slogan. Tenemos que hacer muchas cosas para bajar la inflación, empezando por no vamos a gastar más de lo que tenemos. No vamos a seguir gastando, a seguir con un déficit crónico en la Argentina, que siempre termina financiando con la maquinita, que genera inflación", amplió.

"Más tarde o más temprano, vamos a atacar de raíz la inflación. Pero dentro de un plan integral, para exportar más, para generar más trabajo, inversiones y que eso derive en la baja de la inflación", repitió.

Aseguró, no obstante, que el "capítulo Estabilización" deberá lanzarse el 10 de diciembre mismo. "Pero depende de ir recuperando la confianza de la gente. No es serio decir: ‘En seis o tres meses la inflación va a bajar tanto'. No es serio. Ya nos quemamos con leche muchas veces en la Argentina".

"Vamos a hacer un esfuerzo para bajar la inflación lo más rápido posible. Pero no es serio comprometer fechas, sobre todo, cuando todavía no tenemos ni idea de qué país vamos a tener el 10 de diciembre. Si alguien te puede explicar un plan económico en 30 segundos, no es serio", subrayó, para compararse de algunas propuestas de sus rivales.

Se espera que Alberto Fernández cierre el Foro Llao Llao

Organizado desde 2012 e institucionalizado desde 2015, el Foro Llao Llao convoca a los dueños y CEOs de más de 100 empresas. Con charlas reservadas, sólo accesibles para los participantes del evento, este año contó con la presencia de los principales precandidatos presidenciales: además de Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, Gerardo Morales y Javier Milei. Sergio Massa (Ministro de Economía) y Eduardo de Pedro (Interior) declinaron la invitación.

Quien sí confirmó esta mañana que no participará el Presidente, Alberto Fernández. Cerca del mediodía, canceló la videoconferencia que daría luego del almuerzo con el que se cerrará el evento, este miércoles.

Hasta ahora, Fernández fue un asterisco sujeto a confirmación en el programa, lo que generó muchas dudas, que persistieron, incluso, esta mañana: mientras que en los pasillos del Llao Llao se comentaba hasta el horario en el que estaba programada la videoconferencia, para la cual ya se habían hecho las pruebas de conexión, en la Casa Rosada persistieron versiones encontradas sobre la confirmación .

Cerca del mediodía, finalmente, desde Balcarce 50 informaron que el Presidente tiene "complicaciones de agenda".