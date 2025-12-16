En esta noticia Los orígenes de Tostado

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Pablo Toviggino, le respondió a la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y apuntó contra Tostado, la cadena de gastronomía que tiene como presidente al hijo de la exministra de Seguridad, Francisco Langieri, quien quedó en el centro de la escena por sus vínculos familiares y su rol al frente de la firma.

Lo hizo luego de que Bullrich lo denunciara ante el Tribunal de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por el presunto caso de corrupción que recae sobre la Asociación.

“Lo que genera la Selección Campeona del Mundo, se destina a sostener una estructura de 1300 trabajadores de planta permanente (sin subsidios estatales) y al mantenimiento de predios de nivel internacional donde entrenan 24 selecciones nacionales masculinas y femeninas. En el predio Lionel Andrés Messi circulan a diario 1000 personas y 400 atletas se alimentan en sus comedores. Por qué no se concentra en la corrupción de su propio gobierno, con un café con leche y un TOSTADO ”, posteó en su cuenta de X el tesorero de la AFA.

El cruce puso bajo la lupa la estructura empresaria y financiera de la cadena gastronómica, en medio de cuestionamientos vinculados a cheques rechazados. Ante la consulta de este medio, la compañía prefirió no hacer declaraciones sobre el tema.

Los orígenes de Tostado

Tostado fue fundada en 2015 por Fernando Goijman, tras una inversión aproximada de u$s 180.000. Goijman ya venía del rubro gastronómico; mientras estudiaba publicidad, abrió su propio restaurante que mantuvo por 10 años.

El empresario sumó más proyectos en paralelo. Montó una fábrica de pastelería con la que proveía al canal gastronómico y de donde surgieron nuevos contactos. Los socios de Tienda de Café lo invitaron a participar con proyectos puntuales en algunas de sus tiendas y fue entonces cuando Goijman decidió avanzar con la creación de Tostado.

Según datos del Banco Central de la República Argentina, Francisco Langieri Bullrich -hijo de la senadora- figura actualmente como director titular y presidente de Tostado Franquicias S.A., cargo que asumió en marzo del año pasado.

Paralelamente, en Tostado Buenos Aires S.R.L., Langieri Bullrich figura como socio mayoritario y fue gerente hasta 2022, cuando renunció al cargo y fue reemplazado por Fernando Goijman, aunque sigue manteniendo una importante participación societaria.

Actualmente, Tostado Franquicias S.A. registra una deuda de $ 28 millones, mientras que Tostado Buenos Aires S.R.L lo hace por una suma de casi $ 390 millones. Si bien ninguna de las dos sociedades registra cheques rechazados, Langieri Bullrich lo hace por una suma mínima de más de 1 millón de pesos .

Dos años después de su fundación, Tostado comenzó a franquiciar el negocio, modelo con el que hoy apalanca su expansión y lo que le valió un crecimiento exponencial. Tal es así, que en 2019 puso por primera vez un pie en el exterior, con un local en Brasil. Hoy tiene más de 60 locales en la Argentina y ocho en el exterior (Brasil, Uruguay, los Estados Unidos y España).

Instalar una franquicia de Tostado cuesta desde u$s 250.000 con un fee de ingreso de alrededor de u$s 20.000, y una facturación promedio de u$s 80.000 mensuales por local.