La Justicia decretó la quiebra de Alberto Samid, dirigente peronista también conocido como el “Rey de la Carne” por su actividad comercial. Así lo decidió Horacio Robledo, titular del Juzgado Nacional Comercial 25, Secretaría 49, donde se tramita el concurso preventivo del empresario, iniciado a fines de 2022. El magistrado tomó la decisión luego de que José Alberto Samid -tal cual su nombre completo, como figura en la carátula del expediente- no pudo acordar un plan de facilidades de pago con uno de los tres acreedores quirografarios verificados en su concurso: ARBA, la agencia recaudadora de impuestos de la Provincia de Buenos Aires. Tampoco alcanzó una solución definitiva a sus deudas con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el ente fiscal nacional. Para quienes siguieron el caso, no dejó de resultar irónico. Cuando pidió su concurso Samid, que en 2019 fue condenado a cuatro años de prisión por asociación ilícita y evasión tributaria, le había echado la culpa de sus desgracias al hostigamiento político que, alegó, sufrió por parte de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) durante la presidencia de Mauricio Macri. Sin embargo, termina quebrando por no haber llegado a un acuerdo con el organismo tributario de Buenos Aires, provincia gobernada por su compañero Axel Kicillof, cuya candidatura presidencial Samid apoya. En el decreto de la quiebra, firmado el 16 de diciembre y cuyo edicto se publicó este jueves en el Boletín Oficial, Robledo justificó su decisión en que Samid no alcanzó la doble conformidad que exige la Ley de Concursos y Quiebras para levantar un concurso. Es decir, que la propuesta de pago sea aceptada por los dos tercios, tanto del total de acreedores como del monto del capital adeudado. El juez consideró dos hechos concretos. Por un lado, que ARCA (ex AFIP) aclaró que -a diferencia de lo que había asegurado Samid en el expediente- la cancelación de deudas fiscales con el organismo por parte de El Fuego y el Agua -empresa que operaba su histórico frigorífico de Cañuelas, de la cual el matarife era garante y cuyo concurso lo arrastró a presentar el propio- no tenía sentencia firme, más allá de que él personalmente se hubiese adherido a un plan de facilidades de pago para cancelar $ 53 millones. Por otro, el magistrado mencionó lo ocurrido en distintas audiencias informativas. Entre ellas, la del 22 de mayo de 2024, en la que Samid reconoció no haber obtenido a esa fecha respuesta de ARBA a su pedido de acceder a un plan de facilidades de pago. En el concurso, a Samid se le verificó un pasivo total de $ 276,66 millones. Hubo otros casi $ 16 millones reclamados que fueron calificados de “inadmisibles” por el síndico. El mayor acreedor es ARCA: $ 179 millones, todo lo que reclamó. La deuda de Samid con ARBA asciende a casi $ 94 millones, también todo lo que presentó el ente bonaerense en el juzgado. Principalmente, por el no pago de Ingresos Brutos e Impuesto Automotor. El tercer acreedor verificado fue una empresa, Smart Commerce, a la que el matancero le tiene que pagar $ 605.000. “Matancero peronista. Hincha de Gardel. Hincha de Boca. Hincha de Ford. Y le tengo bronca a Mauro Viale”. Así se presentaba Samid en su tarjeta personal, al menos, hasta abril de 2021, cuando falleció el periodista televisivo con el quien tuvo una famosa -“épica”, dirían los jóvenes hoy- al aire en enero de 2002. En el concurso, Samid se definió como alguien cuya vida laboral y comercial “estuvo siempre estrechamente ligada a la actividad ganadera y matarife”. Hijo de inmigrantes sirios, empezó transportando reses con un camión por las calles de tierra de La Matanza de en los ‘60. Además del frigorífico que estaba bajo explotación de El Fuego y el Agua, es dueño de las cadenas de carnicerías La Lona y de hamburguesas Mac Rey. Pero es más conocido por su militancia política. Diputado provincial bonaerense (1987-1981), fue asesor presidencial de su paisano Carlos Menem, de quien se distanció rápido, en enero de 1990, cuando el riojano decidió enviar tropas argentinas a la Guerra del Golfo para apoyar la embestida de los Estados Unidos contra la Irak de Saddam Husein. También presidente de Deportivo Morón (2000-2001), en los últimos tiempos fue animador de las veladas que organizaba Daniel Scioli en su residencia de La Ñata. Su nuevo referente político lo nombró vicepresidente del Mercado Central, cargo que ejerció entre 2014 y 2016. Además de la afinidad política, lo unió al Pichichi la afición compartida por el ajedrez. Experto en ese deporte, Samid recuerda permanentemente en su activa cuenta de X que hizo tablas con tres grandes maestros: Anatoli Kápov, Garry Kasparov y Veselin Topalov. “Con Karpov, dos veces”, recalcó. Sin embargo, para las nuevas generaciones, es más conocido por dos razones. En 2015, participó en Bailando por un Sueño, el concurso de danza de celebridades que conducía Marcelo Tinelli en Canal 13. La otra causa fue en 2019. En abril de ese año, la Justicia lo sentenció a cuatro años de prisión por asociación ilícita y evasión fiscal. Recibió la condena en prisión preventiva, decretada luego de reiteradas ausencias en las audiencias del juicio oral. En marzo, había volado a Paraguay. Interpol lo detuvo semanas después en el paraíso caribeño de Belice. Cumplió su condena con prisión domiciliaria en su casa de Ramos Mejía. No plenamente, con violaciones que tomaron estado público. La portación de tobillera electrónica fue algo de lo que ironizó -todavía hoy lo hace- en X, red social de la que se convirtió en heavy user. “Peronista de toda la vida. Hincha de Boca, de Gardel y de Ford. Toda la vida combatiendo gorilas”, se lee en el perfil de su cuenta, que tiene 123.400 seguidores. A inicios de 2022, por orden de la Cámara de Casación, el Tribunal Oral en lo Penal Económico Número 1 de la Ciudad de Buenos Aires -el mismo que lo había condenado- ordenó su libertad, bajo la condición de que se presentara mensualmente en el juzgado. Esa condena venció en abril de 2023. A fines de diciembre de 2025, Casación también cerró una causa por presunta evasión y retención indebida de tributos en su contra por prescripción (se había iniciado en 2015). La noticia se conoció a inicios de enero. Casi, un regalo de cumpleaños: el 9, Samid celebró los 78.