Diciembre sumó un nuevo día de descanso confirmado que permitirá a miles de argentinos disfrutar de un fin de semana largo antes de la Navidad.

El lunes 22 de diciembre fue declarado feriado en determinadas localidades de la provincia de Buenos Aires, lo que modifica el esquema habitual de la semana previa a las fiestas de fin de año.

La medida genera una semana más corta para algunos trabajadores y abre la posibilidad de organizar una pausa extra en la recta final de diciembre.

Sin embargo, no se trata de un feriado nacional y su alcance es limitado a jurisdicciones específicas.

¿El feriado del lunes 22 de diciembre alcanza a todo el país?

El feriado del lunes 22 de diciembre no tiene carácter nacional. Se trata de un feriado local decretado en determinados municipios bonaerenses por motivos vinculados a aniversarios fundacionales y celebraciones tradicionales incluidas en el calendario oficial de cada distrito.

Por este motivo, el día no laborable no impacta en todo el país ni en la totalidad de la provincia de Buenos Aires.

¿Qué localidades tendrán feriado el lunes 22 de diciembre?

El feriado alcanza a municipios específicos de la provincia de Buenos Aires. Entre las localidades confirmadas se encuentran Lezama y Tordillo, donde el 22 de diciembre coincide con aniversarios fundacionales o fiestas patronales.

En estos distritos, el feriado fue incorporado al calendario local como jornada no laborable.

¿Quiénes se benefician con el feriado del 22 de diciembre?

El beneficio alcanza a los residentes y trabajadores de las localidades donde rige el feriado. En concreto, se verán favorecidos:

Empleados públicos y privados de Lezama y Tordillo, que tendrán día no laborable con goce de sueldo.

Estudiantes y familias que residan en esas localidades, que podrán aprovechar una jornada adicional de descanso.

Para quienes viven fuera de estos municipios, el lunes 22 de diciembre será una jornada laboral normal.

¿Por qué se forma un fin de semana largo antes de Navidad?

Al caer el feriado en lunes, se genera de manera automática un fin de semana largo de tres días. Este descanso extendido se da justo antes de Nochebuena, que se celebra el miércoles 24 de diciembre, y de Navidad, el jueves 25 de diciembre, feriado nacional inamovible.

Esta combinación permite a los beneficiados organizar una pausa previa a las celebraciones de fin de año o planificar una escapada corta.

¿Qué otros feriados hubo en diciembre y cuáles restan?

Diciembre ya contó con el feriado nacional del 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María, que también generó un fin de semana largo. A esto se suma ahora el feriado local del 22 en algunos municipios bonaerenses.

Además, el 25 de diciembre será feriado nacional por Navidad, cerrando un mes con varios días de descanso para distintos sectores.

¿Cuáles son los feriados confirmados en el calendario oficial de 2026?

El Gobierno nacional ya confirmó el calendario oficial de feriados para 2026, que incluye fechas inamovibles y trasladables a lo largo del año. Estas jornadas determinan los días de descanso para trabajadores y estudiantes en todo el país.

Feriados inamovibles de 2026

1 de enero: Año Nuevo

16 y 17 de febrero: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

3 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables de 2026