Productores de vino piden suspensión de retenciones ante caída de exportaciones

Los productores de vino, agrupados en Bodegas de Argentina, le pidieron al Gobierno el quite de las retenciones ante la caída de las exportaciones de vino embotellado en el primer semestres del año.

Según un comunicado difundido este martes, en el primer semestre del año, las exportaciones de vino embotellado tuvieron una caída de 6% en términos de volumen, en comparación con el mismo período de 2021.

Según estadísticas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), en lo que va del año, las exportaciones totales de vino embotellado alcanzaron 100,9 millones de litros versus 107,1 millones de litros en 2021. Lo que representó un ingreso de u$s 387,1 millones contra u$s 391,4 millones en el primer semestre del año pasado.



Según explican desde Bodegas de Argentina, estos números contrastan con la performance exportadora de los últimos años. En 2021, las exportaciones de vino embotellado crecieron 9,3%, un 5,3% en 2020 y 1,37% en 2019.

Más allá de estas variaciones, las exportaciones de vino fraccionado no logran desde 2010 superar los 220 millones de litros al año y los u$s 800 millones al año en valor.

Actualmente, el vino, tanto en granel como fraccionado, tributa una retención del 4,5% por dólar exportado.

Inflación vino: los precios suben 45% y se agravan por cepo a las importaciones



"La Argentina es el quinto productor mundial de vino y, con mucho esfuerzo, logra estar entre los 10 exportadores mundiales. Siempre sostuvimos que las retenciones para un producto tan particular como el vino eran contraproducentes. Nosotros elaboramos y vendemos una bebida con base agraria con mucho valor agregado y marca en góndola", remarca Patricia Ortiz, presidente de Bodegas de Argentina.

Las botellas, principal insumo del vino aumentó más del 60% en lo que va del año

"Es un producto muy sensible en precio para nuestros clientes importadores como para los consumidores globales. Siendo así, cargarle derechos de exportación es muy riesgoso. Venimos de un período extenso de atraso cambiario sostenido y, por distintos factores, tenemos inflación de costos que superan con creces la inflación local. Solamente las botellas subieron más de 60% en lo que va del año y la uva más de 80% versus el año pasado", agrega.

Bodegas de Argentina expresa la necesidad de suspender temporalmente los derechos de exportación, con la finalidad de liberar recursos de las bodegas para reinvertir en el negocio y sostener así, la demanda en el exterior.

Además piden flexibilizar las medidas de acceso al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para cumplir con los compromisos con los clientes y proveedores del exterior.



" Claramente el contexto macroeconómico local cambió versus 2018 cuando volvieron a gravarse con retenciones las exportaciones de vino. Asimismo, el contexto global está sumamente desafiante con costos logísticos que se han triplicado y mercados que traccionan menos ", explica la empresaria.

Francisco do Pico, vicepresidente de la entidad, indicó que, por diversos factores, cuando el tipo de cambio comienza a correr muy por detrás de la inflación de costos "los márgenes de exportación se reducen dramáticamente. Nosotros no podemos trasladar la inflación a los precios en el exterior. Simplemente, nos dejan de comprar si quedamos desfasados de precio en comparación con proveedores de otros países", agregó.

Un malbec argentino se llevó "puntaje perfecto" del crítico Tim Atkin: quién lo elabora



"Por otro lado, no debemos dejar de considerar que el vino argentino paga aranceles para ingresar a distintos mercados en todo el mundo. Estos aranceles se suman a las retenciones y le cuestan a nuestra industria más de u$s 40 millones al año", remarcó Do Pico.

Los productores de vino piden fin de las retenciones

El arancel promedio de ingreso a otros países para el vino es de 5%. "Cuando contemplamos los principales mercados de destino, la cuenta neta de retenciones, reintegros a la exportación y aranceles de ingreso nos da una cuenta negativa.", agregó, por su parte, Ramiro Barrios, director de Comercio Exterior de la cámara.

Barrios aclaró que a la problemática de las retenciones se debe sumar ahora el efecto negativo de las recientes medidas que complican la importación de insumos y el pago de servicios en el exterior.

"El actual contexto de disrupción de la cadena logística internacional ha generado dificultades en el cumplimiento de los permisos de embarque ante el BCRA lo cual, quien, por diferencias menores, traba el cobro de reintegros y recuperos de IVA, así como la gestión de Certificado de Aumento de Exportaciones. En paralelo, en Brasil se anuncian medidas para bajar 20% el arancel del vino extrazona lo cual agrega competitividad a los vinos europeos", concluyó Barrios.