Precios de autos 'inalcanzables': experto explica como la eliminación de un impuesto puede evitarlo

Hugo Belcastro es el histórico importador y representante oficial de prestigiosas marcas de autos en la Argentina como las italianas Alfa Romeo y Ferrari, la japonesa Isuzu, y hace seis años también de la china Baic. Su conocimiento del mercado, lo puso además en la presidencia de la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIDOA), donde comanda los reclamos de las marcas internacionales que no fabrican en el país.

Se encuentra esperando la inminente eliminación del impuesto interno a los autos, un gravamen que nació hace 10 años y se conoció como 'impuesto al lujo' porque afectaría solo a los vehículos de muy alta gama. Pero hoy casi no quedan autos que no lo paguen, con una consecuente alza en los precios al consumidor. Según Belcastro, si no se elimina pronto, este año las ventas caerán un 30% porque los valores de los autos, impactados también por el impuesto país, la devaluación y ante la pérdida del poder adquisitivo de los clientes, serán "inalcanzables".

Entrevista exclusiva a Hugo Belcastro (Alfa Romeo)

¿Cómo cerró el año pasado la venta de vehículos Alfa Romeo?

Acompañó al mercado con una suba de alrededor de 11%. El mercado general cerró 2023 en la Argentina con un total de 450.000 patentamientos, un número aceptable y esperable, 11% arriba de 2022. Nuestro caso fue similar al de otra marcas, con vaivenes.

¿La demanda superó a una oferta que estuvo afectada por los problemas para importar?

Seguramente podríamos haber vendido más. Hubo meses en los que faltaron autos de casi todas las marcas, sin discriminación. Hubo falta generalizada de autos que después se terminó compensando. Incluso, las concesionarias terminaron con inventario .

¿Los autos importados perdieron peso en el mercado local?

Si. Y acá hay un punto importante. El año pasado ingresaron 135.000 vehículos de origen Brasil, México, Colombia y Uruguay pagando cero impuestos. Del resto del mundo, es decir 'extrazona', sólo ingresaron 15.000 pagando 35%. En CIDOA explicamos que si se baja el arancel de la extrazona del 35% al 20%, que es el máximo permitido por la OMC como protección, los 15.000 autos que entraron pasarían a ser 60.000. El Estado recaudaría más, porque es más el 20% de 60.000 que el 35% de 15.000.

¿Qué proyección hace para este año?

Lo va a definir la eliminación de Impuestos Internos. Si sucede, este año va a terminar en línea con el pasado, con unos 450,000 patentamientos. Si se mantiene Impuestos Internos, el mercado puede caer 30% , porque a ese gravamen se le suman otros y la devaluación, lo que llevan a los autos a precios muy altos, inalcanzables para la mayoría. Lo que se produce localmente tiene mucha integración de piezas importadas, entonces la devaluación también impacta fuerte a todos. Pensemos que se agregó el impuesto país, a las importaciones de 17,5%; y si se agrega el peso de la devaluación, el auto subiría más de un 100% de valor mientras los salarios están en una situación mucho más frágil.

¿Para cuándo espera la eliminación de Impuestos Internos y cómo sería?

Quedaría desactivado por lo menos por un período de seis meses. Eso se hace sencillamente por un decreto. Estarían trabajando fuertemente sobre eso, para evitar más problemas en este marcado.

¿Inmediatamente bajarían los precios?

Bajar de lo que subieron. Pero hay que tener en cuenta que del dólar de $400 se fue a uno de $800. Y si aceptamos que tanto las piezas para el ensamblado local como los autos importados hay que pagarlos con ese salto, lógicamente una suba habrá. Sí eliminan Impuestos Internos, amortiguaría un poco.

¿Podrían venir al país nuevas marcas de autos chinas?

Puede aparecer alguna pero no lo creo. Hay media docena de marcas chinas que ya tienen un mercado, ya la gente las conoce.

¿Planea inversiones para este año?

Posiblemente desarrollemos más las redes. A partir de esta libertad que se respira ahora es probable que desarrollemos más puntos de venta, que se abran más locales, más puestos de trabajo. Ahora, el consumidor va a poder elegir. Me hace acordar a los 90 , cuando se abrió la importación descubrimos el levantavidrios eléctrico, la dirección asistida, el cierre centralizado y no podíamos creer que existieran esas novedades de confort y seguridad. Hoy sin darnos cuenta también fuimos perdiendo modernización.

¿Cómo afecta a la industria argentina?

La industria argentina es muy importante, tiene un buen nivel de producción, son eficientes. También hay un arancel externo que los ayuda. Creo que un mayor ingreso de autos importados más que afectarlos los va a ayudar en algunos casos a modernizarse, qué fue lo que pasó en los 90.