Por qué Belgrano es hoy una gran oportunidad para la compra de una propiedad

Belgrano es uno de los barrios más exclusivos de la Capital Federal. Se trata de una de las zonas con mayor concentración de desarrollos inmobiliarios y está dentro del top 3 de los barrios en los que la gente más busca departamentos. Sin embargo, los precios no dejan de bajar y ya acumulan una desaceleración del 20% en los últimos dos años.

Según los datos de Reporte Inmobiliario, en Belgrano "centro", delimitada por las calles Ibera, vías del ferrocarril, Juramento y Av. Cabildo existen hoy 27 emprendimientos, dos menos que el año pasado. El metraje de los desarrollos en ejecución supera los 71.000 metros cuadrados (m2).

En el barrio de Belgrano de acuerdo al último censo nacional viven casi 127.000 personas.

"En el caso de Belgrano los precios bajaron en promedio un 6,5% este año. Es algo que se viene repitiendo en el resto de los barrios porteños. La baja muestra una disminución en el porcentual de caída con relación a la que se registró el año pasado cuando en general los ajustes superaban el 10%", explica José Rozados, director de Reporte Inmobiliario.

Cuáles son los precios en Belgrano

Si bien la mayoría de los emprendimientos son de una escala reducida inferior a los 5000 m2, " hay dos casos que superan estas superficies, siendo en general los emprendimientos de escala reducida, por la alta densidad de la zona y lo complicado de unificar parcelas", resaltan desde Reporte Inmobiliario.

Belgrano tiene zonas exclusivas de casas y también complejos de categoria

En concreto, el valor de venta por metro cuadrado en la zona se ubica hoy en u$s 3100 por m2 y acumula una baja, en los últimos dos años del 20%.

Según los datos de Reporte Inmobiliario, los precios de los inmuebles a estrenar y en pozo venían en subida desde el 2016 como consecuencia de la alta demanda. Pero en 2020, a raíz de la pandemia esos precios se depreciaron fuertemente y según los especialistas aún no llegaron a su piso.

"Son valores elevados. Hoy el comprador no está convalidando los precios en la zona. Deberán seguir bajando", remarca por su parte, Soledad Balayan, socia de Maure Inmobiliaria, que opera en el barrio.

El comportamiento de precios y la cantidad de desarrollos según los datos de Reporte Inmobiliario

De total de desarrollos, al menos diez poseen grado de avance inferior al 5%, por lo que se podría decir que un alto porcentaje de los desarrollos en ejecución son de lanzamiento reciente.



"El valor promedio por m2 dentro de los emprendimientos se ubica en los u$s 3121. Con un rango de entre los u$s 2809 y los u$s 3479 como cotización máxima", resaltan los datos de Reporte Inmobiliario.

Qué pasa con los inmuebles usados

En cuánto a los valores de los inmuebles usados, "la baja se sintió más en este segmento. Hoy los precios están en promedio en u$s 2300 el m2. La caída del valor del m2 en Belgrano es mayor que en Palermo", agrega Balayan.

La empresaria inmobiliaria atribuye este fenómeno a la demanda. "Hoy hay mayor demanda por barrios como Palermo que por Belgrano". Es decir que los precios en Palermo puede resistir más la baja de precios.