Por estos cambios en la Ley Ómnibus, se duplicarían las franquicias de marcas

Si avanza la ley ómnibus, el sistema de franquicias podría crecer el doble este año, consideran especialistas y consultores del sector. Ven positivos los cambios que introduce el proyecto, que, si se aprueba, reemplazará a la normativa vigente, que rige desde agosto de 2015.

Entre las principales modificaciones, se encuentran la flexibilización de trámites burocráticos y requisitos y de cuestiones laborales. En el primero caso, al igual que en alquileres inmobiliarios, los plazos se acordarán entre las partes; por ahora, son cuatro años como mínimo. En tanto, en cuestiones laborales, el texto aclara que no hay vínculo laboral entre el franquiciado y el franquiciante (lo que hoy da lugar a causas judiciales) y permite que el franquiciado pueda tomar hasta cinco empleados como monotributistas (actualmente, debe tenerlos en relación de dependencia).

A partir de esta reforma, las franquicias esperan un mejor 2024 luego de un 2023 "magro" por la crisis y la incertidumbre que planteó el escenario electoral. Si bien el sector creció un 5,2% -último dato disponible de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF), al cierre del primer semestre-, cayó más de 50% interanual la tasa de positivismo (interesados en abrir franquicias que llegan a firmar contratos), especialmente de grandes marcas, las que demandan un mayor monto de inversión , de acuerdo a la consultora Centrofranchising.

Según el último relevamiento que hizo la AAMF entre el 7 de agosto y el 19 de septiembre entre 42 franquiciantes socias de todos los rubros, con casi 3800 puntos de venta y más de 25.000 empleos directos, las marcas se expandieron con un ritmo menor que en la primera mitad de 2022, cuando lo hicieron un 9,7%.

En el primer semestre del año pasado, el 83% de las marcas encuestadas aumentó su red de puntos de venta, con 196 aperturas y 971 nuevos empleos directos. Si se proyecta al universo total de franquicias en el país, de acuerdo a la cámara, se habrían abierto unos 2400 locales con la generación de 9300 puestos de trabajo en ese período. En base a estas proyecciones, se calcula que 2023 cerró con 50.000 franquicias que emplean a 240.000 personas a nivel nacional.

"Es positivo que la ley contemple a esta industria, cuando otras fueron excluidas. En líneas generales, hay un consenso de que los cambios son beneficiosos. Además de eliminar la burocracia -que no es propio de este sistema, que sigue el dinamismo del mercado-, se cierra la puerta a reclamos absurdos. Si bien la reforma de 2015 fue un primer paso favorable, el contexto cambió. Se necesita ser más categórico en algunos puntos", opinó Gabriela Sapio, abogada especializada en asesoría jurídica de empresas e integrante del Comité Legal y Comité de Consultores de la AAMF.

La principal mejora que los expertos ven con buenos ojos es la aclaración de que el franquiciante no tiene un vínculo laboral con el franquiciado ni con sus empleados, así como también que una franquicia pueda tener hasta cinco colaboradores como trabajadores independientes, en lugar de tenerlos en relación de dependencia. "En cuanto a lo primero, hay juzgados y cámaras que siguen haciendo lugar a reclamos de trabajadores, resaltó la integrante de la AAMF, quien también es directora de la Consultora Boutique GS Marcas y Franquicias.

"Lo segundo, la incorporación de la figura laboral del colaborador del emprendedor, es un espaldarazo principalmente a pequeños franquiciados que, en la gran mayoría, son emprendedores y pueden contratar a personas excluidas del sistema laboral y darles un trabajo estable. Muchos franquiciados no quieren ponerlos en relación de dependencia y terminan teniéndolos en negro o deciden no abrir una franquicia por temor a conflictos futuros. Eso atenta contra el desarrollo del sistema", destacó.

"Este aspecto es vital, le da aire al franquiciado. Posibilita la creación de puestos laborales a aquellos que recién arrancan en el sector, para que pueden mantener a sus equipos en una relación autónoma, haciendo los aportes para que el colaborador cuente con obra social y ART", agregó Roberto Marcelo Russo, creador de la Guía Argentina de Franquicias (GAF), listado que reúne todos los años más de 200 opciones de inversión.

"Los cambios son positivos, ayudan a aclarar puntos de la legislación actual que generan dudas y quitan trabas. Se quita rigidez a lo existente, con varios grises en materia comercial y laboral. Por caso, es beneficioso que se elimine el plazo contractual de cuatro años. Creemos que sería conveniente que se sume la exigencia de la circular de oferta (COF), un instrumento que tiene que tener redactado el franquiciante sobre su historia, con datos de la operación (puntos de venta total, aperturas/cierres y sus motivos, si tuvo un litigio, entre otros). Muchos países ya lo tienen, como México y los Estados Unidos", consideró Fabián Slisaransky, socio director de Franchising Company y abogado especialista en asesoría jurídica de empresas.

Para Carlos Canudas, titular de Estudio Canudas, otro punto beneficiará la apertura de franquicias: "En la legislación actual, el franquiciante no puede tener participación accionaria en el negocio, no puede ser franquiciado y franquiciante a la vez. Antes de la norma vigente, esto se probó con cadenas como Sushi Club y Rex, y funcionó. Hay gente que quiere invertir en una franquicia, pero no quiere hacerse cargo de la gestión del día a día. En la medida que el franquiciante no tenga la mayoría accionaria, lo veo interesante. Lo ideal sería un 30% en manos del franquiciante y un 70%, en inversores pasivos (en esta sociedad, el franquiciante lleva adelante el negocio)".

Los especialistas esperan que la retracción del consumo proyectada para 2024 impacte en el sistema de franquicias.

"En este contexto, muchas empresas se convierten en franquiciantes para expandirse porque no tienen acceso a capital (financiamiento para abrir sucursales por medio de créditos bancarios), lo cual también ayudaría a que el sector siga creciendo", agregó, y coincidió con sus colegas en el punto que ratifica que un empleado de una franquicia no puede ir contra un franquiciante en un reclamo legal.

"El proyecto de ley ómnibus aporta ventajas, da previsibilidad y transparenta la aplicabilidad del código en el mercado real. Es altamente probable que durante el primer semestre haya una retracción del consumo, lo que afectará a la decisión de los inversores en tomar franquicias. La aceleración inflacionaria y la falta de certezas respecto al escenario de ventas obligará a los franquiciantes ser más atractivos", concluyó Pablo Pascolo, director de Centrofranchising.