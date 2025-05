Phoenix Global Resources invertirá u$s 2000 millones en Vaca Muerta

Phoenix Global Resources, la energética controlada por el grupo suizo Mercuria Energy, anunció que planea invertir u$s 2000 millones en Vaca Muerta durante los próximos cinco años para desarrollar los activos de hidrocarburos no convencionales que tiene en la formación. Ese monto, agregó, será íntegramente financiado por la propia compañía.

La empresa hizo el anuncio, luego de que notificara a GeoPark su salida del acuerdo que habían firmado hace un año, mediante el cual la empresa colombiana aportaría, a cambio de una participación, unos u$s 1000 millones en esas concesiones, integradas por los bloques Mata Mora Norte y Sur, y Confluencia Norte y Sur.

" Phoenix Global Resources, compañía especializada en exploración y producción de petróleo y gas no convencional en la Argentina, informa que la adquisición de participación de los bloques Mata Mora Norte y Sur y Confluencia Norte y Sur por parte de GeoPark quedó legalmente sin efecto ", anunció la energética, a través de un comunicado.

" El contrato establecía que, si alguna de las condiciones precedentes contractuales no se cumplían en cierto plazo, cualquiera de las dos partes podría darlo por terminado ", aclaró. En tal sentido, informó que Phoenix decidió finalizar el acuerdo y que continuará de manera individual en los bloques no convencionales.

" Esta situación no afecta la normal ejecución de las actividades en las áreas, que seguirán siendo operadas, como hasta ahora, por Phoenix Global Resources ", subrayó.

" Ante este escenario, el plan de inversiones que lleva adelante la compañía, que proyecta acumular u$s 2000 millones en los próximos cinco años, y que fuera informado oportunamente a las autoridades, será financiado íntegramente por Phoenix ", amplió. Phoenix precisó que el plan de inversiones incluye la incorporación de un segundo equipo de perforación, ya contratado, para comenzar a operar en enero de 2026, y la ya iniciada obra de construcción de una planta de procesamiento de crudo (CPF), con una capacidad de tratamiento de 40.000 barriles diarios, que se pondrá en marcha en mayo del año próximo.

" La construcción de la planta, que fue adjudicada a una empresa neuquina y se está llevando a cabo en el yacimiento Mata Mora Norte, atenderá el hub no convencional de la compañía y contará con más de 200 trabajadores directos e indirectos ", indicó. La empresa recordó que lleva invertidos más de u$s 750 millones en sus activos no convencionales de Vaca Muerta.

" Mata Mora Norte, su yacimiento insignia, proyecta un plateau de 40.000 barriles diarios y, con Confluencia Norte y Sur, las áreas recientemente puestas en producción en Río Negro, a través del primer proyecto exploratorio de Vaca Muerta en la provincia, la compañía proyecta 70.000 barriles, con un inventario de 500 pozos por desarrollar ", explicó.

" Desde el inicio de sus operaciones en Vaca Muerta, el programa de inversiones desarrollado por Phoenix ha sido financiado íntegramente por la compañía, a través del respaldo de su principal accionista, la compañía suiza Mercuria Energy Trading, uno de los cinco trader de commodities más grandes del mundo. La compañía suiza, que es la principal accionista, con más del 90% de participación y constituye el principal respaldo financiero de Phoenix, seguirá invirtiendo en la Argentina y deposita la confianza en las provincias en las que opera, redoblando la apuesta en su activos en Vaca Muerta ", completó.

Hace un año, el 13 de mayo de 2024, Phoenix y GeoPark habían anunciado el acuerdo, mediante el cual la colombiana compraría el 45% de los bloques, a cambio de u$s 190 millones y se comprometió a financiar las exploraciones durante los próximos dos años. El monto previsto de esa inversión era de u$s 1000 millones. El operación fue un hito por varias razones. Una de ellas, porque marcó el mayor monto pagado por acreaje en Vaca Muerta hasta ese momento. Con esa transacción, además, GeoPark, fundada en 2006, retornaría a la Argentina, de la que se había ido en 2021.

Por su parte, GeoPark, a través de otro comunicado, había reconocido que su "contraparte" anunció que había decidido salir del acuerdo. " Como resultado, la adquisición no será completada por GeoPark ", admitió. Recordó que, según los términos del acuerdo, cualquiera de las dos partes tenía el derecho a desistir de la transacción a continuación de lo que se definió como "fecha de salida": el 13 de mayo de 2025.