Para salvar la temporada, hoteles congelan tarifas y lanzan ofertas para lo que queda del verano

Para salvar la temporada, hoteles de distintos puntos del país congelan tarifas y lanzan descuentos de hasta un 55% y promociones como 3x2 tras los abruptos aumentos que aplicaron luego de la devaluación.

En diciembre, hoteleros subieron los precios en el orden del 21,6%, apenas unos puntos por debajo de la inflación mensual del 25,5%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), y según fuentes del sector, por la inflación, también hubo incrementos en lo que va de enero de entre 10% y 20%.

Los hoteles quieren evitar una caída mayor en las ventas en medio de un verano que se proyectaba récord y ahora tambalea . En lo que va del mes, la tasa de ocupación es del 47% promedio y hay una proyección del 34% para febrero, según la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT). Por este motivo, algunas localidades dieron de baja festivales típicos de esta época, como El Bolsón con su Fiesta del Lúpulo, y otras están en duda, como Bariloche con su Fiesta de la Cerveza.

"Sacamos una oferta familiar del 20% para compras antes del 30 de enero. Es para matrimonios con dos hijos con pensión completa que se alojen hasta el final de la temporada. Pensamos esta promoción para que, con precios más bajos, sea atractiva la propuesta y nos ayude a mejorar la ocupación", señaló Jorge Ramallo, director de Howard Johnson Chascomús, uno de los hoteles que tiene la cadena propiedad del grupo Wyndham Hotels & Resorts que en el país es administrada por el Grupo Albamonte. El establecimiento situado frente a la laguna de Chascomús tiene un 40% menos de reservas que en esta época del año pasado.

La provincia de Buenos Aires es uno de los distritos con menos ocupación, con un 38% promedio . Wyndham Nordelta sacó un flash sale de 35% de descuento para reservas hasta el domingo para estadías hasta el 29 de febrero (excepto las fechas de Carnaval). La marca que es propiedad de Wyndham Hotels & Resorts también, pero gestionado por Aadesa Hotel Management, sacó otra rebaja del 15% la semana pasada.

Wyndham Nordelta sacó un 35% de descuento para reservas hasta el domingo para estadías hasta el 29 de febrero.

También Wyndham Garden Luján, administrado por el mismo grupo, lanzó un 10% off para reservas con más de siete días de anticipación hasta el 31 de enero para alojarse hasta el 29 de febrero (excepto feriados). También hay otras dos promociones: 15% off en tres noches para el mismo periodo y 15% off en transferencias reservando por mail o teléfono.

En el segmento de lujo, los hoteles ofrecen paquetes para fines de semana . El Four Seasons ofrece una noche de alojamiento en base doble por $ 700.000. Incluye desayuno en el restaurante Elena y acceso a la piscina al aire libre, al spa y al gimnasio en habitación Guest Room. Las habitaciones de mayor categoría, la Junior Suite y la Bedroom Suite, cuestan $ 820.000 y $ 940.000 la noche.

La cadena Amerian tiene descuentos que van entre el 10% y el 55%. "Hay varias promociones vigentes, algunas tienen condiciones como días mínimos en Termas, con 10% y 15% off. Otros destinos que están en temporada baja como Tucumán ofrecen ofertas para fomentar una escapada, con 55% off. Y hay algunas de Family Plan orientadas a quienes viajan por recreación y hacen una parada en el camino como Villa María", explicó Roberto Amengual, CEO de la cadena.

Los Cauquenes sacó un 20% off sobre las tarifas vigentes para pagos que se cancelen hasta el 4 de febrero inclusive.

En el sur, los principales puntos turísticos registraron un 70% de ocupación en la primera quincena, un saldo turístico mejor del que empresarios y autoridades preveían, traccionado especialmente por extranjeros, aunque están expectantes de cómo continuará la temporada, con argentinos que restringieron gastos y estadías con un turismo más 'gasolero'.

Los Cauquenes Resort & Spa, complejo de Ushuaia con vista al Canal de Beagle, sacó un 20% off sobre las tarifas vigentes para pagos que se cancelen hasta el 4 de febrero inclusive. "Seguimos ofreciendo cuotas con recargo, beneficio que los pasajeros valoran. En esta época, no solemos tener tanta demanda de pasajeros nacionales. Históricamente, a fin de año y los primeros días de enero suelen ser más bajos que el resto del año. De todos modos, estamos atentos al comportamiento del mercado en este escenario de incertidumbre. Buscamos adelantarnos con propuestas que atraigan y garantizándonos una base", analizó Victoria Barsoff, gerente de Ventas del hotel.

En el otro extremo del país, en Purmamarca, La Comarca se alineó a la estrategia de Jujuy, que lanzó un 3x2 en alojamientos. "Evaluamos, según la ocupación, cómo apoyar a la gestión de turismo provincial y diseñar próximas promociones. A pesar de que las consultas vienen en aumento, por el contexto económico, hay un 20% menos de reservas comparado a esta fecha del año pasado, un momento de alta demanda", indicó Guillermo Assaf, propietario del hotel de tres estrellas con 17 habitaciones y situado en medio de los valles de la Quebrada.