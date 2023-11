Prepagas se alistan para un mercado desregulado y ya barajan fuertes aumento del 40% en las cuotas

En el sector de salud, las empresas de medicina privada se preparan para el nuevo escenario que se vislumbra con Javier Milei presidente a partir del año próximo. Entre las prepagas, ya se especula con una posible liberación en el valor de las cuotas que afrontan los afiliados, lo que en el corto plazo se traduciría en fuertes aumentos mensuales.

Ayer, circuló la versión de que el presidente electo había mantenido esta semana encuentros con empresarios de la salud en donde les habría anticipado que desactivará los controles que supervisa la Superintendencia sobre los ajustes. "Que los incrementos sean libres y compitan en el mercado", habría dicho.

Sin embargo, algunos de los máximos referentes de las prepagas en el país aseguraron que todavía no tuvieron contactos con Milei. Por caso, Claudio Belocopitt, titular de Swiss Medical, aseguró a este diario que no participó de ningún encuentro aunque indicó que no lo "sorprendería una política de liberación. No hay dudas de que los valores no pueden estar por debajo de los costos", reconoció.



Si bien los usuarios de las prepagas reciben aumentos periódicos, estas tarifas están regulada por el Estado. Cada empresa está autorizada a realizar subas mensuales indexadas a los aumentos del Índice de Costo de Salud que ronda el 90% del promedio de los aumentos otorgados a asalariados formales según el RIPTE que elabora el Ministerio de Trabajo.

"Nos parece bien que se puedan fijar los valores en función de los costos, para así garantizar la sostenibilidad del sistema de salud. Sin embargo, hasta ahora no tuvimos ninguna reunión ni comunicación", explicaron desde la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS).

El servicio de salud se prepara para la llegada de Milei

El sector atraviesa, dificultades en su cadena de suministro. De hecho, hay insumos importados que no se entregan, o bien, tuvieron aumentos de entre 200% y 400%, mencionan en el sector mientras especulan que los aumentos en las cuotas podrían ubicarse en un 40%.

"Nosotros estamos esperando que designen al Ministro de Salud, cuando eso suceda vamos a pedir un encuentro con el nuevo funcionario para tratar el tema porque hoy la situación es insostenible", explicó Belocopitt.

El empresario aseguró que plantear un número de aumento posible, como el 40% del que se habló ayer en el sector, es muy difícil de calcular hoy. "Nosotros haremos los mayores esfuerzos para que los aumentos no sean significativos. Al final, tampoco queremos perder afiliados" .

El sector en crisis

Las empresas de salud, antes del balotaje, presentaron pedidos al Gobierno con el objetivo de paliar la crisis del sector sanitario.

La Cámara de Instituciones de Diagnostico Médico (Cadime), que nuclea a más de 13.000 pymes que emplean a 85.000 profesionales, le presentó a los principales candidatos presidenciales propuestas para debatir "con urgencia" la reforma del sistema y contribuir a resolver la situación actual.

En aquel comunicado, las empresas, habían remarcado que; "resulta imprescindible mejorar los aranceles que abonan las obras sociales, la medicina prepaga y demás financiadores a los prestadores ambulatorios, ya que se ubican entre los más bajos de América latina".

Guillermo Gómez Galizia, presidente de Cadime, había asegurado que "el Estado debe asumir su rol de arbitrar e impedir que las distorsiones derivadas de factores de poder coloquen en riesgo los servicios brindados por miles de prestadores". Pero, el plan de Milei podría tomar otro rumbo.

"Si las políticas de salida de la crisis tienden a fortalecer la concentración en el sector, marcharemos aceleradamente a la consolidación de oligopolios y se destruirán miles de empresas pymes y capital humano, perdiendo más eficiencia y equidad en el sistema", había advertido Gómez Galizia.