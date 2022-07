Nutrición y el bienestar emocional, dos caras de una misma moneda

La salud nutricional y la salud mental formaron parte del Health Leadership Summit. El doctor Adrián Cormillot, jefe médico de Internación en la Clínica de Nutrición y Salud, disertó en el panel "El bienestar desde la alimentación y nutrición" y Ángel Gargiulo, director y cofundador de CISMA (Centro Integral de Salud Mental Argentino), habló sobre "Salud mental: la importancia de cuidarnos"

Cormillot se refirió en primer lugar a los nuevos paradigmas de alimentación. "La única dificultad del veganismo es lo saludable de esto. El hecho de no comer derivados animales, no implica que uno esté alimentándose de manera sana. Siempre es necesario ingerir proteínas, combinar cereales con legumbres. Hay que estar muy informado, porque hay algunas cuestiones que no son muy accesibles. Una dieta que no tiene ingesta de proteínas es contraproducente".

Respecto del consumo de carne, el especialista destacó que "si hablamos del carnivorismo que tenemos nosotros en la actualidad, es mucho más sano ser vegano. En la Argentina se llega a consumir 50 kilos de carne por persona en 1 año, un nivel enorme. Lo aconsejable sería incorporar legumbres y suplir la carne con otros cortes más magros".

Sobre la ley de etiquetado frontal opinó que "empezar con algo es buenísimo. Es importante tener un etiquetado, saber de que está hecho un producto, tener información para poder elegir responsablemente está buenísimo, pero la manera de implementarlo o los criterios, es la gran discusión". Pero eso debe estar "acompañado de educación alimentaria". "Tiene que haber una concientización gubernamental y estatal para saber que estamos leyendo en esa etiqueta".

La obesidad y la malnutrición fueron otros dos temas centrales de la charla. Al respecto enfatizó en las medidas que se deben tomar para que hayan alimentos saludables y se implementen medidas que fomenten la buena nutrición.

"Hoy en día una buena campaña sobre el coronavirus te arroja resultados mañana, no pasa lo mismo con estas enfermedades porque es algo más a largo plazo".

Gargiulo, por su parte, habló sobre lo que se entiende por salud mental y lo que se debe hacer para posibilitarla. "Hay muchas definiciones posibles de salud mental, pero lo que mejor se me ocurre es la palabra equilibrio", dijo y aclaró "Estamos sometidos a constantes tensiones a las que estamos expuestos que son muchas variables que impactan en nuestro cerebro. Si nosotros mantenemos un equilibrio entre esas tensiones, logramos mantener un bienestar mental que puede tener altas y bajas".

Sobre trabajar sobre la prevención, el especialista se refirió a tener un examen personal para saber como mejorar su día a día. "La meditación personal es importante para poder concentrarse, para no ser un autómata y hacer todo el tiempo cosas sin pensar que es lo que verdaderamente quiero".

Respecto a las tendencias que se vienen en el mundo en salud mental dijo que se "trabajan por procesos psicológicos y no a partir de diagnósticos. No porque no sean importantes, porque lo son, pero en salud mental son muy engañosos porque cada persona es muy diferente y estos suelen ser muy subjetivos".

Finalmente se refirió a la salud mental de los argentinos. "Es muy difícil hacer un diagnóstico de todos los argentinos, pero lo que se observa en los consultorios día a día son problemas emocionales, depresión, problemas de ansiedad. El burnout se genera por estar expuesto a situaciones que uno no puede resolver o por cargarse de actividades que exceden a la capacidad que un individuo puede soportar. Esto pasa mucho en argentina porque hay mucha inestabilidad laboral, entonces hace que todos tengamos mucho trabajo, entonces uno llega tarde, se está expuesto a mucha tensión. La inflación también es un causante del stress porque antes se cobraba un precio pero mañana es otro y siempre hay que discutir los precios".