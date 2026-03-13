Hace unos días leí una frase que me dejó pensando.Decía: “No necesitamos empoderarnos porque ya somos poderosos.” La frase tiene algo de verdad. Ya somos poderosos. El problema es que muchas personas aún no han descubierto lo poderosas que son. Y cuando alguien no reconoce su propio poder, termina viviendo como si dependiera siempre de la aprobación o de las decisiones de otros. Ahí aparece la diferencia entre tener poder y ejercerlo. El poder personal no es algo que alguien nos otorgue desde afuera. No llega como un premio, ni como una autorización. Está dentro de cada persona desde el comienzo. El talento, la intuición, la creatividad, la capacidad de decidir y transformar la propia vida ya están ahí. Lo que muchas veces falta no es poder sino la conciencia de ese poder. Durante mucho tiempo se nos enseñó a esperar aprobación antes de actuar. A buscar validación antes de decidir. A creer que alguien más tenía la autoridad para definir qué era posible y qué no. Y cuando una persona vive así durante años, empieza a dudar de sí misma. Duda de su voz, de su criterio e incluso de sus propios sueños. Por eso el empoderamiento no tiene que ver con que alguien nos entregue poder. Tiene que ver con algo mucho más profundo: recordar que ese poder ya existe y empezar a ejercerlo. Empoderarse es dejar de actuar desde el miedo y empezar a actuar desde la propia autoridad. Y ese cambio, 100% interno, transforma absolutamente todo hacia afuera. Desde cómo una persona toma decisiones a cómo se posiciona en su trabajo. Cuando alguien reconoce su propio poder, empieza a construir una vida diferente. El empoderamiento no empieza con oportunidades, dinero o recursos. Empieza con algo mucho más profundo: un cambio en la forma en que una persona se percibe a sí misma. Es el momento en que alguien deja de verse como víctima de las circunstancias y comienza a verse como protagonista de su propia historia. Una persona desempoderada vive reaccionando al contexto. Cree que su realidad depende principalmente de factores externos: el mercado, la economía, la suerte o las decisiones de otros. Una persona empoderada entiende que aunque no puede controlar todo lo que sucede, sí puede elegir cómo responder. Y esa diferencia redefine la manera de vivir, de trabajar y de construir prosperidad. En el mundo emprendedor esto se vuelve especialmente evidente. Muchas personas buscan estrategias, herramientas o fórmulas para crecer. Pero antes de cualquier estrategia existe la identidad desde la cual se actúa. Una persona que no confía en su valor difícilmente construirá algo sólido, ni siquiera formulando la mejor estrategia del mundo. Alguien que duda constantemente de su propio criterio tendrá dificultades para liderar, negociar o incluso poner precio a su trabajo. Por eso el empoderamiento es un tema central en los negocios. Es una condición estructural para construir riqueza. Empoderarse implica confiar en el propio criterio, poner límites y tomar decisiones incluso cuando no hay garantías. El poder personal se ejerce cada vez que alguien se anima a decir lo que piensa, cada vez que toma una decisión alineada con sus valores y cada vez que deja de postergar aquello que realmente quiere crear. En ese proceso aparece algo que muchas veces se confunde con arrogancia, pero que en realidad es claridad. La claridad de saber quién se es, qué se quiere y hacia dónde se está dispuesto a avanzar. Cuando una persona llega a ese punto, ya no busca encajar, ya no necesita aprobación constante ni espera el momento perfecto. Simplemente actúa. Por eso, aunque la frase que leí tenga algo de razón, está incompleta. No necesitamos que alguien nos empodere. Pero tampoco alcanza con repetir que ya somos poderosos. Entre una cosa y la otra existe un paso que nadie puede dar por nosotros: reconocer ese poder y empezar a usarlo para actuar desde lo que realmente somos capaces de construir. Y en ese momento, el empoderamiento deja de ser una idea inspiradora y se convierte en una forma de vivir.