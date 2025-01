Murió la Ley de Alquileres: cuánto subieron los precios en enero

Alquilar un departamento de dos ambientes en la Ciudad de Buenos Aires tiene un valor promedio de $ 570.000 al mes, luego de que los precios subieran entre 3% y un 3,5% en enero. Se trata de un alza por encima del promedio de los meses anteriores, como resultado de una mayor demanda estacional que suele darse en el primer mes del año.

Así se desprende de los datos arrojados por el relevamiento realizado por Zonaprop y el informe de Mercado Libre, en conjunto con la Universidad del Salvador (Udesa).

En tanto, según otro relevamiento, elaborado por Zonaprop, los precios de alquiler aumentan un 2,8% en enero y acumulan un 39,7% de incremento en los últimos 12 meses en el área de CABA.

El informe de Mercado Libre, en tanto, contempla toda la zona AMBA, donde los precios de los alquileres subieron 3,5% en el caso de departamentos y 9,3%, tomando como referencia las casas.

A un año de haberse derogado la Ley de Alquileres, la oferta de departamentos continúa en aumento, lo que hace que los precios comienzan a estabilizarse. "El volumen de oferta actual es tres veces superior al registrado en febrero de 2023", resaltó Zonaprop.

En la actualidad la mayoría de los contratos se hacen por dos años con ajustes trimestrales tomando como referencia la inflación. Muy diferente de lo que fue 2023, cuando los periodos eran de tres años y los ajustes semestrales, debido a que todavía regían muchos acuerdos firmados con la ley anterior.

Los precios por barrio

Los barrios más caros para alquilar siguen siendo Puerto Madero con un precio medio de $ 926.707 mensuales, Palermo ($ 629.241 por mes) y Núñez ($ 626.602 ).

En contrapartida, Lugano sobresale como el barrio más económico de la Capital ($ 424.900), Floresta ($ 486.183 ) y Mataderos ($ 494.843), completan el top 3.

Un dato que resaltan las inmobiliarias es que hoy el 90% de las propiedades se ofrece y se abona en pesos. S olo un 10% -la mayoría, en Puerto Madero- se continúa ofreciendo en dólares.

Qué pasa con las ventas

En enero los precios de venta se mantuvieron estables y subieron apenas un 0,6%. De esta forma, el metro cuadrado se ubica en u$s 2339 en la Ciudad de Buenos Aires.

Según Zonaprop, en la comparación interanual el precio subió un 7%. Así, un monoambiente tiene un precio medio de u$s 103.039, mientras que un departamento de dos ambientes se ubica en u$s 123.785 y uno de tres ambientes en u$s 170.512.

Las ventas mejoran por los créditos

"En enero de 2025, el mercado de casas a la venta se encuentra neutro en CABA desde octubre de 2024 y también neutro en GBA Sur y Oeste desde diciembre de 2024. Por su parte, se encuentra a la baja en GBA Norte desde agosto de 2024", resalta Mercado Libre.

Ahora, en lo que respecta a departamentos los precios de venta "se encuentran al alza en CABA, GBA Sur y GBA Oeste desde agosto de 2023, mayo de 2024 y enero de 2025, respectivamente. Mientras que se encuentra neutro en GBA Norte desde noviembre de 2024".

Las proyecciones para 2025 son alentadoras: Hay que tener en cuenta que la venta de propiedades porteñas terminó 2024 con números en alza. En diciembre se registraron 7667 operaciones de compraventa, un 68% más que en el mismo mes del año pasado y el mayor registro de los últimos siete años.

Así se desprende de los datos arrojados por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. "En diciembre, hubo 1130 escrituras formalizadas con hipoteca. Por lo que la suba en ese sentido es del 874,14% respecto al mismo mes del año pasado y del 226% en el acumulado del año", resalta el informe.

Se espera que en 2025 los números sean superiores, producto de un sistema de créditos hipotecarios más afianzados.