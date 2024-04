Macro estable "por un ratito", el pedido de los emprendedores a Milei en el Foro Llao Llao

" ¿Qué necesitamos? Macro estable. Un ratito. Siete años de macro estable ". Jairo Trad, fundador de Kilimo, tomó el guante a la pregunta sobre qué le pedirían a Javier Milei, con quien tendrán la oportunidad de interactuar mañana. Tarek Ali Zaki (OncoPrecision) y Matías Viel (Beeflow), coincidieron. Son los tres emprendedores que Endeavor eligió para hablar antes los 150 empresarios congregados en el Foro Llao Llao, la cumbre que se desarrolla esta semana en Bariloche.

Los entrepreneurs participarán en el panel " Diseñando el futuro ", que abrirá la jornada del viernes, día en el que el Presidente cerrará el evento.

La llegada del Libertario a la Casa Rosada, con su huracanada impronta pro-inversora, tiene fuerte adhesión entre los dueños de la Argentina. En particular, entre varios de los fundadores de los unicornios argentinos, algunos de ellos -como Marcos Galperin (Mercado Libre), Martín Migoya y Guibert Englebienne (Globant)- con activa presencia en la organización de este foro. Por eso, Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor, asegura que el actual es " el mejor momento " para proponer soluciones a los problemas que, desde hace años, enfrenta el ecosistema emprendedor en la Argentina.

" Hay un consenso respecto que los privados tienen la palanca para generar un cambio ", afirmó, en diálogo con la prensa presente en el hotel Llao Llao. " La marca emprendedor argentina, en el mundo, tiene un peso enorme ", agregó.

" El Presidente lo sabe. Si no, no viene ", añadió Viel, cuya empresa de biotecnología, fundada en 2016, ya levantó u$s 15 millones de inversores como GridX, Ospraie Ag Science, el fondo de venture capital de Steve Jurvetson (director de Tesla y SpaceX) y Jeff Wilke (ex mano derecha de Jeff Bezos en Amazon), entre otros.

Matías Viel, fundador de Beeflow, startup que ya recibió u$s 15 millones de inversiones.

" La Argentina tiene un gran semillero de talento. También, una historia de excelencia académica y científica, que hace que haya un gran potencial para explotar ese talento y vehiculizarlo a través de un negocio ", observó Zaki, cuya startup que utiliza inteligencia artificial (IA) para predecir la eficiencia de tratamientos oncológicos y que ya recaudó u$s 4,2 millones en inversiones semilla.

" Mi experiencia personal es que esa experiencia científica no tuvo tanto éxito en la traslación al mundo empresarial. Acá, todavía, falta agilizar todo el proceso de transferencia tecnológica. La cuestión es cómo podemos darle visibilidad a la tecnología que ya existe. Ahí, hay un espacio grande de mejora ", observó.

" Es importante, en nuestro caso, todo lo que es agilización de cómo ingresamos reactivos al país, por ejemplo. Cómo agilizar el sistema de importación. Nosotros tenemos un laboratorio en Nueva York porque hacemos una compra y, al día siguiente, tenemos el reactivo para hacer el trabajo ", contrastó.

" Somos representantes de una clase de emprendedores, muy privilegiados. Eso es real ", admitió Trad. Su empresa, Kilimo, aplica IA para el uso de agua en explotación agropecuaria y tiene operaciones en la Argentina, México, Chile, Perú, Guatemala, Uruguay y Brasil. " Quisiéramos que no tuviese que ser tan difícil -continúa-. Una macro estable, por un ratito. Estamos vivos, nos está yendo bien. Pero nacimos en esta macro. Estamos sobreadaptados. El argentino está sobreadaptado. Por eso, le va bien en el mundo ".

Muy pocos emprendedores argentinos del perfil de ellos dependen del mercado local, avanzó.

" Hubiéramos querido que sí. Habría sido más fácil. Si este es un giro para otro lado, que sea el último. Y quedémonos acá. Nuestra mirada es a 10 años. No sé para dónde va ahora. Pero sostengámoslo un rato. El péndulo completo es brutal ", expresó.

Jairo Trad, founder de Kilimo; el startup utiliza IA para mejorar el uso del agua en la producción agrícola.

" En nuestra empresa, somos 26 argentinos y cuatro personas en Nueva York. Es imposible que no afecte la macro local ", se sumó Tarek. " Pero siempre hay oportunidades. Nuestro rol es navegar eso ", aclaró.

" Mi empresa tiene tres años y medio. Si nos paramos de la postura de que será un año difícil, no estamos autocondicionando. No nos queda otra que el optimismo. Todavía tenemos esa habilidad más latente porque no vivimos tantos años y tantos ciclos ", agregó.

Valoró la oportunidad de compartir los tres días del evento con los 150 empresarios, entre los que hay 40 miembros de Endeavor, muchos de los cuales ya recorrieron ese camino.

" Viendo esto es imposible no ser optimista: estar en ese cuarto, con toda esa gente. Parece otra Argentina. Es gente que vivió otros ciclos. Y sigue apostando a la Argentina. Si es un año difícil o no, lo surfearemos ", dijo.

" Me gustaría que nuestras experiencias, por más que sean cortas, ayuden a otros a no tropezar con las mismas piedreas. Que ayuden a tener un camino más fácil. Ojalá los procesos de licenciamiento y patentes sean 10 veces más rápidos que lo que me tocó a mí. El ecosistema entrepreneur argentino es muy generoso. Si no, ser emprendedor es muy difícil ", sumó Viel.

Los elegidos: qué hace cada startup

Los tres emprendedores fueron seleccionados para hablar -y, fundamentalmente, compartir- con los empresarios del Llao Lao. " ¿Cómo hiciste con el Conicet? ", le preguntan los más consagrados, con una mezcla de curiosidad y asombro, a Viel. Beeflow, contó sorprendido su fundador, fue la primera empresa argentina, en la historia, que licenció una patente de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). " Los empresarios lo ven como algo muy lejano. Faltan esos casos de evidencia: del científico, de animarse a juntarse con un emprendedor, y, también, del sector privado, de ir más al ámbito de la investigación ", completó.

" Hoy, veo que se está haciendo un proceso de entender cuáles son las prioridades. Las prioridades del país deben estar en dónde invertimos para generar conocimiento. Israel, por ejemplo, supo valorar mucho la ciencia ", planteó.

OncoPrecision usa IA para mejorar la precisión y la eficacia de los tratamientos oncológicos. Fundada hace dos años en Córdoba por Zaki, Gastón Soria, Candelaria Llorens y Gerardo Gatti, selecciona el tratamiento más adecuado para cada paciente y contribuye a aumentar la tasa de éxito en el desarrollo de nuevos fármacos contra el cáncer.

En tanto, Beeflow ofrece servicios avanzados de polinización para mejorar la productividad agrícola frente a la creciente demanda de alimentos. Actúa como una consultoría que gestiona la polinización, desde la instalación de colmenas hasta la optimización de la salud y el comportamiento de las abejas, especialmente en temperaturas bajas, lo que incrementa significativamente los rendimientos frutales. Sus métodos incrementaron la producción entre un 20% y un 90%, superando ampliamente su objetivo inicial, del 10 por ciento. Fundamentalmente, gracias a dos tecnologías principales desarrolladas en colaboración con científicos argentinos, incluyendo el Conicet.

Trabaja con empresas como Driscoll's, el mayor productor de berries de los Estados Unidos. Su "cerebro científico" es Walter Farina, investigador argentino con más de 20 años estudiando el cerebro y la comunicación de las abejas.

Tarek Ali Zaki, de OncoPrecision; el emprendimiento juntó u$s 4,5 millones de capital.

En tanto, Kilimo se decida a tecnología que optimiza el riego en la agricultura mediante el uso de big data e inteligencia artificial. Fundada por Trad, junto con Juan Carlos Abdala y Rodrigo Tissera, proporciona una plataforma que permite a los agricultores monitorear el estado hídrico de sus cultivos en tiempo real sin necesidad de instalar hardware específico en el campo. Utiliza datos satelitales y meteorológicos combinados con información cargada por los usuarios para calcular las necesidades hídricas de los cultivos. Este sistema ayuda a los agricultores a planificar y ejecutar estrategias de riego más eficientes, lo que resulta en un uso del agua más sostenible y rentable.

Kilimo también se enfoca en la educación y el soporte continuo a los agricultores sobre prácticas de riego sostenibles. El emprendimiento ya generó un ahorro de más de 30.000 millones de litros de agua y monitorea más de 44 cultivos a nivel global.