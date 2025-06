Los salarios crecen en dólares, pero aún no alcanzan: qué harán las empresas

En el último año y medio, los sueldos de los ejecutivos pasaron de estar entre los más bajos de la región en dólares a situarse en los primeros puestos. La moneda norteamericana apenas tuvo variación en el precio, pero con actualizaciones que, por primera vez en mucho tiempo, estuvieron en línea con la inflación del 117% o, incluso, un poco por encima, los salarios rápidamente ganaron terreno en moneda dura. Sin embargo, la realidad es que pese a esa recuperación, si se piensa en poder adquisitivo, todavía están muy por debajo de los niveles de 2022. Y ni hablar si la comparación se hace con lo que sucedía antes de la pandemia.

Con este panorama, las compañías se enfrentan a un desafío. Por un lado, escuchar las demandas de sus colaboradores, que ven que los ingresos no son suficientes . Por el otro, cuidar que el costo del capital humano no interfiera en los resultados. Y en el caso de las empresas con casa matriz fuera del país se suma tener que explicar por qué es necesario seguir otorgando aumentos en dólares, pese a que prácticamente no hubo un cambo en la productividad.

Por lo pronto, con la baja de la inflación las compañías ya empezaron a revisar la frecuencia con la que se hacen ajustes salariales. Mientras en 2024 hubo una gran cantidad de empresas que realizaban aumentos en forma bimestral, para este año casi la mitad de las organizaciones proyecta otorgar cuatro incrementos en el año y el 25% solo revisaría las remuneraciones en tres oportunidades, según un relevamiento realizado por la consultora Mercer. Sin embargo, podrían ser incluso menos si el índice de precios sigue bajando. El informe señala, además, que en el año los incrementos llegarían a un 32%, contra una inflación prevista del 30 por ciento.

"A pesar de que la inflación esperada para 2025 es menor a los aumentos presupuestados para este año y que 2024 cerró también en ese sentido, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios en Argentina necesariamente llevará tiempo después de muchos años de pérdida real del salario, hasta 2023 inclusive", explicó Mercedes Bernardi, gerente Sr. de Desarrollo de Nuevos Negocios en Mercer Argentina, Uruguay y Paraguay.

Vuelve el mérito

La especialista agregó que en la actualidad las organizaciones se ven obligadas a cambiar la forma de administrar el presupuesto del que disponen. La gestión de compensaciones se vuelve más fina y reaparece el concepto de mérito en los salarios.

En la misma línea, Francisco Scaserra, director de Michael Page Argentina, destacó que este año hay un 30% de las compañías que todavía no tienen definido qué ajuste darán este año. Además, detalló que en 2023, con un 211% de inflación el 65% de las empresas otorgó aumentos de hasta un 150%, mientras que el año pasado un 46% de las organizaciones no llegó a compensar el avance del índice de precios.

"Hay una gran masa de ejecutivos con el salario muy atrasado. La sensación es que el valor real se va a ir recuperando, pero muy lentamente. Los sueldos están muy altos en dólares, pero no alcanzan", opinó.

Hoy la prioridad número uno de las empresas está en mejorar la productividad y eficientizar costos. En los últimos dos años, lo que más se tuvo en cuenta a la hora de hablar de sueldos fue la rentabilidad entregada. Y tas la salida del cepo y la posibilidad de girar ganancias a las casas matrices, estos puntos se volvieron cruciales. Así, si se avanza en estos objetivos, la discusión salarial pasará a ser menos incómoda, explican los analistas.

El menor peso de la coyuntura

"La menor presión inflacionaria permite estructurar ofertas más claras y menos condicionadas por la coyuntura. Las proyecciones de ajustes salariales para este año rondan entre el 35 y el 40%, y la frecuencia de los aumentos comienza a espaciarse, que en muchos casos vuelve a esquemas semestrales ", detalló Joaquín Lizaso, Office Manager de Spencer Stuart Argentina.

El consultor destacó la estabilización del dólar y la desaceleración de la inflación ayudaron a que el mercado de compensaciones ejecutivas en la Argentina empiece a normalizarse. Además, destacó que el crecimiento de los salarios en dólares tiene un doble impacto. Por un lado, se reduce la atractividad del mercado argentino para empresas internacionales que buscan captar talento. Por otro, crecen las posibilidades del país repatriar talento o incluso atraer perfiles extranjeros.

"En síntesis, la baja de la inflación y la estabilidad del dólar están llevando a una reconfiguración del mercado de compensaciones ejecutivas en Argentina, con menos urgencias, más previsibilidad y un nuevo equilibrio entre lo económico y lo estratégico", cerró Lizaso.