Los ejecutivos argentinos son los más disconformes con su salario en la región

El 22% de los ejecutivos argentinos cree que su salario es menor de lo que debería ser. El guarismo es el más alto de América latina, según reveló el estudio Executive Compensation Insights 2025, realizado por la consultora Michael Page, que identifica los aspectos que atraen el talento en pymes y compañías de todo el mundo.

El documento señala que en la región, el 51% de los ejecutivos dice estar satisfechos con su sueldo. Ese mismo porcentaje asegura que está conforme con el rol que desempeña. En la Argentina, en cambio, apenas el 45% se muestra conforme con la remuneración recibida, mientras que un 33% se mantiene neutral en relación con el tema.

"Una mayoría amplia, el 68%, de los directivos encuestados en América latina afirma que se siente satisfecho en su puesto actual. Aunque en general solo el 12% de los directivos dice sentirse insatisfecho con su puesto actual, destacan los directivos argentinos y brasileños, ya que en ambos casos el 16% asegura no estar conforme con su rol", explica el informe, que detalla que la correlación entre satisfacción con el puesto y la remuneración se repite en todos los países en los que se realizó la encuesta.

Otro dato destacado en el documento es que del 90% de quienes ocupan cargos ejecutivos en la Argentina recibe solo un 20% de recompensa variable. A escala global, el 86% de los profesionales recibe una recompensa basada en el desempeño, que en muchos casos está más ligado al rendimiento de la empresa que al individual.

Recompensas personalizadas

"La competencia por los mejores líderes ejecutivos es feroz, por lo que las organizaciones se ven obligadas a evaluar y mejorar constantemente la forma en que los recompensan y motivan. El reconocimiento financiero sigue siendo clave pero las compensaciones a la medida de cada perfil son cada vez más importantes", aseguró Martín Gerding, director de Page Executive.

El sueldo de un CEO, presidente ejecutivo, gerente general o director general en la Argentina es del equivalente en pesos a entre u$s 9000 y u$s 11.000 brutos por mes en una empresa que factura no menos de u$s 30 millones. Para las compañías con ingresos de hasta u$s 201 millones, los salarios varían entre u$s 17.000 y u$s 32.000. En tanto, en empresas de menor facturación, en promedio un 20% de la remuneración es variable, mientras que en compañías de mayores ingresos, puede representar un 30%.

El salario del CEO de una gran empresa oscila entre u$s 17.000 y u$s 32.000

Gerding destacó que en el país, los profesionales valoran cada vez más los esquemas de compensación en los pueden participar directamente en los resultados del negocio a través de modelos más cercanos, flexibles y alineados con su impacto: "No es casual que dos de cada tres búsquedas que lideramos actualmente provengan de este tipo de empresas, en su mayoría familiares, que logran captar talento proveniente del mundo corporativo global".

A pesar de esto, solo un 7% de los ejecutivos recibe bonificaciones en forma de acciones y, en porcentajes menores, obtienen otro tipo de activos o son socios de las empresas. Por otra parte, en la Argentina el 10,7% de los ejecutivos tiene compensaciones variables vinculadas con los indicadores ESG (ambientales, sociales y de gobernanza, por su sigla inglesa), lo que supera levemente el promedio global del 10%.

"El bono, ya sea en efectivo, acciones o una combinación, se ha consolidado como una herramienta clave para atraer talento, especialmente para compensar beneficios. Sin embargo, aún son muy pocos los profesionales que acceden a esquemas de coinversión o de participación en los beneficios", agregó el consultor.

Beneficios fijos

De acuerdo con el estudio, los paquetes de compensaciones no suelen personalizarse, lo cual limita la satisfacción de los directivos. En América latina, en el 68% de los casos, los beneficios son fijos aunque las prestaciones tradicionales, como el seguro de gastos médicos, siguen siendo altamente valoradas.

Si bien los esquemas de trabajo híbrido no están entre las 5 prestaciones más ofrecidas por las empresas latinoamericanas, este beneficio sí aparece entre los más valorados por el talento directivo, y en algunos países como Colombia, Argentina o Perú, está entre las prioridades de los encuestados. En algunos sectores, establecer un esquema híbrido puede ser una manera muy efectiva de atraer y fidelizar talento clave con un bajo costo.

En Argentina, el 15,4% de los directivos trabaja bajo un esquema 100% presencial, sin posibilidad de hacerlo desde casa. También es relevante que el 27% de los encuestados declara "nunca" trabajar remotamente aunque esto sea una posibilidad, y el 14,8% dedica solo un día a esta modalidad.