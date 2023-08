Los riesgos de no tener una estrategia de ciberseguridad

El ciberdelito creció de manera significativa a nivel global en el último tiempo. Jorge Litvin, Chief Cybersecutiry Officer de Resguarda, participó del evento Innovation Summit y allí explicó cuáles son las estrategias que deben tener las empresas de ciberseguridad en la actualidad.

En esta línea, Litvin sostuvo que, en el mundo empresarial, hay una fuerte falta de conciencia, ya que "no se entiende cuando se habla de ciberseguridad". Y, si bien el riesgo depende de qué tan grande sea el negocio, así como de la exposición que tiene cada compañía, se trata de una herramienta necesaria para cada uno de los sectores de la economía.



"Cuando te secuestran el sistema no solo te dejan fuera de operaciones, sino que además surgen otras contingencias, como la legal, con la responsabilidad que conlleva de cuidar los datos ajenos; pero también la reputacional, que refiere a la pérdida de credibilidad por parte del cliente si se da a conocer que la empresa sufrió un ciberataque" , explicó.

"El 85% de los ciberataques exitosos fueron consecuencia de algún error humano", expuso Litvin y añadió: "La ciberseguridad es un costo, porque, si hay un ataque, sin ciberseguridad, no se puede operar. Pero también es una inversión, porque abre canales de ventas que no existirían si del otro lado no sienten que se los está cuidando", concluyó.