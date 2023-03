Los hoteles porteños alcanzaron en 2022 la mayor ocupación de la última década

El dólar barato para los extranjeros y el fin de la pandemia convirtieron a la Argentina en un país atractivo para el turismo. En 2022, los números de ocupación hotelera fueron los mejores de los últimos 10 años y se espera una mejor performance para 2023.

Según los datos del Ente de Turismo porteño, en 2022 el promedio de ocupación fue del 60%, y superó los récords históricos de 2017, 2018 (59%) y 2019 (58%). Además, se registraron picos de ocupación durante los recitales de Coldplay (92%), Semana Santa (91%) y el Lollapalooza (82%).

El impulso del turismo local

El peso del turismo nacional se sintió fuerte en 2022. Por la falta de financiación para viajar al exterior, muchos decidieron recorrer el país. Esto hizo crecer el movimiento interno post pandemia. De hecho, en la Ciudad de Buenos Aires, se hospedaron 2,4 millones de turistas nacionales, 60 mil más que en el 2019.

Según los datos registrados de viajeros nacionales hospedados en hoteles, el 33% fueron turistas pertenecientes a la Provincia de Buenos Aires, luego le sigue la región del litoral con el 22%, la Patagonia con el 14%, la provincia de Córdoba con el 12%, la región norte y región cuyo con el 10% y el 9 por ciento.

"La hotelería es uno de los principales pilares para generar que un destino sea competitivo a nivel turístico, junto con un sector privado fuerte e inversiones que lo mantengan. Por esta razón, generar un ecosistema que permita nuclear una oferta turística atractiva, una política de conectividad aérea que busque ampliar las frecuencias y la cantidad de pasajeros transportados, y una infraestructura acorde es fundamental para que un destino de la importancia de Buenos Aires pueda tener un crecimiento significativo en los próximos años", afirmó Lucas Delfino, presidente del Entur.

Desde la cartera estiman que los números en 2023 seguirán en aumento. En principio por el tipo de cambio que convierte a la Argentina en un país atractivo para el turismo, sobre todo para los países vecinos.

La llegada de turistas del extranjero incrementó la ocupación hotelera

El ranking de turistas, que llegan a Buenos Aires, lo lideren los países limítrofes que en muchos casos llegan para hacer shopping. El líder indiscutido es Brasil, que aportó el 24,5% de los visitantes internacionales, a pesar de contar con un poco más de la mitad de la conectividad aérea que tenía en 2019.

Le sigue Uruguay con el 19%, que registra una buena recuperación en el paso fluvial; y cierra el podio Chile, que pese a haber tenido restricciones por el Covid durante la primera mitad del año, superó el 10% de turistas.

Los números de turismo post pandemia

Entre 2020 y 2021, cerraron, al menos, 1700 hoteles, de diferentes categorías, en los principales puntos turísticos de la Argentina. Representan un 10% del total de los establecimientos del país, según la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT). La Ciudad de Buenos Aires fue una de las más afectadas.

El año pasado, la Ciudad recuperó el 80% de las plazas hoteleras que tenía disponibles antes de la pandemia, y ya cuenta con casi 53.000 plazas.

Mientras que los hoteles 5 estrellas tuvieron un 100% de recuperación en las plazas disponibles, los establecimientos hoteleros de 4 estrellas recuperaron el 94% de sus plazas y los hoteles 3 estrellas recuperaron un 89 por ciento.

El turismo dinamiza la economía del país

Además, según datos del Observatorio del Ente de Turismo, también el empleo en la hotelería registra una recuperación progresiva. Actualmente, se contabilizaron 148.000 personas empleadas en el sector turístico en general. Mientras que, específicamente en hoteles, el empleo privado registrado fue de casi 15.000 personas.

A lo largo de 2022, el sector turístico aportó más de u$s 1800 millones en la economía de la Ciudad -con impacto en gastronomía, transporte y cultura, entre otros sectores-, con un gasto promedio de u$s 124 para los turistas nacionales y de u$s 776 para los turistas internacionales.