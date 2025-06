Los Grobo perdió $ 36.600 millones y activó su 'plan de reestructuración' para salvar la compañía

La empresa agropecuaria Los Grobo perdió $ 36.619 millones durante los primeros nueves meses de su ejercicio 24/25 (alrededor de u$s 30,5 millones). Así lo informó la empresa en su informe de resultados, que presentó a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La firma, que abrió su concurso preventivo en febrero de este año, ya adelantó que tendrá problemas financieros para enfrentar vencimientos en el corto plazo. Su directorio, en tanto, inició un plan de reestructuración de la compañía para normalizar su situación y volverla rentable.

Inmersa en una fuerte crisis que comenzó a fines de diciembre del año pasado con una deuda que ya supera los u$s 390 millones, de los cuales u$s 207 millones corresponden a Los Grobo y el resto a su controlada Agrofina, la firma adjudicó los malos resultados del ejercicio que cerró el 31 de marzo de 2025 a dos cuestiones principales. Una, interna y propia y la otra, externa y ajena.

En el primer caso, la empresa expuso que las conficiones macroeconómicas locales, como la alta inflación, el atraso cambiario, la devaluación tras el cambio de gobierno y las consecuentes caída de la demanda y recesión económica que trajo aparejada la nueva gestión durante sus primeros meses al frente de la Casa Rosada, afectaron su flujo de fondos.

Se sumó también, la sequía histórica que atravesó la Argentina durante la campaña 22/23, lo que generó una caída de la producción del 40% . Esta situación vino aparejada de una fuerte baja en los precios internacionales de los granos, así como un gran incremento en los costos del mercado de insumos agrícolas.

Los Grobo resaltó también la cuestión climática y la chicharrita, razones por las cuales la empresa fundada por la familia Grobocopatel enfrentó una fuerte reducción en la demanda de insumos agrícolas, que rondó el 30%. De hecho, el mercado de defensivos para el agro pasó de facturar u$s 4300 millones en 2023 a u$s 3150 millones en 2024. Para 2025 se espera un desplome del 40%, con una facturación de alrededor de u$s 2900 millones.

La caída en la demanda del mercado de insumos agrícolas "impactó en el volumen de ventas y en el flujo de caja de los canales de insumos de la sociedad, obligándola a vender productos a precios más bajos para cubrir sus compromisos con la creciente apreciación del peso y el consecuente aumento de los costos locales en dólares, así como el mantenimiento de las retenciones sobre los ya deteriorados precios de venta internacionales", expuso Los Grobo en la presentación de sus estados financieros.

Este escenario, agregó la compañía, generó desconfianza en los mercados financieros acerca de la viabilidad del sector, lo que dificultó la renovación del financiamiento. Además, Los Grobo expuso que luego de la devaluación de finales de 2023, "el mercado financiero exigió reemplazar instrumentos en moneda dólar "linked" por títulos en pesos, con tasas de interés muy superiores y con vencimientos de muy corto plazo".

La compañía justificó entonces su decisión de abrir su concurso preventivo: "Las dificultades para obtener financiamiento, así como la imposibilidad de refinanciación de los créditos vigentes y la dificultad de cobro de ciertos créditos en favor de la Sociedad , han impactado de tal manera en el curso de los negocios que permitió concluir que la Sociedad no tendrá, en el corto plazo, capacidad financiera para afrontarlos de forma regular".

Esta situación, expuso la empresa, llevó al Directorio de la compañía elaborar de un plan de reestructuración que incluye, entre otras medidas, presentarse a concurso preventivo y negociar con los proveedores y entidades financieras condiciones de financiación acordes a las posibilidades de pago y fondos disponibles de la empresa.

Así, Los Grobo cerró un acuerdo con uno de sus acreedores, el gigante brasileño Amaggi para procesar su soja, maíz y girasol, lo que le permitiría cerrar negocios por u$s 150 millones. La empresa también redujo su plantilla de empleados de 700 a 400.

Quiénes son sus acreedores y cuánto debe Los Grobo

La firma agropecuaria y su controlada Agrofina tienen una lista de alrededor de 3700 acreedores, que, juntos, suman una deuda total de u$s 300 millones. Entre ellos, figuran gigantes de la agroindustria, entidades bancarias y holdings internacionales.

Su principal acreedor es Promontoria, un holding neerlandés que ya intimó a productores locales por un crédito de u$s 50 millones que le solicitó Los Grobo en 2019. La agropecuaria local había comprometido los granos que, por su alcance internacional, recibía por parte de los productores, como garantía colateral. El grupo europeo encabeza la lista de acreedores, con un pasivo total de $ 27.255 millones.

El listado sigue con Atanor, la filial local de la firma estadounidense Albaugh, dedicada a la protección de cultivos. Le siguen Agrofina , controlada por Los Grobo y también concursada, con una suma de $ 11.700 millones, y ARCA -ex AFIP-, con $ 11.556 millones.

El gigante conformado por Bayer y Monsanto también es otro de los acreedores de Los Grobo, con una suma que asciende a los $ 9070 millones. La brasileña Amaggi -la mayor productora privada de soja del mundo, que cuenta con una filial local dedicada a la exportación- también forma parte del listado, con un total de $ 6600 millones.

Esta última, junto con la semillera GDM Argentina y Promontoria, conforman el comité que controla los pasos del productor agropecuario durante su proceso concursal.