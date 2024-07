Los creadores del ‘volcán de ñoquis' llegan a dos de los principales polos gastronómicos de CABA

Monti, el creador del volcán de ñoquis -un plato de pastas que se sirve dentro de un pan casero- abrió dos nuevos locales en la Ciudad de Buenos Aires. La marca es el primer fast food de pastas en el país y, mediante su plan de expansión, buscará duplicar sus ventas de 2023 y llegar al millón de platos vendidos en 2024.

De ADN emprendedor, los dueños de la marca, Federico Giuliano y Carlos Cejas, iniciaron el negocio en 2019, con la idea de crear un emprendimiento gastronómico innovador, ante la sobrepoblación de hamburgueserías, pizzerías y cervecerías. Teniendo en cuenta el dato de que la Argentina es el sexto consumidor de pastas en el mundo, pensaron en crear un negocio que estuviera en un término medio "entre un bodegón y una fábrica de pastas", comentó Giuliano.

En ese entonces, tras una inversión de u$s 20.000 Monti abrió su primer local en Boedo con solo 10 tipos de pasta y 15 variedades de salsa para iniciar en el camino del fast food. Sin embargo, a seis meses de su nacimiento, sus dueños evaluaron cerrar el local.

"No conseguíamos dar con el público correcto. Además, la estética del local no demostraba la esencia del negocio", recordó Federico Giuliano, uno de sus fundadores. A pesar de que el nivel de ventas no era el esperado, los emprendedores empezaron a pensar en "alternativas disruptivas" para evitar bajar las persianas en Boedo.

"Fue así como empezamos a hacer platos disruptivos y que tuvieran alguna connotación que se pudiera viralizar en las redes sociales", expuso el emprendedor.

Para ese entonces, la presencialidad era indispensable para el funcionamiento del negocio. Sin embargo, en 2020, en medio de la pandemia, el negocio se volvió a reestructurar: "Viramos 100% para el lado digital. Todas nuestras ventas se daban a través de plataformas de delivery".

Dada la relevancia del negocio en las plataformas digitales -donde cuentan con un 90% de presencia en Capital Federal- decidieron abrir un segundo local en el barrio de Colegiales para simplificar el envío de productos hacia la zona norte.

Hoy, el 50% de las ventas de Monti se realizan por medio plataformas como Rappi y Pedidos Ya, mientras que el restante 50% se realiza en el local o por take away. Para 2024, la firma espera duplicar sus ventas del año pasado y lograr el millón de platos vendidos.

Un año más tarde llegó el volcán de ñoquis, el producto estrella de la cadena, que ocupa el primer lugar de los platos más vendidos de Monti. Se trata de un pan casero de masa madre, relleno de ñoquis artesanales, acompañados de un clásico tuco y una "erupción" de queso mozzarella. "Queríamos lanzar un nuevo producto. Entonces decidí seguir la receta de pan dulce de mi abuela y usarlo como recipiente para los ñoquis", recordó Guiliano. El producto estrella de la marca hoy tiene un valor de $ 11.500.

Cinco años después de su lanzamiento al mercado, Monti cuenta con seis tiendas. Dos de ellas se inauguraron recientemente en Barrio Norte y Caballito - dos de los principales polos gastronómicos de la Ciudad- y, a su vez, ya proyecta una séptima apertura en el barrio porteño de Barracas. El próximo paso, "será buscar aliados en el conurbano".