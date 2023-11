Locura por Boca: explotan los vuelos privados para ver la final con precios de hasta u$s 40.000 el avión

La final de la Copa Libertadores tiene en vilo a la mitad más uno de los argentinos. El sábado, Boca enfrentará a Fluminense en el Maracaná, con la ilusión de quedarse con la séptima estrella del torneo de fútbol más importante de América latina. Esto generó, en la última semana, un boom de reservas para viajar en charters privados a Río de Janeiro, pagando hasta el doble de los precios convencionales.

"Hoy, no tenemos aviones disponibles. Nuestra flota está toda reservada. De los siete aviones con los que contamos, cuatro viajarán a Río de Janeiro", contó Cecilia Serman, responsable comercial de Flyzar, empresa que opera con charters privados.

Cada una de las naves tiene capacidad para siete personas y se comercializa a un precio de u$s 40.000 ida y vuelta. "Todos viajan el mismo sábado. Salen a la mañana del aeropuerto de San Fernando, ven el partido -que empieza a las 17 horas- y vuelven a la noche, cerca de las 23 horas. El avión espera a todos los pasajeros en Río", explicó Serman. De esta forma, se calcula un precio de u$s 5700 por persona.



"La demanda se potenció con fuerza la última semana. El público que requiere nuestros servicios es ABC1. Pero, en este caso, vemos desde empresarios hasta fanáticos", contó.

Según cálculos del propio club, se espera que haya en Brasil entre 100.000 y 150.000 hinchas xeneizes durante el fin de semana. De ese total, pocos podrán entrar al Maracaná para ver la final. La Conmebol vendió, en solo minutos, 20.000 entradas para Boca. Otras tantas, de las casi 40.000 neutrales, también fueron asignadas a simpatizantes de Boca.

"Todavía estamos cerrando algunas ventas. Prácticamente, no tenemos lugar. Nos quedan 17 butacas disponibles para viajar el sábado a Río . La verdad es que se están vendiendo a precios desorbitados. L os valores casi duplican los precios que se conseguían hace un mes , cuando Boca le ganó al Palmeiras y logró clasificar a la final", explicó Julio Manco, director ejecutivo y manager general de Latam de Flapper, empresa de aviación privada que comercializa charters enteros y butacas individuales.

"Ya no tenemos charters disponibles. Eso fue lo primero que se ocupó. Hoy, hay mucha demanda por las butacas individuales. Creemos que se terminarán de reservar, a más tardar, el viernes ", dijo Manco.

Para él, esta última semana "fue una locura. Los fanáticos están dispuestos a pagar cualquier precio con total de estar en la final", agregó. "Tenemos convenio con más de 500 operadores en todo el mundo. La oferta era muy grande para esta ruta", explicó.

El viaje ida y vuelta a Río tiene, dependiendo el avión, un valor que puede oscilar entre los u$s 1500 y u$s 5000, en charters compartidos por asiento, ya sea que se contrate por grupos o por pasajeros individuales que coincidan en las fechas para viajar. La mayor ventaja de este tipo de servicios para esta clase de eventos es que no hay demoras, no hay reprogramaciones, y siempre se llega a tiempo al destino.

Desde la empresa Dos Mil Aerosistema, que opera vuelos privados, explicaron que los precios varían dependiendo el chárter que se contrate. Pero los más demandados -que trasladan hasta 19 pasajeros- tienen un valor de u$s 10.600 por tramo. Es decir, u$s 21.200, entre ida y vuelta.



Entre jueves y viernes, habrán partido 105 micros desde La Bombonera y distintos puntos del interior del país. Se calcula que al menos 9000 personas se trasladaron y lo seguirán haciendo -hasta el sábado- por avión. Además, cerca de 1000 autos llegarán por vía terrestre a la ciudad carioca.

El miércoles, Aerolíneas Argentinas anunció que duplicó sus vuelos a Río de Janeiro por la final de la Copa Libertadores. La aerolínea de bandera informó que, a las 19 partidas regulares semanales, se le sumaron 21 vuelos especiales para trasladar a 6000 hinchas de Boca, que llegarán entre jueves y sábado.