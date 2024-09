Llega el síndrome del último trimestre, temporada alta de cambios laborales

En los últimos meses del año, muchos de los responsables de recursos humanos de las empresas locales comienzan a plantear sus nuevos objetivos para 2025 y en ese contexto los reclutadores salen a cazar a los mejores talentos. Pero también son meses en que las personas se sienten cansadas y a veces frustradas con sus trabajos actuales y empiezan a pensar en un cambio de proyecto o de compañía.

Ese último trimestre del año es el período de crisis laboral por excelencia porque muchas personas comienzan a preguntarse qué quieren hacer el próximo ciclo, incluso entra en cuestionamiento sus talentos naturales y hasta la redefinición de su carrera a futuro .

Sin embargo, a pesar de que muchas personas se sienten infelices en la tarea presente, desconocen su potencial para moverse o mejorar su rol , lo que además implica un mayor riesgo de burnout.



La oportunidad del cambio

Las oportunidades de cambio también se dan por ciclos anuales y ser conscientes de ello permite tomar la mejor opción y transformar la incertidumbre en aprendizaje. Lo cierto es que todas las habilidades que las personas utilizaron hasta el momento pueden extrapolarse y utilizarse en otros ámbitos y todos los talentos se pueden redirigir.

"En las charlas con nuestros clientes ya estamos notando que el mercado laboral evidencia un mayor dinamismo porque las áreas de recursos humanos comienzan a organizar el trabajo de cara al futuro y a buscar los talentos que las empresas necesitan para cumplir los objetivos planteados", explicó Beatriz Arias, directora de CoEducation Consulting.

Los reclutadores evalúan candidatos y aumentan las entrevistas. Los colaboradores que no están cómodos empiezan a percibir un cansancio y en paralelo surgen preguntas existenciales relacionadas con la carrera profesional que en algunos casos pueden dar lugar a determinadas angustias o insatisfacciones porque sienten que no están trabajando en el lugar que les gusta o que no están desplegando todo su potencial.

"Para empezar el año en otro lado, hay que activar en septiembre", señala la especialista. Para ese gran paso, es necesario " guiar a la curiosidad en los momentos de cambio es posible a través del autoconocimiento , indagar en qué es lo que los apasiona y avanzar hacia un futuro distinto a nivel laboral", reseñó Arias, la titular de la consultora de servicios de Recursos Humanos.

También al respecto, Francisco Scasserra, director en Michael Page la consultora de recursos humanos, señaló que "si bien el fin de año es una época en la que suelen hacerse balances, se observa un esfuerzo por parte de las organizaciones, que están cada vez más atentas a las demandas de los talentos . Estas priorizan el bienestar integral de los empleados, incluyendo su salud mental y desarrollo profesional, lo cual es fundamental para mantener una fuerza laboral motivada y comprometida".

¿Lo mejor siempre está por venir?

Respecto de quienes ocupan los cargos de liderazgo, si bien casi la mitad están dispuestos a cambiar de trabajo e incluso a irse del país, de acuerdo con nuestro último estudio Talent Trends Leadership 2024 de Michel Page, Scasserra aseguró que "en los últimos meses se detecta una reducción en los movimientos efectivos, lo cual está motivado en parte porque estos talentos se muestran optimistas con el año que viene ".

Pero en los casos de talento que consideran un cambio laboral, "la primera motivación es su descontento con el salario. Sin embargo, el bienestar ocupa un lugar cada vez más importante que incluso los lleva a rechazar un ascenso", aseguró el especialista.

"Esta satisfacción laboral se compone de varios aspectos -reseñó Scasserra. Por un lado, la posibilidad de alcanzar un balance entre vida personal y vida laboral, lo que resulta determinante para el 87% de los profesionales argentinos, de acuerdo con nuestro estudio Talent Trends 2024".

Por otro lado, el bienestar laboral comprende también en gran medida "sentirse parte de un entorno que favorezca sus objetivos profesionales, por lo que la imposibilidad de que sus carreras progresen y las diferencias que tengan con la cultura organizacional, aparecen como motivos fundamentales de cambio"

Esas crisis personales y laborales

Sandra Germani, Coordinadora del área de Psicología Cognitiva del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital de Clínicas de la UBA, resaltó que "es altamente frecuente en las consultas la presencia de una crisis a nivel laboral. Por lo general tiene que ver con no encontrar en el espacio laboral la gratificación buscada que va más allá de lo económico: valoración, reconocimiento, respeto, motivación".

El costo no debería ser superior al beneficio, sino es una crisis. "El tema es que no para todos los sujetos la gratificación es la misma. Hay personas que con una mayor remuneración acceden a la gratificación psíquica, es decir "les cierra el negocio". Hay otras personas que no les resulta suficiente el dinero, y prefieren tiempo, capacitación, motivación, ámbitos laborales amistosos" citó como ejemplo la especialista.



Los adultos jóvenes son más flexibles a los cambios. Antiguamente, una persona entraba a una empresa y probablemente se jubilaba allí. Hoy eso ya no existe. La permanencia laboral, por lo general, es de un par de años, y luego se pasa a algo superador. Es parte natural de esta nueva dinámica laboral.



Y hay consenso importante de que la pandemia profundizó esa nueva dinámica. Para Germani, la crisis sanitaria mostró un escenario real, donde "aparecieron nuevas variables en los escenarios laborales: la virtualidad y la flexibilidad horaria, como las más notables, abrieron la puerta a replantear formas, frecuencias, dinámicas. Las personas experimentaron que podrían cambiar muchas condiciones e incluso que había más beneficio, como por ejemplo, más tiempo en casa, que implicó más tiempo personal".