Litio argentino: una minera apela a una herramienta inédita en el sector para financiar su proyecto estrella

Exar, una de las cuatro grandes compañías mineras que se encuentran en producción de litio en la Argentina anunció que emitirá la primera obligación negociable en el mercado del litio, con calificación AA estable de Moody's y Fix.

La empresa explicó que lo recaudado "será destinado a financiar principalmente capital de trabajo y a refinanciación de pasivos para el financiamiento del giro comercial del negocio". Más en detalle, Pablo trumper, CFO de Exar, explicó a El Cronista que la refinanciación proyectada es sobe deuda con terceros, generada durante la construcción".

En ese momento, dijo el ejecutivo, "se usó dólar pagarés y mutos a dólar link, aprovechando que había tasas muy bajas. Pero como son instrumentos a corto plazo, ahora se intenta refinanciar a más largo plazo, en principio la deuda que vence durante este año y el próximo". La deuda total de la compañía con terceros asciende hoy a u$s 203 millones.

La licitación de las ON de Exar se realizará el próximo 7 de noviembre. El objeto de la emisión es conseguir en principio u$s 20 millones aunque existe la posibilidad de incrementarlo a un máximo de u$s 50 millones.

Exar es una empresa argentina conformada por la china Ganfeng Lithium, Lithium Argentina y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) como accionistas y concentra sus operaciones en el Salar CauchariOlaroz, en la provincia de Jujuy, Argentina, donde desarrolla el "Proyecto Cauchari-Olaroz".

Con una capacidad de 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio calidad batería, Exar tiene la capacidad instalada para convertirse en el mayor productor de carbonato de litio de la Argentina. Actualmente, la planta se encuentra en la fase de inicio productivo, y espera producir entre 20.000 y 25.000 toneladas este año.

La etapa inicial de exploración y prospección en el Salar de Cauchari Olaroz comenzó en 2009, período durante el cual se llevaron a cabo numerosos estudios de prefactibilidad, factibilidad y estudios de impacto ambiental. Una vez obtenidos los permisos de operación se inició la construcción de la planta de EXAR, que demandó una inversión de u$s 979 millones.

En su pico de trabajo, este proceso empleó a más de 3300 personas de manera directa. Actualmente, el proyecto cuenta con más de 2100 colaboradores entre directos e indirectos, de los cuales más del 60% reside en la provincia de Jujuy y el 30% en comunidades aledañas.

Los instrumentos a licitar cumplen, según anunció la empresa, son:

CLASE I : moneda de pago dólar, plazo de 3 años con tasa de interés fija.

: moneda de pago dólar, plazo de 3 años con tasa de interés fija. CLASE II: dólar linked, plazo de 2 años con tasa de interés fija.

Para ambas clases el monto mínimo de suscripción es de u$s 100 estadounidenses.

En esta operación, los Bancos Santander e ICBC actuarán como organizadores y colocadores, en tanto que Banco Galicia, BBVA, Macro Securities, Comafi, Balanz, Mariva, Supervielle, Puente, Allaria, Invertironline, TPCG, MAX Capital, Global Valores, Neix, Cohen y otros), actuarán como colocadores.