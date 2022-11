Laura Barnator, de Unilever, es la CEO del año

Laura Barnator, Gerente General de Unilever fue reconocida como el CEO del año. La ejecutiva que debutó en su cargo en plena pandemia, fue premiada por más de 150 empresas de todas las industrias del sector que destacaron su integridad, resiliencia y trayectoria, entre otras rasgos fundamentales.

La ejecutiva se graduó en ciencias de la computación en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y cuenta con un postgrado de Gestión Comercial en el ITBA pero, según relata, su segunda escuela fue Unilever, donde hoy cumple más de 30 años.

"Nunca pensé que iba a terminar ocupando un puesto de CEO, sobre todo porque tengo formación científica. Entre en Unilever por insistencia de mi padre y fui disfrutando del camino. Sin lugar a dudas fue una escuela que me formó. Tuve jefes que apostaron por mí", reconoce Barnator en una entrevista con Hernán De Goñi, director periodístico del diario El Cronista y Santiago Mignone, socio a cargo de PWC.

Para la CEO del año, su sello personal como líder la llevó a obtener el premio. "Si bien la silla es solitaria, yo tomo decisiones en conjunto con el equipo, trato de dar oportunidad de hablar. Para mí el liderazgo es más participativo", explicó durante la premiación.

Laura Barnator, Gerente General de Unilever

Ser mujer no fue un obstáculo en su carrera profesional. "A mi ser mujer, no me trabó. En la empresa, nunca fue una traba. Cuando uno está en el periodo de maternidad, una siente culpa por no poder estar en los actos escolares de los hijos y ahí fue fundamental el apoyo de mi familia", aclaró.

"Soy la primera CEO mujer de Unilever en la Argentina y el mensaje es que se puede ocupar este puesto, sin dejar de hacer y sin dejar de ser mamá", dijo.

La Argentina, con sus vaivenes económicos, se convierte en un formador de talentos para el mundo y Unilever es cuna de esto. "Hoy está Fernando Fernández, el primer argentino manejando posiciones en el directorio global" , ejemplificó.

Tomar la posición en pandemia no fue una tarea sencilla pero Barnator la tomó como un desafío más en su carrera profesional. " Teníamos que tomar decisiones diarias, con gente con Covid, fue un desafío cómo mantener a la gente conectada, todo con un directorio nuevo . La realidad es que lo construimos virtualmente y a muchos los conocí tres meses después. Pero, el mayor desafío fue poner un freno a la cantidad de horas que estábamos trabajando", explicó

Además la pandemia fue una oportunidad para Unilever "refaccionamos todas las oficinas y dimos nuevos beneficios como Flexivida, una semana de 4 días una vez por mes", dijo.



CEO a la innovación

Durante la premiación también se destacó a Federico Trucco, CEO de Bioceres con el premio a la innovación.

El empresario que está en la empresa desde el 2005 aseguró que sus mentores fueron Gustavo Grobocopatel y Hugo sigman. Desde 2019 es además presidente de la Cámara de Biotecnología.

"Para mi es un premio a Bioceres y en ese sentido es importante agradecer a los más de 300 accionistas desde el 2001, un momento particular para nuestro país, llevamos lo mejor de la ciencia al mundo con más de 1000 colaboradores", dijo.

Federico Trucco, CEO de Bioceres

"En la Argentina podemos generar activos intangibles, tenemos que aprovechar. Tenemos que hacerlo de forma colaborativo entre el Estado y los privados. Hoy tenemos un Estado invirtiendo, es un cambio fenomenal del 2001", resumió.



El desafío de Bioceres no es solo crecer, sino que existan muchas más empresas similares. "El propósito de nuestra compañía es que existan muchos Bioceres. creemos que los errores que tuvimos podemos tener aprendizajes para los nuevos emprendedores. Hay que poner lo que hacemos en un contexto internacional. Se trata de una industria que genere divisas en los próximos 10 años".

De cara al futuro de la Argentina, Trucco sostuvo que "soy optimista. El país Tiene mucho para aportar, nos concentramos en tratar de resolver las cosas que son para nosotros, pero no para el planeta. La inflación es coyuntural del país. Tenemos una población que va a vivir 100 años, hay que pensar en la ciencia. tenemos premios nobeles en ciencia. La argentina tiene mucho para darle al planeta", finalizó

CEO a la trayectoria

Por último también se destacó al CEO con mayor trayectoria, premio que se llevó Gregorio Perez Companc uno de los fundadores del Grupo Perez Companc.

Su hijo Luis Perez Companc recibió el galardón. "Es mi referente, me ayuda todos los días. Me enseña todos los días. Es un reconocimiento al trabajo de toda su vida, que sigue haciendo aún hoy. Además de un compromiso enorme con nuestro país que nos transmitió a nosotros, los hijos", dijo al recibir la estatuilla.



El Grupo Perez Companc nació en 1964 y a pesar de su enorme crecimiento sigue siendo una empresa de familia. "Lo seguimos manteniendo. Desde 1946, mis tíos fundaron la compañía, lo siguió mi padre y ahora le toca a la siguiente generación. somos una compañía familiar, nuestra gente es muy importante ", explicó Perez Companc hijo.

Luis Perez Companc, del Grupo Perez Companc

"Hoy tenemos más de 10 mil familias que forman parte del grupo. Estamos cerca de la gente, escuchamos sus problemas, les damos lugar para que crezcan en la compañía. Somos todos una misma familia y seguimos manteniendo eso", dijo.

Desde su creación hasta hoy la argentina pasó por distintas crisis, pero eso no fue un impedimento para seguir creciendo. "Mi padre nos inculcó la visión a largo plazo. No nos focalizamos en las coyuntura actuales, hay que trabajarlas, pero trabajamos no para una ganancia a fin de año, sino para el desarrollo de nuestra gente porque las crisis las pasamos con la ayuda de nuestra gente".

Para el Grupo la fundación es una pata fundamental. "Mi padre fue el motor de esto. Nosotros creemos que la empresa es una herramienta para la sociedad argentina para que crezca y se desarrolle y lo hacemos con este foco", finalizó Luis Perez Companc.