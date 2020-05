Una mujer será la CEO de Unilever en la Argentina

Unilever Argentina tendrá, a partir del 1º de junio, a Laura Barnator como su nueva gerente General. Hasta ahora, la ejecutiva se desempeñaba como vicepresidenta de Ventas de la compañía productora de limpieza e higiene personal y de alimentos.

Es la primera vez desde que la angloholandesa en el país estará conducida por una mujer. Al histórico Luis Mario Castro, lo sucedió Miguel Kozuszok, quien dirigió la filial, y toda la operación de América latina, durante casi dos décadas. El año pasado, tras su retiro de la compañía, Kozuszok fue reemplazado por Fernando Fernández, argentino que venía de liderar la operación en Brasil.

De esta forma, con la designación de Barnator en Unilever Argentina, ambos gigantes del consumo masivo tienen liderazgo femenino en el mercado local, ya que, desde septiembre del año pasado, otra mujer, Gabriela Bardin, es la gerente general de la estadounidense P&G en el país.

Barnator desarrolló su carrera dentro de Unilever hace 29 años, cuando ingresó en el programa jóvenes profesionales de IT. Luego, ocupó diferentes cargos, como directora de IT para el área de Innovación en Marketing con responsabilidad para Latinoamérica y directora de IT para Argentina, Uruguay y Paraguay.

Luego de un primer paso en Ventas en la división de Productos para el Hogar, retomó su carrera comercial asumiendo posiciones de directora para el Canal Indirecto, con responsabilidad sobre los principales mayoristas del país; directora en el canal Moderno, directora de Trade Category y la dirección de Customer Marketing. Previo a su cargo actual, en 2011, asumió el cargo de vicepresidenta de Ventas de Unilever Argentina, siendo parte del directorio de Unilever Cono Sur.

Barnator es egresada de la Licenciatura en Ciencias de la Computación de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde también ejerció la docencia en la cátedra de Inteligencia Artificial. Además, cuenta con un posgrado de Gestión Comercial en el ITBA.

"Su nombramiento es acompañado por modificaciones en la estructura organizacional de Latinoamérica, ya que hoy la compañía requiere enfocarse en aquellos mercados de alta volatilidad y complejidad, como Argentina y Colombia", explicó la compañía en un comunicado.

De esta manera, Fernández, actual presidente de Unilever Latinoamérica, Cono Sur y Argentina, se ocupará de la operación en Latinoamérica y Latinoamérica Sur, con 10 gerentes Generales a cargo.

Asimismo, el directorio de Argentina quedará conformado de la siguiente manera: Laura Barnator, gerente general; Pablo Clotet, en Ventas; Newman Debs, legales; Karen Vizental, Comunicación Corporativa y Sustentabilidad; Gabriela Cedrola, en Marketing para Beauty and Personal care; Marcial Zabalo, Finanzas; Melina Cao, Recursos Humanos; Laura Santaliz, Marketing de Foods; y Gustavo Sánchez a cargo de Supply Chain. El directorio se completará con un cargo aun a definir en el área de Marketing Home Care.