Las líderes destacan la transformación cultural, más allá de lo que falta

En medio del mes de la mujer, El Cronista Eventos convocó a mujeres líderes y a otros referentes para que se refieran a los desafíos que la sociedad actual y, particularmente, el mundo de los negocios tiene en relación a la paridad de género y la diversidad en general.

Silvina Batakis, presidenta del Banco Nación, abrió el primer panel y se refirió a la deuda que aún el sector público tiene respecto de la contratación de mujeres en los sectores de liderazgo en el Estado.

"Fui la primer ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires y a lo largo de los años me dio un poco de vergüenza que en 200 años de historia no haya habido antes una ministra".

Santiago Artemis, diseñador de moda

Natalia Kingsland, Gerente de Talento, Cultura y Transformación de Santander Argentina, puso en valor el cambio cultural que viven las empresas y destacó que "en Santander es un tema de agenda de primera línea. Estamos transitando una transformación cultural sumamente importante, que incluye la revisión de nuestras políticas de talento, de forma de trabajo y modelo. De diversidad e inclusión".

Victoria Fernández Acuña, Gerente de Marketing de Arcos Dorados, habló sobre las marcas con propósito y cómo esa idea se aggiornó. "Es muy importante el impacto positivo en el negocio de las prácticas medioambientales y aspectos como la inclusión o cuestiones de relevancia cultural".

Manuela López Menéndez, secretaria de Transporte y Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Fernanda Torquati, COO de Newsan, destacó la tarea de lograr en las empresas una transformación cultural que permita a todos los empleados de la compañía sentirse cómodos. "Cómo logramos desde la incertidumbre, que nos trae un mundo y un país en crisis, disfrutar de nuestro trabajo".

Erica Zamora, vicepresidenta de Gente en Cervecería y Maltería Quilmes, habló sobre los cambios que la empresas tuvo a lo largo del tiempo y valoró el cambio significativo que en la empresa hubo en materia de género. "Hoy el 40% que tienen roles de liderazgo son mujeres y el 25% de la dirección. Hay mujeres desarrollándose como camioneras, vendedoras, operarias, maestras cerveceras, todos roles que eran típicamente masculinas".



Soledad Martínez, intendenta de Vicente López



Sweta Ghelani, presidente y gerente general de Medicinas innovadoras en Novartis Argentina, habló de su experiencia como directiva en diferentes partes del mundo y comentó la sorpresa que se llevó a llegar a una reunión de empresas de laboratorios y vio muchas mujeres representando a sus compañías. "Cuando entré por la puerta de CAEME y vi a un montón de mujeres gerentes generales de multinacionales. Fue realmente una sorpresa. Esto demuestra que al fin estamos yendo hacia la igualdad de género", apuntó.

Soledad Martínez, intendenta de Vicente López, destacó en el campo político y, sobre todo entre los intendentes de la provincia de Buenos Aires, hubo cambios generacionales y que muchas cosas cambiaron. "En el grupo de intendentes con el que trabajos no siento diferencias por ser mujer", aunque señaló "aún falta un camino largo. De hecho, de los 135 municipios sólo somos 9 mujeres gobernando ciudades".

Maite de la Arena, gerenta ejecutiva B2C de YPF, puso el acento en el camino recorrido para lograr la equidad de género en la empresa. "hay un comité de diversidad en la empresa donde trabajamos planes de acción para lograr la equidad de representatividad de mujeres en los diferentes roles".

Manuela López Menéndez, secretaria de Transporte y Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hizo un balance de los cambios que la gestiones de Macri y Larreta realizaron en la ciudad. "Nuestro plan tiene tres ejes: priorizar el transporte público, que la gente pueda utilizar la bicicleta, pero también volver a ocupar el espacio público caminando y el ordenamiento vial y la seguridad vial". Y destacó también el desarrollo del sistema de Metrobús. "Estuve ahí desde el primer momento y cada uno de los Metrobús tuvo su impacto. Al final de esta gestión tendremos 10 corredores de Metrobus".

Participaron también María Laura Tramezzani, licenciada en Economía; Sabrina Castelli, Founder & CEO de Mujer Financiera; Alfredo Chiodini, director asociado de Viamo; Claudio Drescher, director estratégico de Jazmín Chebar, María Grebol, maquilladora; Adrián Brown, diseñador de alta costura; Santiago Artemis, diseñador de moda; María Alegre, directora del Ciclo de Mujeres Líderes y co directora del programa Level Up y la Certificación Next Board por la Universidad del CEMA y Mariela Lucchesi, directora de Marketing de Intel Latinoamérica.