En esta noticia Alineados con la región

Luego de un 2025 atravesado por la presión competitiva y por las dificultades que generó la falta de eficiencia en varios sectores, las grandes compañías ya se alinean para el próximo año. El foco vuelve a estar en precios, productividad y expansión hacia nuevos negocios, en un contexto donde la llegada de cada vez más jugadores obliga a revisar cada eslabón de la operación.

Ana Vainman, directora Ejecutiva de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), repasó la secuencia de recortes arancelarios que impactaron en los celulares. En mayo la alícuota bajó del 16% al 8% y en enero llegará a 0 por ciento.

“Hubo un trabajo conjunto con el gremio y la provincia para mejorar nuestra competitividad. También tuvimos baja de impuestos internos”, explicó.

En el caso de Newsan, su CEO, Luis Galli sostuvo que la empresa puede competir en igualdad de condiciones con cualquier mercado y afirmó que los niveles de competitividad “mejoraron muchísimo”.

“Nuestros precios están alineados con los de la región. Lo que termina pagando el consumidor responde a la cadena de valor y a la carga impositiva”, detalló. También advirtió sobre el impacto del contrabando en categorías que van desde electrónica hasta higiene personal.

Germán Greco, director ejecutivo y gerente general de Motorola Mobility para Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Perú, describió un escenario atravesado por más inversión y mayor competencia. “El año que viene vamos a ser muy competitivos. Por estar en Argentina no deberías pagar más caro”, afirmó.

En tanto, Gabriela Tolchinsky, CEO de The Capita Corporation (Banco Comafi), llevó la conversación hacia el financiamiento y afirmó que el costo del crédito debería acomodarse progresivamente. “El leasing no está muy difundido en Argentina. Hay bienes para los que conviene más el leasing y otros para los que resulta mejor alquilar. Depende si hablamos de tomógrafos, equipamiento médico o computadoras”, explicó.