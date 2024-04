Las autopartistas encontraron en el exterior un alivio temporal a la crisis del sector

El sector autopartista presentó durante el primer bimestre de 2024 un aumento en su nivel de actividad de 2,5% respecto al mismo periodo de 2023, un desempeño que resultaba auspicioso en medio de la caída de la actividad de las terminales automotrices y de la economía en general.

El primer análisis que se hace en el sector es que se está sintiendo, en gran parte, la posibilidad de poder contar con insumos para producir, luego de padecer una cadena de abastecimiento que estaba cortada desde últimos meses de 2023 y muestra signos de que se está recomponiendo.

De acuerdo a la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (Afac), al comparar febrero de 2024 con el mismo mes de 2023, se verificó un incremento de 2,9%, y al compáralo con enero de 2024 el incremento fue de 34,6 por ciento.

El reporte precisó que las exportaciones de autopartes (u$s FOB) crecieron en el primer bimestre un 12% comparado con igual período del año pasado, lo que empujó el Índice de Producción Industrial Autopartista a un positivo 2,5% frente al primer bimestre de 2023.

Este desempeño se registró a contramano de las cifras registradas en el mismo período en el IPI General que fue de -11,1%, de la producción de vehículos de -18,2%, de la de neumáticos de -10,4% y de la venta de combustibles de -5,5%, una referencia clave para el sector de reposición.

Cuando la comparación es entre febrero y enero de este año, todos los rubros vinculados a la cadena de valor automotriz presentaron aumentos, a excepción de la venta de combustible que sufrió una caída de 7,3%.

Así, la producción de autoparte en febrero respecto a enero creció un 34,6%, en tanto que las exportaciones de componentes lo hicieron en un 30,7%.

Las autopartistas tienen un déficit histórico que requiere mejorar las condiciones de competitividad

Para el gerente general de Afac, Juan Cantarella, las cifras reflejan que en esta coyuntura el mercado interno cayó pero el abastecimiento de insumos sigue convergiendo a la normalidad.

"Gran parte de esta recuperación puede atribuirse a que ahora se va a poder contar con insumos para producir, la cadena de abastecimiento estaba cortada desde últimos meses de 2023 y esa situación se está recomponiendo", consideró el directivo.

La Argentina tiene una cadena automotriz fuertemente dependiente de las exportaciones, por eso "hay buenas expectativas en que se pueda avanzar en la competitividad estructural vinculada a la presión impositiva mediante simplificación y eliminación de tributos distorsivos en los tres niveles de gobierno".

Pero también se suma la posibilidad de avanzar domésticamente en algunos cambios hacia la modernización laboral y la generación de incentivos para la inversión.

Comercio exterior en rojo

En 2023, la balanza comercial de autopartes presentó un déficit de u$s 8.375 millones, reduciendo el saldo un 6,5% respecto al mismo periodo de 2022, un desequilibrio que resultó uno de los más altos desde 2002-2023.

Las exportaciones, en tanto, cayeron un 15,6%, cerrando el periodo analizado en u$s 1283 millones, en tanto que las importaciones de autopartes se redujeron un 7,9%, alcanzando los u$s 9659 millones el año pasado.

Los principales socios comerciales de la Argentina en el sector fueron Brasil, con un déficit comercial de u$s 2869 millones; el Bloque de la Unión Europea, con un saldo negativo de u$s 1507 millones; China, con u$s 1020 millones de saldo deficitario; Estados Unidos, de u$s 589 millones.



Se estima que el 78,9% de las compras externas de autopartes durante el año 2023 fueron realizadas por las terminales radicadas, pasando de u$s 6790 millones en 2022 a u$s 7624 millones.

Este porcentaje en la participación tuvo un incremento de 14 puntos porcentuales de un año a otro. Asimismo, el 53% de las importaciones de autopartes realizadas por los fabricantes fue reexportado en vehículos, donde hubo un superávit de u$s 5268 millones.

Por su parte, las restantes compras externas destinadas al mercado de reposición, maquinaria agrícola y vial, y otras industrias, registraron una caída de 45,3% inter anual.



La situación en las terminales

La producción de vehículos disminuyó durante el primer bimestre de 2024 un 18,2% respecto al mismo periodo de 2023, cerrando el mes con 60.134 unidades fabricadas.



Al comparar febrero contra enero de 2024 se verifica un importante aumento de 65,6% producto de la parada extendida por vacaciones y otros inconvenientes productivos por falta de materiales del primer mes, los cuales lentamente se han ido solucionando pero que aún persisten en casos particulares.

Las terminales locales también atraviesan un período de retracción que afecta a toda la cadena

Dado esto, febrero contó con 13 días hábiles de actividad, cinco días menos que el año pasado. No obstante, las exportaciones de autopartes, en tanto, registraron, un aumento de 12% respecto a febrero 2023, y al compararlo con enero se registró un incremento de 30,7%.

Para el segmento de mercado de reposición, al considerar la venta de combustible como un indicador aproximado del nivel de actividad del mismo, se observó una caída para enero-febrero que se ubicó en 5,5% interanual.