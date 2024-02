Lanzan la primera bodega de Pinamar: se podrá comprar parcelas y apunta al enoturismo

Pinamar tendrá su primera bodega, enfocada en el vino oceánico y el enoturismo. Gamboa, que tiene sus propias fincas en Campana, provincia de Buenos Aires, hace más de una década, busca replicar su negocio pero esta vez a metros de la playa bonaerense.

Con una inversión de más de u$s 2 millones, la bodega se lanza al mercado el próximo 2 de abril. Se trata de un proyecto integral que incluye la producción de vinos con etiqueta propia bajo un modelo de club de productores y una propuesta de enoturismo que atrae al público que llega desde la Ciudad de Buenos Aires.

Son en total 37 hectáreas ubicadas en el partido de Madariaga, a solo 800 metros de la ruta 64 y a 10 minutos de Pinamar. Eduardo Tuite, dueño de la bodega, compró el lote en 2022 y hoy la gestiona como un club de productores.

"Buscamos socios que quieren comprar una o más parcelas. Estos metros cuadrados de campo se traducen en 50 plantas de vid que son consideradas acciones. Cada socio tendrá un sinfín de beneficios pero además contará con sus propios vinos y etiquetas que podrá comercializar", explicó Marcelo Chocarro, gerente general de la bodega.

En Gamboa te invitan a ser dueño de tu propio vino

Si bien todavía no se establecieron los precios finales, se calcula que serán similares a la bodega de Campana. "Cada parcela hoy tiene un valor de u$s 15.000, pero salimos al mercado en sus inicios con un precio bajo de u$s 7000", agregó el empresario.

Actualmente en Campana, Gamboa produce cerca de 25.000 litros por año entre los viñedos a poco más de 60 kilómetros de la Capital Federal. "Todas las botellas se consumen y venden en el restaurant a los turistas locales y extranjeros", explicó.

"Parte del negocio también es arrendar otros viñedos de la zona y con esa uva también producimos vino en Campana en Gamboa", agregó el especialista.

El foco el turismo

La proximidad de balnearios como Pinamar, Cariló y toda la línea costera hasta Villa Gesell, es uno de los atractivos de la bodega que tendrá entre sus puntos fuertes los servicios para los turistas. En 2009, el grupo se radicó en Chapadmalal con su línea Costa y Pampa.



"A principios de 2025 está previsto comenzar a edificar alojamientos para los turistas. Serán entre 15 y 20 cabañas pensadas para disfrutar de la experiencia del vino", explicó Chocarro.

Además, apostando al enoturismo, la propuesta incluirá un restaurante, que empezará a edificarse en abril. Si bien todavía no está definido que chef manejará la cocina, la propuesta será similar a la que funciona actualmente en Campana en donde el chef irlandés Edward Holloway está a cargo de la dirección de cocina.

En vinos oceánicos, Costa y Pampa es el principal referente

En una zona estratégica

La apuesta de Bodegas Gamboa es un emergente del crecimiento que viene registrando la producción de vinos en la provincia de Buenos Aires, que creció un 250% en los últimos diez años de la mano de pequeñas bodegas.

La principal bodega bonaerense, con la que busca competir Gamboa, es Trapiche Costa y Pampa que produce vinos y espumosos de alta calidad en Chapadmalal, a sólo 8 kilómetros de la playa.

Sus vinos no se venden en supermercados ni tampoco en vinotecas. Están en las cartas de algunos restaurantes exclusivos o se pueden probar visitando la finca ubicada a menos de una hora del centro de Mar del Plata.

"La apuesta fuerte será el vino blanco. El 40% de la producción estará destinado a este varietal en donde habrá gran presencia de Semillón y Albariño", concluyó Chocarro