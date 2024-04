Lanzan el primer programa para jóvenes profesionales que permite rotar por tres empresas

Unilever, Naranja X y la start up Seeds se unieron para lanzar por primera vez un programa de prácticas profesionales de manera conjunta. Lo innovador de la iniciativa es que un joven talento tendrá en un mismo programa 18 meses de entrenamiento en tres compañías diferentes: una empresa multinacional experta en consumo masivo con marcas reconocidas y 3500 colaboradores; una firma de la industria financiera local con mucha impronta digital que emplea a 2800 personas y una start up que nació hace 6 años como una plataforma de talento on demand justamente para cubrir una necesidad del mundo laboral.

Así los candidatos elegidos para ser parte de Fuera de Serie, como se llama el programa que se lanza este lunes 15 de abril, pasarán seis meses en cada empresa y al final del entrenamiento contarán con tres experiencias muy distintas en su "pasaporte laboral" . De esta forma, tres compañías colaboran para crear una única experiencia laboral. En esta primera edición los talentos que tendrán esta posibilidad son nueve que deberán tener un mínimo de dos años de experiencia laboral.

"La Generación Z, que hoy ya es el 40% de la fuerza laboral, tiene muchas ganas de tener experiencias en su mochila y no hacer toda una carrera en misma empresa. Y, además, buscan trabajar en pos de un propósito", explicó a El Cronista Agustina Gómez Sabaini, HR head de Unilever Como Sur.

Ese es el objetivo de Fuera de Serie, darle a los talentos la posibilidad de tener tres experiencias en tres empresas diferentes que los van a complementar. Sin embargo, lo que da unidad a la iniciativa son los valores. "Las tres compañías compartimos los valores que, además, están alineados con lo que buscan hoy las nuevas generaciones: la colaboración, la transparencia y la flexibilidad ", sumó Erica Reynoso, chief people officer de Naranja X, quien además, explicó que también esa fue la razón por la que se sumaron al proyecto, el saber que con estas otras dos firmas la experiencia iba a ser realmente positiva para los candidatos. "Las tres tenemos una orientación a las personas, a la innovación, somos ágiles, damos autonomía a los equipos", agregó.

" En Seeds hablamos de pasaporte laboral porque hoy vemos que los jóvenes, e incluso no tan jóvenes quieren llenarse de experiencias y hacer su propia carrera ", detalló Eloina Lagonegro, people manager en Seeds. La líder del área de la start up contó que en el caso de su firma esto ya es el presente del trabajo. "Lo vemos todos los días, gente con muchas experiencia que se cansó de trabajar en el mundo corporativo y van armando su carrera de una manera mucho más personalizada".

En el caso de Unilever, la empresa de consumo masivo viene hace tiempo trabajando en lo que llaman el Futuro del Trabajo . "La pandemia nos hizo pensar los recursos de manera dinámica, no solo si tengo una vacante en mi equipo, sino en la capacidad de los recursos, verlos como un ancho de banda con diferentes skills", explicó Gómez Sabaini. Fue así que nacieron diferentes propuestas entre ellas Freelo y You Work, este último es un programa que permite a personas que quieren tener un proyecto personal, trabajar en la empresa sin roles fijos, sino por proyectos. J ustamente Fuera de Serie es la evolución de este trabajo.



De esta forma, los candidatos no son lo únicos ganadores. Las organizaciones podrán, además de ser más atractivas para los talentos y contagiarse de buenas prácticas. "Lo rico va a ser a la hora de la rotación cuando nos puedan traer prácticas de los otras empresas", aseguró Lagonegro.



"Ganamos aprendizaje, que se vea en el mercado para otros talentos. Otro jóvenes ven que sos una empresa flexible, una empresas que se anima, que no tienen tantos límites tradicionales", sumó Reynoso.

Cómo es el programa Fuera de Serie

Para lanzar Fuera de Serie l as tres empresas tuvieron que coordinar sus procesos internos, legales y administrativos. Definir temas de comunicación; la selección -con Compañía de Talento como partner- y el on boarding, es decir, el programa en sí, que aseguran las firmas será una experiencia única, disruptiva.

La iniciativa -explicaron las firmas- les servirá como semillero de talento. "Hoy en día son los candidatos quienes eligen a las empresas y no al revés como era antes. Habrá una mutua elección", señalaron al hablar del final del proceso y será el candidato quien decida si hay interés de las tres firmas por el mismo talento. "La colaboración se dará hasta en ese momento como lo hicimos en todo el programa", aseguraron.

Los candidatos tendrán un mismo salario en las tres compañías similar a la escala salarial que tienen las firmas y trabajarán en tres áreas: Data, Marketing y Recursos Humanos. "Como acordamos los perfiles y en los roles que van a trabajar las necesidades de las tres firmas son las mismas", aclaró Reynoso.

Los requisitos para participar del programa son estar graduado o próximo a graduarse y tener experiencia de un mínimo de dos años . Sin embargo, si el candidato tiene un aprendizaje no formal también está validado. "Lo que sí no interesa es que tengan interés por el triple impacto", explicaron.

Las tres compañías ya trabajan con objetivos y, cuando entren los elegidos, tendrán sus metas establecidas para trabajar esos seis mese en cada empresa . "No tendrán mucho tiempo para hacer la curva de aprendizaje, sin conocer la firma, ni su gente. Por eso es importante que tenga objetivos claros y realizables en ese período de tiempo", detalló la ejecutiva de Unilever.

"Para los jóvenes seleccionados nosotros vamos a ser uno", explicaron. "Lo que nos encantaría sería inspirar a otras empresas, que no solo quede en nosotros. Queremos demostrar que no es tan difícil hacerlo", cerraron las tres líderes.

" Después de estos 18 meses, la persona que entró al programa va a tener skills, experiencias, formas de hacer mucho más ricas que si hubiese estado 18 meses en la misma compañía. Le damos al mercado laboral y a la empresa un profesional muchísimo más formado", sintetizó Gómez Sabaini.