Advertencia: más de 5000 establecimientos de salud están al borde de la quiebra

La Unión Argentina de Salud (UAS) puso en alerta hoy a los usuarios y a las autoridades nacionales ante la situación que afecta en particular al sector prestacional , el cual asegura "no tiene ya márgenes para enfrentar ni siquiera el corto plazo".

"Más de 5000 establecimientos de salud podrán ser plausibles de ejecuciones por parte de la AFIP -a partir de agosto- como consecuencia de deudas previsionales e impositivas", cuestionó la entidad que preside desde hace un mes Hugo Magonza en reemplazo de Claudio Belocopitt.

Fuentes de las empresas explicaron que la referencia " está dada por la no renovación de la contributabilidad de los acuerdos paritarios que vence el próximo 31 de julio" lo que hasta hoy permitía compensa los costos crecientes de los prestadores.

"Hace casi 20 años que las prestadoras viven en un estado de excepción forzoso por la cantidad de regulaciones generadas por todos los gobiernos y la ampliación de prácticas del PMO sin financiamiento correspondiente", explicó el mismo vocero.

Pero en particular con las negociaciones paritarias "se contaba con el aval de otorgar aumentos no contributivos, lo cual de no prorrogarse implicará un costo adicional que las empresas prestadoras no podrán afrontar.

La preocupación de las empresas también responde, entonces, a que "una vez vencido el plazo de la emergencia el Gobierno reclame las deudas acumuladas que se acumularon durante años ".

El acuerdo reciente

La UAS viene de cerrar semanas atrás un acuerdo con el Gobierno nacional para devolver en 12 cuotas, a partir de julio, lo que cobró por encima de la variación de la inflación en los primeros cinco meses del año, y a la vez podrá retomar la actualización de sus cuotas.

Más allá de ese entendimiento en instancia judicial, la Unión asegura que "hay instituciones de la ciudad, la provincia de Buenos Aires y de la totalidad del interior del país que en muy poco tiempo no podrán honrar compromisos básicos, situación que impactará directamente sobre la atención de los pacientes".

"La ecuación económico-financiera de las entidades está rota y se requieren medidas urgentes para no llegar a límites de los cuales no se podrá volver", aseguró la entidad.

En ese sentido, reafirmó que los millones de usuarios del sistema "se verán afectados directamente afectados de no modificarse urgentemente esta situación".

La UAS explicó que el 28 de mayo, el gremio de la sanidad y casi la totalidad de las cámaras que agrupan a clínicas, sanatorios, hospitales de comunidad, centros de diagnóstico, odontólogos, especialistas en salud mental, entre otros que integran el sistema privado de salud, acordaron un aumento de sueldo ya homologado para mayo, junio y julio.

El acuerdo salarial

"Las principales cámaras que agrupan al sector prestacional del sistema de salud privado de la Argentina y el gremio de la sanidad firmaron una recomposición de los salarios del 10%, 9% y otro 9% para el trimestre mayo -julio " recordó la entidad, al explicar que se firmó "muy a pesar de la situación de quebranto de muchos prestadores".

La Unión de Salud nuclea no sólo a las empresas de medicina prepaga, sino a todo el sistema de salud privado del país.

"El conjunto del sistema (prestadores y financiadores) está atravesando, desde hace décadas, un dramático desfinanciamiento, como consecuencia de las medidas y regulaciones que los sucesivos gobiernos han tomado y que, lejos de mejorarlo, lo ha ido sumergiendo en una crisis sin precedentes que lo acerca día a día a un escenario de no sustentabilidad", argumentó."