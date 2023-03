La nueva fórmula de Freddo: por primera vez el mercado local dejará de ser su principal negocio

El próximo año podría ser bisagra para Freddo. Por primera vez en su historia, la cadena de heladerías proyecta que el negocio internacional supere en volumen al del mercado interno . Su principal foco de desarrollo, señalan, serán México y los Estados Unidos con planes para abrir más de 100 locales ahí en los próximos años.

Actualmente, la firma cuenta con franquicias en Uruguay (12 heladerías), Chile (3), Brasil (20) y Panamá (2). A su vez, tiene dos sucursales en México y aspira a abrir otras dos pronto, y ocho spots en el mercado estadounidense con la idea de duplicar su presencia en 2023. " Hoy la Argentina representa un 60% del volumen de negocios y el resto de América se lleva el 40 por ciento. Esperamos dar vuelta esa ecuación para fines de 2024", asegura Gonzalo Alfonsín, director Comercial de Freddo.

Freddo renovó su imagen en la Argentina e invirtió u$s 200.000 para modernizar su heladería en el TOM

La cadena nació en 1969 como un proyecto de dos familias italianas, los Aversa y los Guarracino, y desde 2004 está en manos del fondo Pegasus. Hace cinco años decidió cambiar su modelo de negocio: franquició todos sus locales propios y cerró su fábrica para tercerizar la producción. Actualmente cuenta con varios socios fabricantes que elaboran 4 millones de kilos por año para la marca.

Los ojos puestos en el norte

Los Estados Unidos es uno de los grandes mercados consumidores de helado. Según la Asociación Internacional de Productos Lácteos (IDFA, por sus siglas en inglés), la industria heladera genera un impacto de más de u$s 13.100 millones en ese país.

Las pintas son uno de los productos con los que quieren conquistar al mercado estadounidense.

Ahí Freddo maneja masterfranquicias por región. Primero, en 2014, desembarcó con un local en Carolina del Sur y luego se expandió por el estado de Florida. "Recientemente firmamos una master para abrir 50 locales en la otra costa, en California. Los dos primeros esperamos abrirlos en el primer cuatrimestre de 2023", indica el ejecutivo. En tanto, en México tienen un masterfranquiciado que maneja todo el mercado con un acuerdo rubricado para inaugurar 50 sucursales en los próximos cinco años.



El negocio de las tabletas

No obstante, la estrategia en el mercado estadounidense no se centrará en el helado granel, sino en los preenvasados, como potes, tabletas y bombones. "Hace cuatro años entramos en ese negocio y primero lo hicimos en la Argentina. Había un mito acá de que en los supermercados no se podía vender helado de buena calidad y hoy tenemos el 12% del volumen que se vende en ese canal . Había una demanda insatisfecha", detalla Alfonsín.

Esta pata hoy se lleva el 30% de las ventas, pero este año proyectan que llegará al 50% y prevén que alcance un 80% de participación en los próximos cinco años. A fines de 2022 cerraron un acuerdo con Sam's Club, la cadena mayorista por membresía de Walmart, para vender ahí un pack especial de 12 tabletas de helado de dulce de leche. A su vez, con estos productos también tienen presencia en mercados en los que no cuentan con franquicias, como Perú y Paraguay.

Las posibilidades de abrir una fábrica en EE.UU.

"Nuestra estrategia es mixta (heladerías y preenvasados). La venta en los mercados internacionales se concentra más en productos de impulso y en la Argentina el porcentaje de venta to go (500 gramos y 1 kilo) es mayor que en otros mercados", asegura el directivo. Por eso, además de la exportación de productos para cadenas de retail, también planean abrir, al menos, 25 franquicias en el exterior este año .

Gonzalo Alfonsín, director Comercial de Freddo.

A pesar de los planes de crecimiento, Alfonsín indica que hoy el escenario para exportar no es favorable. "En precio estamos en una situación desventajosa con inflación y poca devaluación. Algunos insumos, como los empaques de las pintas, son importados. Pero en el largo plazo entendemos que en algún momento se debería acomodar", señala. Y no descarta la idea de asociarse con una fábrica para producir en los Estados Unidos: "Si empezamos a tener volumen es algo que analizaremos".