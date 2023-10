La Justicia amplió la acusación contra Turismo Felgueres y calcula que la estafa supera los u$s 18 millones: cómo sigue la causa

La Justicia amplió la acusación contra Turismo Felgueres y elevó el cálculo de la defraudación: de los u$s 10 millones que estimó hace cuatro meses pasó a más de u$s 18 millones. Ya hay más de 3500 estafados, versus los 3200 que se creía que fueron perjudicados por esta agencia investigada por vender paquetes truchos para Egipto y Turquía, entre otros destinos, dejando varados a miles de argentinos desde Semana Santa, sin una respuesta y con su dueño prófugo . Y se sospecha que hay más afectados.

"El Ministerio Público Fiscal identificó 3585 hechos y se presentaron 1618 nuevas denuncias", sostuvo la jueza de instrucción, María Fabiana Galletti en un documento que detalla que "las acciones ocasionaron un perjuicio de u$s 17.675.711,27, $ 456.253.600,88 y 4500 euros, que corresponde a los montos invertidos por los particulares". La fiscalía a cargo de Edgardo Orfila "realizó una unificación de los valores, indicando que a la cotización del dólar MEP, daría u$s 18.345.175".

Días atrás, la Justicia le dio una buena noticia a los denunciantes: les permitió presentar un recurso contra la intención de unificar la querella. Según la abogada que defiende a un grupo de WhatsApp de más de 1500 damnificados, esto hace que la información sea reservada solo para unos pocos, "entonces perjudica los intereses de la mayoría". "Vamos a presentar la impugnación por apelación", adelantó la letrada Manuela Díaz, que se postuló para representarlos de forma gratuita.

Turismo Felgueres ya fue dada de baja del registro de agencias. El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación le suspendió la licencia e inició acciones judiciales. Al no recibir respuesta de la compañía, el Gobierno se sumó así a las denuncias penales de los usuarios. En tanto, la Justicia le solicitó a México, por ambas Cancillerías, la detención de Mario Gerardo Berra Rojo, el dueño y CEO de la firma. La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°56 emitió una orden de captura internacional y un pedido de indagatoria.

Pero la respuesta negativa llegó en julio, luego de que se corroborara que hubo un error de tipeo en el nombre del empresario cuando se hizo la presentación. Decía "Berro" en lugar de "Berra". Tras el rechazo, en la corrección se solicitaron precisiones sobre su paradero y que se aclare la cantidad de delitos imputados y las fechas en las que ocurrieron. Todavía se aguarda esa información.

Desde abril, los clientes afectados por Turismo Felgueres realizan marchas para obtener una respuesta por parte de la Justicia.

Por las demoras y la falta de explicaciones, crece la tensión entre las víctimas, que desde abril vienen realizando denuncias y marchas para que la causa no pierda visibilidad y para obtener una respuesta de la Justicia e intentar recuperar el dinero de las reservas que no pudieron concretar. La última de las manifestaciones fue el 24 de agosto frente a la puerta del juzgado que sigue el caso y tuvo como consigna "no a la unificación de la querella".



La sede judicial que recibe las denuncias de los pasajeros afectados también pidió que se declare la inhibición general de bienes de la empresa y de autos de alta gama de Berra. Se trata de vehículos Mercedes Benz AMG GT, Audi Q5 y Ford Mustang GT, y motos Indian, Triumph, Harley Davidson y Honda a su nombre.

La maniobra investigada consistiría en captar clientes por los medios de comunicación y redes sociales "a precios atractivos y con financiación a largo plazo". "Berra conformó un complejo entramado societario que le permitió defraudar a un gran número de personas", destacó la fiscalía, y agregó que "se presentaba como un exitoso hombre de negocios, que previamente se encargó de posicionar publicitariamente a su empresa y, de esta forma, consiguió que la gente confiara en él y su firma, entregándole sus ahorros para la realización de viajes".



Mario Gerardo Berra Rojo llegó a la Argentina en 2015 para instalar su agencia de viajes Turismo Felgueres.

¿Dónde está Mario Gerardo Berra Rojo, el titular de Turismo Felgueres?

Los damnificados denunciaron que el empresario se mostró en las redes sociales paseando por México. Berra llegó en 2015 al país para instalar su negocio, ahora investigado por la Justicia. Tras el escándalo, se esfumó y no se supo nada más sobre su paradero. Las únicas declaraciones que dio fueron cuando rompió el silencio en las redes sociales, tras estallar la polémica con la agencia.

Semanas atrás, en el intento de despejar dudas sobre dónde se encuentra -se cree que se tomó un vuelo con destino a Chile el 9 de abril-, aseguró, sin dar precisiones sobre las fechas, que no salió de la Argentina "huyendo" o "prófugo", sino por "circunstancias familiares, esperando retornar a los 10 días, lo cual, por consejo de quienes por años fueron los abogados de Turismo Felgueres, no fue posible".



En su cuenta de Instagram, publicó un texto -que ya eliminó- donde negó la estafa y adelantó que se presentaría en la Justicia. Se desligó de la responsabilidad y habló de una "persecución mediática" y "que pudiese ser política". "Sobre la supuesta estafa reiterada a través de Turismo Felgueres que me imputan, debo decir que la misma no existe. He estado sujeto principalmente a un ataque mediático", se defendió y culpó al Estado por no poder transferir divisas al exterior.

Los damnificados denuncian que Mario Gerardo Berra Rojo, el dueño de Turismo Felgueres que está prófugo, se mostró en las redes sociales paseando por México.

"El dinero está en cuentas bancarias de la empresa en la Argentina, desconociendo si se encuentran en poder del Gobierno. Se incumplieron contratos por circunstancias que escaparon a mis posibilidades", aseguró en esa publicación en las redes. "La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) intervino la principal cuenta bancaria. En consecuencia, el Banco Central (BCRA) prohibió girar, por lo cual fue imposible pagarles a los proveedores y cumplir con los acuerdos de viaje, situación que en su momento se le informó a dichas instituciones", explicó.

"Debo resaltar, sin afán de victimizarme, que el Gobierno favoreció la caída de Turismo Felgueres bajo la presunción de favorecer a la competencia o en vía de generar una problemática y legitimar a alguna persona que buscara solución, en miras a los tiempos electorales venideros", apuntó. Y afirmó que en la cuenta "había una cantidad superior a la requerida para los reintegros". "El Gobierno está reteniendo el dinero de quienes me denuncian. No obstante, es sabida la situación del país, con cambios en el valor del dólar y la devaluación constante", argumentó.

Sin embargo, sobre la promesa de devolución que los clientes aseguraron que recibieron por mensajes en las redes y correo electrónico apenas saltó a la luz el caso, Berra aclaró: "No autoricé ningún comunicado para emitir los reintegros a los viajeros. Desconozco la finalidad y quién emitió los avisos a los que hacen referencia". Y se despidió: "Le agradezco a la Argentina la hospitalidad que me brindó los siete años que viví allá. Llegué con los ahorros de mi vida y salí sin nada. Todo se quedó en el país, presumiblemente en manos del Gobierno".

Mario Gerardo Berra Rojo, titular de Turismo Felgueres, aseguró que no salió del país "huyendo" o "prófugo", sino por "circunstancias familiares".

Turismo Felgueres se autodefinía como una agencia de viajes dedicada al turismo de lujo en destinos exóticos. Su sitio web dejó de funcionar cuando la empresa dejó de operar en abril. Hasta entonces, su descripción decía que formaba parte de Viajes Felgueres México, grupo fundado en 1965, hecho que el holding desmintió.



"Se informa que Felgueres Travel Group México no tiene relación con Turismo Felgueres, por lo que nos desligamos de cualquier responsabilidad adquiridas por dicha empresa. Felgueres Travel Group México es una empresa con más de 60 años de experiencia y seriedad brindando a los clientes el mejor servicio y satisfacción en sus viajes", aclaró el grupo.