Más de una decena de denuncias por estafa contra una agencia de viajes que perjudicó a 200 pasajeros

Crece el escándalo por el accionar de la agencia Turismo Felgueres, acusada de estafar en la Argentina a 200 clientes que compraron pasajes para viajar en Semana Santa a Turquía y Egipto, pero no pudieron hacerlo, según comunicó la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires (Aviabue). Pasajeros afectados ya concretaron las primeras denuncias y se prevé que habrá un aluvión de otras en los próximos días.

De acuerdo al Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, ya hay siete expedientes que ingresaron por parte de usuarios perjudicados. Según pudo saber El Cronista, también hay otros damnificados que acudieron a la Justicia para iniciar acciones penales.

Cuando el caso cobró notoriedad a comienzos de la semana, sin reclamos formales por parte de los pasajeros todavía, el ministerio que dirige Matías Lammens comenzó una investigación de oficio. De acuerdo a lo informado tras ese procedimiento, la filial local de la compañía, de origen mexicano, estaba registrada, tenía sus papeles en regla e incluso había presentado el seguro de caución correspondiente a 2023.

No obstante, una inspección de la Dirección de Agencias, dependiente de esta cartera, constató que estaban cerrados dos locales de la empresa, ubicados en el barrio porteño de Palermo, en Darwin 1154 y Fitz Roy 2252. Por ese motivo, se labró un acta en ambos domicilios, ya que la normativa indica que deben permanecer abiertos, al estar habilitados para funcionar. Ahora que entraron las primeras denuncias, la investigación dejará de ser de oficio.

Según informó Aviabue, los inconvenientes comenzaron cuando el fin de semana largo de Semana Santa un grupo de personas se presentó en los mostradores del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y la aerolínea Turkish Airlines les anunció que no estaban registrados, por lo que no eran válidos los pasajes que les habían vendido.

En teoría, de acuerdo a lo comunicado por la entidad, algunos de los pasajeros fueron notificados por correo electrónico, un día antes, de que sus vuelos no iban a despegar; pero otros, que aseguran que no recibieron ningún mail, dicen que se enteraron recién en Ezeiza. Este diario intentó comunicarse con Turismo Felgueres, pero no obtuvo respuesta. La agencia tampoco atendió los reclamos del Gobierno y los pasajeros perjudicados, según informó el Ministerio.

Es por eso que Aviabue adelantó que más damnificados van a denunciar penalmente a la empresa por haberlos estafado, teniendo en cuenta que la compañía tendría paquetes vendidos hasta 2024, por lo que se estima que más personas también fueron víctimas.



La historia de Turismo Felgueres y su situación actual

Turismo Felgueres forma parte del grupo Viajes Felgueres México, fundado en 1965. Este vertical de negocio se autodefine como una empresa de viajes dedicada al turismo de lujo en destinos exóticos. Comercializa paquetes a Egipto, Turquía, Dubai, Grecia, Tailandia, Países Bálticos e India, entre otros.

A inicios de año, había anunciado que cerró 2022 con un equipo de más de 70 empleados y oficinas en la Ciudad de Buenos Aires, donde se distribuía el equipo de ventas, operaciones, administración, recursos humanos y marketing. Además, tiene sedes en México y Miami.

"Nuestro crecimiento se debe a tres factores claves: el posicionamiento de la marca en la Argentina, la fidelización de clientes y el desarrollo del equipo de ventas y marketing digital enfocados en seguir sumando viajeros", manifestó en ese entonces, el CEO de la firma, Gerardo Berra.

El primer paso de la reformulación de la agencia fue avanzar con un proyecto de oficina nueva en Villa Crespo, donde unificará las tres que tenía.

Pero ya en marzo Turismo Felgueres aclaró que se había visto obligada a frenar la expansión para reestructurar el negocio. "Tenemos un crecimiento avanzado y no queremos perder la esencia de la marca. En esta reestructuración, que nos encuentra con una plantilla de empleados superior al número de esta misma época de 2022 y con más de 5000 pasajeros programados para 2023, quisimos mirar para adentro", explicó semanas atrás Berra.



El primer paso de esta reformulación fue avanzar con un proyecto de oficina nueva en Villa Crespo. "Es un paso a nivel logístico que venimos postergando. En esa sede, unificaremos las tres oficinas en una. El objetivo es tener a todos los equipos trabajando en conjunto con objetivos claros y en mejoras de atención al cliente", afirmó en ese entonces el CEO.

Así es que ahora en el sitio web de la agencia figura el siguiente aviso: "Nos estamos mudando. Hasta el 20 de abril encontranos en co-working Fitz Roy 2252, Palermo, de lunes a viernes de 10 a 19 horas, solo con cita previa. Luego estaremos todos juntos en nuestra nueva 'Casa Felgueres'".