La industria electrónica tiene peso en el futuro de Tierra del Fuego

La provincia de Tierra del Fuego es la que tiene el mayor porcentaje de empleo industrial en el país. Esto se debe, principalmente, al régimen de promoción que la isla tiene desde los años 70 y que permitió el desarrollo del sector electrónico.

"La industria electrónica tiene un peso preponderante en el ingreso de la provincia, pero también en su futuro económico", explicó Ana Vainman, directora ejecutiva de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), durante el evento Vaca Muerta y Patagonia organizado por El Cronista y la Revista Apertura.

En este sentido, recordó que, cuando se creó la ley 19.640, en mayo de 1972, que otorga ciertos beneficios fiscales a aquellas empresas que invierten en la provincia, "había solo 13.000 habitantes en Tierra del Fuego. Hoy son más de 200.000". A su vez, destacó que la provincia es la más industrial del país, así como también la que más porcentaje de empleo industrial tiene en toda la Argentina. En ese contexto, la industria electrónica es el principal empleador privado de la provincia.

Aunque el de la electrónica es el sector más desarrollado, en la isla hay otras industrias que gozan de beneficios industriales, entre ellas la del plástico y textiles. En 2021, cuando el régimen se prorrogó por 15 años, se constituyó el Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina, por el que, principalmente, la industria electrónica contribuye al desarrollo de otros sectores.

Mejorar la competitivad

"El objetivo es permitir que otras industrias crezcan y mejorar la competitividad. No hay que olvidarse de que Tierra del Fuego es la provincia más austral del país y es una isla, con todos los problemas de conectividad y logísticos que eso conlleva", agregó Vainman.

Uno de los principales proyectos de la provincia es la construcción del puerto de Río Grande, donde se asienta la mayor cantidad de plantas industriales. La encargada de llevar adelante el plan es una de las empresas que operan en esa ciudad.

Otra de las posibilidades que se abre es la de proveer el frente antártico. Ushuaia es la ciudad más cercana del Continente Blanco, a tan solo 1000 kilómetros, y es un puerto de abastecimiento para los barcos.

"Es algo que hace Chile desde Punta Arenas, una ciudad que también cuenta con régimen de promoción. Hoy hay un proyecto para construir una planta de alimentos para proveer a los cruceros que van a la Antártida", explicó.

Afianzar la soberanía

En opinión de la directiva de Afarte, lograr el desarrollo económico de Tierra del Fuego es la mejor manera de garantizar la soberanía sobre ese territorio. Y por eso, sostuvo, mantener el régimen de promoción es clave.

"Las discusiones geopolíticas pasan por la cuestión energética, pero también por la industria. Pensemos que en la pandemia y a raíz de la escasez de chips, los Estados Unidos se dieron cuenta de la necesidad de contar con producción de semiconductores y aprobaron la Chips Act, que promovía el near shoring en su producción", enfatizó.

En ese sentido, la ejecutiva destacó que contar con una industria electrónica asentada en la isla le permitió a la Argentina producir en plena pandemia más de 1000 respiradores que se distribuyeron en hospitales de todo el país.

Vainman destacó la presencia de marcas internacionales en Tierra del Fuego y señaló que son estas empresas las que eligen como socios a la industria de la isla como socio.

"Si las plantas no cumplieran con sus estándares, las marcas no prestarían el nombre. Son estas mismas multinacionales las que capacitan y auditan las fábricas en tiempo real. Es importante entender que en Tierra del Fuego existe el mismo proceso productivo que en cualquier otra planta del mundo", concluyó.