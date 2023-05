La fuga de talento argentino a Uruguay ya afecta a las exportaciones de Economía del Conocimiento

En 2022, la Economía del Conocimiento argentina tuvo exportaciones por u$s 7834 millones, su mayor registro histórico y 19,4% por encima de 2021. Pero no fue un incremento en volumen, sino por el encarecimiento de los costos de operación, explicó Argencon, la asociación que nuclea a las empresas del sector y que difundió este miércoles su informe anual con los principales indicadores de su performance.

Sin embargo, los datos ya empiezan a reflejar las consecuencias de dos fenómenos que hace años padece el sector: la brecha cambiaria y la fuga de talentos, en especial, al Uruguay.

Si bien en América latina las exportaciones del sector crecieron 19,3%, contra un promedio mundial del 5,4%, según datos de la Organización Mundial de Comercio, el incremento en Uruguay fue del 53,6%. En Argencon, explican que eso no puede entenderse sin observar la fuga de valor que hay en la Argentina.

"La fuente de esa riqueza son recursos argentinos", aseguró Luis Galeazzi, director ejecutivo de la entidad. Explicó que, con el objetivo de buscar una economía más estable y un marco regulatorio más claro, "los argentinos radican sus empresas u operaciones allí y Uruguay saca provecho de esa situación".

Además, de acuerdo con datos que arrojó el estudio, las exportaciones uruguayas ya representan más del 30% de las argentinas, cuando, en 2010, sólo alcanzaban el 8%. "Esta evolución se explica, en gran parte, como un aprovechamiento inteligente del flujo de talento que migra desde nuestro país", aseguró la cámara.

El modelo de DIA en el país se exporta a España: el plan de su CEO argentino para volver a ganar dinero



La dueña canadiense del mayor proyecto de 'oro blanco' argentino crea una empresa solo dedicada al país



Del volumen total de u$s 7834 millones exportados, u$s 4585 millones correspondieron a la categoría que, como todos los años, más ingresos genera para la actividad: los servicios empresariales, profesionales y técnicos, integrada por especialistas jurídicos, contables, administrativos, publicitarios, de investigación de mercado y encuestas, de investigación y desarrollo, y de arquitectura e ingeniería, entre otros. Esto significó un aumento del 22,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior, en el que se exportaron u$s 3825 millones.

Los servicios de informática, en tanto, totalizaron u$s 2609 millones, un 17,9% más que en 2021, seguido por Servicios personales, culturales y recreativos, con u$s 414 millones. En este caso, el incremento fue del 5,8 por ciento.

El talento argentino migra a Uruguay a causa de la difícil coyuntura económicas del país

Por qué la mayoría de los argentinos se trasladan a Uruguay

Galeazzi explicó que el Gobierno uruguayo ofrece programas formalizados de atracción de empresas del conocimiento para que se radiquen en su país. De hecho, agregó, "tienen una zona franca para que operen desde allí".

El directivo explicó que este plan comenzó hace más de una década y su principal objetivo es la Argentina: "No hablamos sólo de fuga individual, es decir, el free-lance que, individualmente, escapa de la legislación argentina, sino que hay empresas que se radican legalmente en el país vecino".

A su vez, añadió que, a diferencia de la Argentina, "Uruguay es un país que vio en la Economía del Conocimiento un factor de crecimiento nacional, mientras que nosotros, por nuestra parte, no estamos aprovechando los recursos que estamos generando en el sector".

Además, aseguró que la Argentina tiene la mejor generación de talento, diversidad de empresas y emprendimientos de la región. Sin embargo, tanto el contexto macroeconómico, como las condiciones de negocios actuales, no son accesibles para que este tipo de empresas sigan desarrollándose sobre base argentina, lo que desemboca en estas decisiones por parte de los actores de la industria del Conocimiento.

La brecha, el otro factor adverso

Según el informe, durante 2022, la brecha cambiaria osciló entre el 85% y el 130%. "Debido a que tienen que pasar por el mercado único y libre de cambios, el argentino tiene que exportar a un dólar que vale menos de la mitad de lo que realmente sale", explicó Galeazzi. "El tamaño de la distorsión macroeconómica en la Argentina es enorme. Esto espanta a cualquier desarrollo económico nacional".

A su vez, explicó que tanto esta cuestión, como los salarios de los trabajadores del sector, que se incrementaron un 120% durante 2022 en un intento de retener talentos, impactan en los costos de operación. Por esta razón señaló que los niveles "récord" de la Argentina en términos de exportaciones no tienen que ver con un aumento en el volumen , sino que se relaciona directamente con un fenómeno nominal: se encarecieron los costos en dólares de los insumos -sobre todo, los sueldos de los talentos-, que luego se tradujeron en exportaciones a precios más elevados.

La función de las empresas para retener y desarrollar nuevos talentos

El sector también creció en términos de empleo, ya que sumó 23.000 nuevos puestos de trabajo registrados, lo que totaliza unos 481.000 puestos en total, también el mayor nivel histórico para la actividad. Esto representa el 7,4% del total del empleo privado nacional. No obstante, teniendo en cuenta el potencial argentino en el sector, según Argencon, este valor podría ser duplicado.

"Las empresas están tratando de suplir la falta de talento. Sobre todo, en el nivel senior, que es el que más decide fugarse. Éstas hacen grandes esfuerzos acompañando iniciativas formales y no formales, y también incursionando en la capacitación dentro de las propias compañías", indi´co Victoria Penacca, líder de Proyectos de Argencon.

Por su parte, Martín Sturmer, CEO del Centro Corporativo de PwC Argentina, explicó que la industria tiene el beneficio de poder trabajar desde cualquier punto del país. Por esa razón, reveló: "Si bien siempre tuvimos presencia en diferentes provincias, como Córdoba, Mendoza y Santa Fe, después de la pandemia, vimos que había una gran posibilidad para seguir consolidando la expansión por el interior del país gracias al trabajo remoto. Ahora apostamos al desarrollo de talentos en las provincias para suplir el colapso del mercado de Buenos Aires".