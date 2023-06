La falta de dólares dilata el regreso de una aerolínea que ya volaba en la Argentina

Además de Flybondi, otra aerolínea tiene problemas con el acceso a dólares, lo que demora la reanudación de sus vuelos en la Argentina. Se trata de Avian Líneas Aéreas, que operó entre 2017 y 2019 bajo la licencia de la ex Avianca Argentina, a través de un contrato de uso de esta marca que le permitía volar con los aviones de la aérea colombiana Avianca.

La compañía quiere retomar las actividades luego de salir de su concurso de acreedores tras caer en 2019 en una crisis financiera con una deuda cercana a $ 1500 millones, que la obligó a suspender sus operaciones. Pero su vuelta está trabada por las limitaciones en el mercado cambiario para pagar servicios de proveedores en el extranjero.

Así lo explicó el empresario colombo-boliviano Germán Efromovich, quien fue la cabeza de Avian en esos 20 meses y colaboró en su despliegue, bajo el paraguas de Synergy Group, el holding del cual es CEO y fue dueño de Avianca Brasil (Oceanair). Al respecto, se expresó en el marco de la 79° Asamblea General Anual de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés), que se llevó a cabo en Estambul, Turquía.

"Estoy incentivando a los inversores. Creo en el mercado argentino. A pesar de ser plano -diferente a Colombia, que tiene dos o tres cordilleras-, las distancias son muy grandes. Entonces no hay que competir con el bus. Solo el día que pongan trenes de altísima velocidad. Y vaya a saber cuándo eso va a pasar... por lo menos yo no los voy a ver. El plan es volver con la aviación regional", señaló sobre el potencial que presenta el país.

Pero apuntó al Gobierno: "Estoy asesorando a Avian. A las otras aerolíneas no les dejan pagar las cuentas. En este caso, el inversor tiene todo el interés de activar. Tiene la financiación para pagar las deudas y no puede. Quiere traer más aviones, pero no ve ninguna luz. La Argentina tiene un problema de falta de dólares que debe resolver de alguna manera, porque si no, el país se para. Pero por su territorio tiene una ventaja".

Avian operó vuelos en la Argentina con aviones de Avianca entre 2017 y 2019.

Efromovich aclaró que no está en contacto directo con las autoridades. "Hay otra gente a cargo. Nos dieron esperanza. Esperamos resolverlo rápido. No se puede hablar de fechas porque no sé cuándo va a ocurrir. La situación debería normalizarse este mes. No es un problema exclusivo de nosotros", deslizó en relación a la situación que otras aéreas atraviesan también , como la low-cost Flybondi, que por la imposibilidad de girar dinero al exterior para el leasing debió dejar dos aviones en tierra con 32 vuelos suspendidos y reprogramados.

La historia de los vuelos de Avian en la Argentina

En 2016, Avian fue una de las primeras empresas que se lanzó cuando el gobierno de Mauricio Macri abrió el mercado de cabotaje a nuevos jugadores. En marzo de ese año, la empresa compró por u$s 10 millones MacAir Jet, aerolínea ligada a Socma, de la familia del expresidente y especializada en vuelos ejecutivos, que, tras la operación, tomó el nombre de Avian. Realizó vuelos domésticos en el país por dos años hasta que, presionada por un complejo momento financiero, dejó de operar.

Por su parte, Efromovich fue CEO del grupo Avianca entre 2004 hasta 2019 (hoy sus negocios no tienen nada que ver con la colombiana). En 2020, junto a su hermano José, fue detenido por acusaciones en el Caso Lava Jato. Al año siguiente, fue declarado inocente y absuelto por la justicia brasileña. Y en 2022, comenzó un nuevo proyecto: se asoció al francés Marc Bourgade para lanzar Aeroitalia, junto a un grupo de inversores de Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

Hace 15 meses, Germán Efromovich lanzó en Italia la aerolínea Aeroitalia, junto a su socio francés Marc Bourgade.

A 15 meses de iniciar actividades, la empresa tiene una flota de ocho aviones y Efremovich asegura que da ganancias con oportunidades que encontraron en servicios con Sicilia y Cerdeña, islas del sur de Italia. Para el empresario, no existe precedentes en la aviación comercial con estos resultados . "Me ofrecieron el desafío de lanzar una aerolínea competitiva. Me interesaba Italia. Recibí la tarea y el capital, y yo puse mi experiencia", sostuvo, y aclaró que su aporte es desde el lado estratégico.

En tanto, con el objetivo de ampliar sus negocios en la industria, este año Efromovich ofreció comprar por u$s 1 la aerolínea colombiana Ultra Air, que anunció su cierre a la par de Viva Air en marzo. La propuesta fue hecha a través de una carta que reveló la revista Semana, en la que consideró que el costo de la compañía podía ser de cero dólar, debido a su grave situación financiera.