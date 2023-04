La dueña de Motomel lanza bicicletas y motos eléctricas y ya piensa en un auto

La Emilia, la dueña de Motomel, deja de ser una empresa dedicada a motovehículos para convertirse en una de movilidad integral. Con una inversión de u$s 7,5 millones, el grupo de capitales argentinos creó Teknial, una nueva marca de bicicletas y motos eléctricas orientadas al mercado local e internacional. Además, hacia fin de año Motomel anunciará el lanzamiento de su primera moto eléctrica.

De esa manera, la compañía retoma un plan que dejó en suspenso luego de anunciar en 2017 un desembolso de u$s 10 millones, que contemplaba el comienzo de la fabricación de bicis eléctricas, además del aumento de la producción de motos de su marca insignia en su planta de San Nicolás, tal como anticipó El Cronista.

Cómo son y quiénes fabrican las cabinas de protección para conductores de colectivos que proponen instalar

Cómo son las casas prefabricadas que ganaron los finalistas de Gran Hermano y cuál es la empresa que está detrás

Con esta reactivación, se sumaron motos eléctricas al proyecto que había quedado en stand-by por el desplome del mercado local en 2018 y los años posteriores de pandemia, y que ahora reanuda el grupo, que además es representante industrial y comercial de marcas como Suzuki, Benelli y Scott.

La gama de bicicletas y motos de Teknial, la nueva marca de La Emilia

Este año, saldrán a la venta 12 modelos de Teknial. Se darán a conocer en el Salón de la Moto, evento que se desarrollará entre el 24 y el 27 de mayo en La Rural y que convocará a más de 84 expositores, con la asistencia esperada de alrededor de 40.000 visitantes . Se conseguirán en siete Teknial Stores que La Emilia abrirá para vender la marca, así como también en tiendas independientes.

Inicialmente, el line-up estará compuesto por nueve bicicletas musculares -con novedades como bicicletas de gravel, carbono ruta y mountain bike-, tres eléctricas -una urbana, otra urbana plegable y otra offroad- y tres scooters eléctricas -dos urbanas con 45 kilómetros de velocidad final y una interurbana, de 75 km-. A futuro, la intención es ampliar el portfolio, de la mano de nuevos productos eco-friendly.

Como parte del plan, se construirá una nave de 7000 metros cuadrados que duplicará el área operativa de la planta de Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires, que pasará a tener 14.000 metros cuadrados. Allí, se concentrará la fabricación de bicicletas a partir de julio, con una capacidad de producción de 8000 unidades mensuales, aunque, en una primera etapa, La Emilia estima fabricar 3000 por mes.

Uno de los modelos de bicicletas que la nueva marca Teknial sacará a la venta este año.

Con el traslado de las bicicletas a este nuevo complejo, la empresa ganará espacio para fabricar por mes 2000 unidades de motos adicionales en San Nicolás, donde, por el momento, permanecerá radicada la producción de estos rodados. Actualmente, fabrica 80 modelos diferentes en esta planta, que cuenta con una superficie de 70.000 metros cuadrados.

"Teknial es parte del plan estratégico del grupo que, con 30 años de experiencia, reafirma su convicción de impulsar el desarrollo nacional, construyendo alianzas con proveedores de primer nivel para ofrecer productos de movilidad sustentable de calidad, con una firme orientación a brindar una mejor experiencia al cliente", destacó Juan Chavarino, director comercial de la empresa.

A largo plazo, y como parte de esta estrategia cross-categoría, la firma analiza tener un auto urbano eléctrico made in Argentina, como el puntano Tito, y hasta fabricar baterías a base de litio. "En un principio, se analizó tener monopatines eléctricos, un proyecto que dejamos para evaluar más adelante", agregó Javier Mosca, gerente de Proyectos Internacionales de La Emilia, que emplea a 550 trabajadores directos.

Las bicicletas y motos Teknial llegarán a más países en 2024

A su vez, la marca apunta a regionalizarse en 2024, con su llegada a países de América latina, de la mano de partners comerciales con distintos formatos adaptados a cada mercado. "Trabajaremos en conjunto con empresas amigas de Uruguay, Paraguay, Chile y Perú. Y en 2024, dos firmas asociadas en México y Colombia comenzarán a vender los productos", adelantó Mosca.

"No hay población de América latina más grande que la de México ni país más ciclista que Colombia", destacó Chavarino sobre la elección de estos dos mercados para introducir la marca el año próximo, y agregó que será la primera experiencia de un joint-venture con un 50% de participación en ambos acuerdos de colaboración.

La Emilia ganará espacio para fabricar por mes 2000 unidades de motos adicionales en su planta de San Nicolás.

De esa manera, La Emilia expande su negocio, con el objetivo de ofrecer productos para cada tipo de usuarios, cada vez más demandantes, en un contexto global en el que crece el consumo de la movilidad eléctrica. Aunque en la Argentina todavía el mercado es acotado, confía en el potencial del sector.

En el mercado de motos, la empresa tiene un 14% de participación, traccionada especialmente con Motomel, que en marzo quedó en tercer lugar, detrás de Honda y Corven, con 5124 patentamientos de un total de 48.044 unidades comercializadas ese mes, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). Con el nuevo proyecto, apunta a llegar a un 20% de cuota de mercado.

Hoy, las motos eléctricas representan el 0,5% del share de las ventas totales. Por mes, se venden entre 250 y 300 unidades en el país. "Nuestra meta es comercializar 100 mensuales y pelear el podio", adelantó Chavarino las previsiones para este segmento, en el que competirá con Siam y Sunra.

Las motos eléctricas representan el 0,5% de las ventas totales y las bicicletas, un 1%.

En lo que se refiere a bicicletas, los ejecutivos señalan que resulta difícil precisar números, teniendo en cuenta que no existe un registro oficial de ventas. Según cálculos de la industria, se venden 1,5 millones de unidades al año, de las cuales el 1% corresponde al segmento de eléctricas.

"Por ahora, el mercado local está poco desarrollado, pero la tendencia global marca el crecimiento constante. Algunos países de Europa ya facturan más por bicis eléctricas que tradicionales", explicó Mosca.

Pese a los reclamos de otros fabricantes, La Emilia asegura no tener inconvenientes con el acceso a los dólares para importar. Según expresaron sus ejecutivos, por ahora no hubo retrasos con las SIRA y tampoco tienen escasez de insumos que provienen del exterior. Teniendo en cuenta que el decreto 81/2018 establece la integración de piezas nacionales, con una proporción obligatoria del 9%, la compañía buscará proveedores locales para la fabricación de motos. Hará lo mismo para las bicicletas, aunque en ese caso no existe un marco normativo de localización de componentes.