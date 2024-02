La Argentina tiene las zapatillas más caras que Brasil, los Estados Unidos y México: por qué

Los precios de las zapatillas sorprenden en la Argentina. Hoy, el valor promedio es de u$s 110, muy por encima de lo que se paga en los Estados Unidos, México o Brasil.

Según la consultora Miglino y Asociados, tomando como base un relevamiento en más de 500 comercios de la Argentina, el precio promedio de las zapatillas -tomando las marcas líderes: Adidas, Nike, Puma, New Balance, Converse, Fila, Reebok y Montagne- es de $ 96.000 (u$s 112 al cambio oficial).

Se trata de precios por encima de lo que se vende en México ( u$s 52), Brasil (u$s 69), los Estados Unidos (u$s 82) y España (u$s 83).

La explicación no es una sola sino que se trata de un mix de factores. "Tenemos el segundo IVA más alto de América latina. A su vez, hay Ingresos Brutos, el arancel de importación y el Impuesto País, que es del 17,5%. A esto, se suman los costos logísticos y una inflación en dólares. El tipo de cambio oficial se fue manteniendo pero la inflación en pesos subió fuerte, lo que hace que los precios se vayan elevando", explicó Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market.

Según el informe sectorial más reciente de la consultora Claves, en 2022, la producción de calzado deportivo se recuperó y alcanzó los 125 millones de pares. Para 2023, se calcula una producción promedio de 129 millones de pares.

Las principales marcas, como Nike y Adidas, importan el 50% de sus calzados. El resto se hace en el país. Las segundas marcas como Fila, Umbro y Asics tiene la mayor producción local pero muchos de sus componentes son importados. Esto impacta en los precios finales de los productos.

"El porcentaje de componente importado por marca en nuestras marcas es relativamente bajo: Fila tiene el 30%; Asics, 30% y Umbro, un 10%", explicaron desde Grupo Dass, que tiene la licencia de esas etiquetas y, también, fabrica para Nike y Adidas.



Se necesitan más de $ 100.000 para comprar un par de zapatillas de primera marca

Hay que entender que importar productos en la Argentina no es barato. El costo total para importar un producto es del 7%. " En los Estados Unidos, tenés 10 días para pagar la nacionalización. En la Argentina, hay que pagar el 90% del valor FOB para sacarlo del puerto. El IVA, allá, es un 7% en promedio; acá, del 21%. Hoy, la lógica indica que la Argentina, para ser comparable, está, por lo menos, un 20% arriba de los Estados Unidos. Eso sólo por un tema impositivo. Si el gap es mayor, es por las trabas, por las incertidumbres y por el costo de reposición: cuando no sabés qué va a pasar, en un punto, tenés que cuidar el capital de trabajo ", explicó semanas atrás, Agustín Melano, presidente de ID Argentina, licenciatario de Le Coq Sportif, en una entrevista publicada por este diario.

Cómo se hace el informe

"En la Argentina, se venden cada año unos 32 millones de zapatillas. Casi la mitad se importa y el resto es nacional. Nos acercamos a negocios de 15 provincias, representativas de todo el país, poniendo énfasis en ocho marcas líderes, que se llevan el 96 % del mercado argentino; es decir: Adidas, Nike, Puma, New Balance, Converse, Fila, Reebok y Montagne", contó Javier Miglino, director de Javier Miglino y Asociados.

"Tomamos el valor más caro de cada marca y el valor más barato para, de ese modo, tener un promedio. Luego, sumamos los promedios de las ocho marcas chequeadas y, al dividirlo, nos dio $ 96.000 por cada par de zapatillas. Llevado a dólares, según la cotización oficial, son u$s 112. Ese valor supera el promedio de esas mismas ocho marcas de zapatillas en los Estados Unidos, Japón, Francia, España, Italia, México y Brasil", concluyó Miglino.

Según el informe, hay calzados deportivos de las marcas Adidas y Nike por $ 240.000 y $ 230.000, lo que equivale a u$s 280 y u$s 268. "Estos precios no se consiguen en Japón, Italia, Francia, España, México o Brasil. Los valores son mucho más bajos. Hoy, las Converse (All Star) tienen un valor de $ 114.000. Unos u$s 133, poco más del doble de lo que cuesta en los Estados Unidos", finalizó Miglino.