La alimentación como base para el bienestar de las personas

La alimentación tiene un rol fundamental en la salud y el bienestar de las personas. Es por eso que, no solo los médicos velan por una mejora en la manera en la que las personas se nutren, sino que también las empresas buscan ofrecer mejores alimentos cada vez más completos.

Vera Mandl, gerenta de Ciencia y Nutrición de Danone, contó que, "el hecho de tener al consumidor en el centro hizo que viéramos cuáles son esas necesidades que van surgiendo. Parte de abrirse hacia los expertos y la ciencia es que llegamos al convenio público-privado con el Conicet, que fue un hito muy importante para la industria".

Y continuó: "Danone tiene más de 100 años de historia. A lo largo del tiempo, se tuvo que adaptar a las tendencias, la cultura y el país donde está. La Argentina no fue la excepción ya que, durante los últimos años trabajamos muchísimo en las recetas, reduciendo nutrientes que, en su momento respondían a los gustos y preferencias de un mercado, y ya no lo hacen".

En enero de 2022 Danone y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) firmaron un convenio para la trasferencia de tecnología mediante el cual la compañía comenzó a incorporar una cepa probiótica desarrollada por científicos argentinos en sus yogures.

Danone es la única compañía en Argentina en contar con un portfolio de yogures con probióticos, microorganismos vivos que según la OMS (Organización Mundial de la Salud) administrados en cantidad suficiente tienen efectos beneficiosos para la salud y el sistema inmune.

"Trabajamos con expertos en cada área. Tanto a nivel universitario, como centros de investigación, siempre tratamos de escuchar las nuevas tendencias y descubrimientos, como los alimentos funcionales, que tienen un beneficio adicional, así como también los probioticos", indicó la ejecutiva.

Por su parte, el médico clínico Adrián Cormillot también participó del evento y definió a la nutrición: "La verdadera definición de la nutrición es nutrirse de cualquier aspecto que le ofrezca la naturaleza. Es decir, uno se puede nutrir desde lo alimentario, desde el movimiento o desde lo emocional, es un concepto que puede ser muy general".

A su vez, comentó que el origen de las personas determina la alimentación de cada una: "Se come distinto en el norte y en el sur. Más allá del acceso a la comida o no, son distintos alimentos".

En tanto, Mónica Katz, médica especialista en nutrición (MN 60164), indicó que "la alimentación empieza con la imaginación de lo que alguna vez vivimos. Después nos imaginamos cómo buscarlo, dónde llevarlo, cómo guardarlo, cómo prepararlo y hasta cómo servirlo".

A su vez, detalló que los seres humanos tienen tres tipos de hambre. "Una de ellas es la real; para obtener calorías y nutrientes, pero, en la Argentina, la mayoría de la gente no come por eso. La otra es el hambre oportunista; 'vi luz y entré'. Por último, está el hambre emocional, que se intensificó mucho durante la pandemia. Comer para no pensar, no decir, no pelear y no sentir", especificó.