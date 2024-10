Curar enfermedades con un cambio de alimentación

El naturismo y la medicina funcional se realizan con el objetivo de comprender las causas y los procesos que llevan a la pérdida de salud o enfermedad en un ser humano. Este enfoque busca profundizar en el origen y las causas de los desequilibrios funcionales, en lugar de simplemente tratar los síntomas de forma aislada.

Facundo Pereyra, médico clínico, gastroenterólogo y creador del Programa B15, contó cómo se inició en esta carrera: "Mi padre, fundador del instituto de gastroenterología de la familia hace más de 70 años, ya venía estudiando el naturismo y la medicina funcional. Al tener una formación tan ortodoxa, al principio descreí de todos sus hallazgos. Él me decía que había personas que tenían enfermedades como artritis, depresión, migraña, colon irritable, que se podían curar solamente cambiando su alimentación".

Así, siguió: "Con los años vi que los pacientes mejoraban y su secreto era, justamente, utilizar un protocolo de reparación digestiva que transmite la medicina funcional de los Estados Unidos, que, si bien aún se considera alternativa, viene pisando muy fuerte".

Entonces, contó que, junto con su padre, descubrió que el intestino, más allá de su poder de absorción de nutrientes, tiene dos funciones principales que no todas las personas conocen. "Es el primer órgano inmunológico, dado que el 70% del sistema inmunológico del cuerpo está allí, en la pared del intestino. Y, además, es el segundo cerebro ya que hay neuronas y neurotransmisores que están conectados con el primer cerebro".

Cuando el intestino se vuelve más permeable y empieza a fallar, que se da cuando el paciente está muy estresado, o es sensible al gluten, la carne, los lácteos y no se dio cuenta, "de golpe, empiezan a suceder cosas extrañas en el cuerpo que no están reconocidas por la medicina".

Un ejemplo son los síntomas crónicos. Se trata de pacientes que empiezan a tener síntomas todos los días en el intestino, como diarrea o hinchazón. Pero, también, empiezan a tener otro tipo de síntomas que son producto del mal funcionamiento del intestino. Según develó el especialista, pueden ser dolores de cabeza, hormigueo, insomnio, ansiedad, depresión, erupción en la piel, dolores articulares y visión borrosa, entre otras.

"Todo ese cuadro clínico es algo que le pasa al 20% de la población. La causa número uno de esto que se llama intestino permeable es el gluten o el estrés. La mayoría son incomprendidos y van de especialista en especialista sin encontrar una solución".

Entonces, "entender que el intestino puede volverse permeable es el origen de mi trabajo. A partir de eso empezamos a desarrollar el Programa B15. Es un programa de reparación digestiva, de descanso digestivo, que propone ser un complemento de la atención médica".