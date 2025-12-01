El mercado automotor corporativo argentino comienza a transformarse hacia un modelo más flexible y rentable. En lugar de adquirir directamente los vehículos, las empresas pueden optar por tercerizar la gestión de su flota. Esto les permite ahorrar recursos, reducir riesgos financieros y concentrarse en su actividad principal sin inmovilizar capital en activos que no forman parte de su core business. La tendencia fue uno de los ejes analizados en la Mobility Summit, organizada la semana pasada en La Rural por El Cronista y la revista Apertura, donde distintos ejecutivos coincidieron en que la movilidad empresarial está entrando en una etapa de redefinición estructural.

“Concebimos a la movilidad como un servicio integral. RDA es un outsourcing que le permite a cualquier empresa —laboratorios, firmas del agro, consumo masivo o minería— flexibilizarse y no congelar capital en un activo que no es suyo”, afirmó Marcos Zubillaga, CFO de RDA Mobility. La compañía, no obstante, no se limita a entregar autos, sino que su servicio incluye posventa, seguros y patentes.

Según Zubillaga, la tendencia ya está consolidada en Europa, donde el 50% de los vehículos que compran las empresas se adquiere mediante renting. En Latinoamérica, la penetración es apenas del 5% y en la Argentina ronda el 1%. “Cuando hay una tasa de interés más normal, estos servicios fluyen mucho más porque la empresa tiene que generar mucho menos para pagarlo. Normalizar rentabilidades, eficiencias y márgenes hace que el mercado despegue”, explicó. Además, resaltó que la volatilidad local vuelve aún más valioso contar con un esquema que ofrezca previsibilidad de costos.

El directivo destacó que la clave de este modelo está en permitir que las compañías se concentren en lo que realmente importa, como la gestión de su negocio, sin tener que prestar atención a cuestiones como la inflación o las tasas de interés. “De ahí se justifica mucho más que las empresas deleguen la gestión de su flota y puedan mirar de lleno su estrategia y crecimiento”, concluyó.

ChatGPT puede cometer errores. Comprueba la inform