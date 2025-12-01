En esta noticia La apuesta Niagara

En los últimos años, la automotriz francesa Renault encaró una de sus inversiones industriales más relevantes en la Argentina. Con un desembolso de u$s 350 millones para producir una pick up de media tonelada en el país, a la que bautizó conceptualmente como Niagara, el Rombo se prepara para un nuevo capítulo para su fábrica de Santa Isabel.

Pablo Sibilla, presidente y director general de Renault Argentina, recordó que la transformación comenzó hace cinco años, cuando la compañía lanzó su plan Renaulution. “Apuntaba a volver a ser una marca de alto contenido tecnológico e innovación”, dijo. Señaló que el programa, que empezó en Europa, se expandió a los mercados internacionales con el International Game Plan.

Sibilla señaló que esa renovación ya se puede ver en América latina. Explicó que la marca muestra “una gama totalmente distinta”, con modelos actualizados, más tecnología y nuevas propuestas. Mencionó, además, que ese portfolio incluye el concept car Niagara, base del vehículo que se fabricará en Córdoba a partir de 2026.

El ejecutivo destacó que Renault busca reconectar con su identidad histórica en el país. “Renault vuelve a ser Renault”, afirmó. Recordó que la automotriz tuvo modelos emblemáticos en los ’90 por su diseño y su nivel tecnológico. Aseguró que la nueva etapa busca recuperar ese espíritu con autos que, dentro de cada segmento, ofrecen asistencias a la conducción y un estándar de seguridad superior a la media.

Sibilla describió a Niagara como el nombre conceptual de la futura pick up de media tonelada. Confirmó que el proyecto “viene superbién” y adelantó que ya hay unidades preserie producidas. Una de ellas viajó a Francia para ser evaluada por el CEO global. “Estamos 100% alineados con los objetivos y los plazos”, comentó. También anticipó que durante 2026 se revelarán imágenes, características y el nombre definitivo.

El ejecutivo recordó el giro estratégico que definió el rumbo industrial de Santa Isabel. Señaló que hace seis años decidió, junto a su equipo local, “orientar la planta hacia vehículos utilitarios para competir en mejores condiciones con Brasil”. Consideró que fue “la mejor decisión” porque permitió especializar la operación local en un segmento donde Renault ve crecimiento y complementariedad regional.

Además remarcó que esa vocación también alcanza al proyecto Niagara. Tanto el producto como la fábrica debían tener una lógica exportadora. Recordó que el 80% de los vehículos fabricados en la Argentina se envía a Brasil, mientras que el 65% de las exportaciones brasileñas llegan al mercado local. Esa dinámica, dijo, demuestra que ambos países funcionan como un sistema integrado que favorece la especialización.

La estrategia industrial se apoya en ese equilibrio. La compañía busca posicionar a Santa Isabel como un polo competitivo de utilitarios y pick ups para la región. Con la nueva plataforma y la inversión en marcha, Renault proyecta que Niagara se convierta en un modelo clave para reforzar su presencia en un segmento de alta demanda y fuerte perfil exportador.