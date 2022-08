Impacto social, ambiental y económico: tres temas clave en la agenda de Farmacity para su 25° aniversario

Farmacity, que invirtió en la Argentina 3.000 millones de pesos en los últimos cinco años, aprovechó los festejos por su cumpleaños número 25 para anunciar una serie de transformaciones con las que buscará "f ortalecer su crecimiento , a partir de la redefinición de su modelo de negocios que estará focalizado en liderar una agenda de impacto social, ambiental y económico", informó la compañía en un comunicado.



"Farmacity asumió el desafío de repensar su modelo de negocio, con impacto social y el cuidado del medio ambiente, proponiéndose ser un actor clave en la regeneración del tejido social, fortaleciendo vínculos y cocreando soluciones de desarrollo sustentable en asociación con otros actores", sostuvo Alejandro Gorodisch, presidente de Farmacity.

La empresa de capitales nacionales tomó la decisión de "acompañar y fortalecer la salud y el bienestar de las personas", donde su foco será "trabajar en aquellas poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad; alinear esfuerzos junto a su cadena de valor; y fortalecer una mirada de la belleza como un modelo de negocio que además de rentable, sostenible y escalable en el tiempo, brinde acceso a productos y genere empleo de calidad, diverso y equitativo", explicó la empresa.

Farmacity dijo que suma "una propuesta de valor para ganar en agilidad y potenciar su gen emprendedor, articulando la actividad de manera innovadora y colaborativa con otras empresas que cuentan con una filosofía de trabajo con fuerte acento en el impacto social y comunitario".

Por esa razón se avanzó en la alianza con The Food Market, startup argentina que tiene un destacado posicionamiento en el mercado de la alimentación saludable y que ofrece opciones sanas, variadas y accesibles. "Este nuevo modelo se integra al ecosistema de negocios ya consolidado y vinculado al bienestar integral de las personas a través de su red de farmacias y de sus formatos Simplicity, Get The Look y Farmacity.com", sostuvo la compañía.

"La alimentación desempeña un rol determinante en el cuidado de la salud. Decidimos dar un paso más para consolidar nuestra posición en el ámbito de la calidad de vida integral y por eso sumamos a nuestro modelo de negocio la experiencia de The Food Market, cuyo gen emprendedor nos permitirá acelerar el desarrollo de nuevas propuestas y potenciar nuestro propósito", aseguró Sebastián Miranda, CEO de Farmacity.

"Somos una empresa argentina en constante innovación. Generamos empleo genuino y de calidad para más de 7.000 colaboradores y más de 700 profesionales farmacéuticos y profesionales de la salud. Impulsamos una transformación organizacional hacia un modelo más ágil, con líderes autónomos para tomar decisiones, que inspiren y que le den un sentido de propósito a lo que hacemos, empoderando el talento interno y potenciando el gen emprendedor dentro de nuestros equipos de trabajo para desarrollar nuevas oportunidades de crecimiento", agregó Miranda.

Farmacity está presente en 15 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de más de 300 tiendas propias. Además, "articula la creación de empleo y producción de calidad a través de 70 pymes argentinas que participan en la elaboración de los productos de sus 15 marcas propias".