Ideal para inversores: en la zona donde todos quieren vivir ya hay casas hasta 30% más baratas que en 2019 y los alquileres siguen subiendo

Los precios de publicación de los inmuebles continúan bajando y parecen no tener piso. En Zona Norte, los valores cayeron un 0,3% en mayo y en lo que va del año acumulan un descenso del 1,2% en dólares. Lo curioso es que l os precios ya igualaron a los niveles de 2017, antes de que se lanzaran los créditos hipotecarios UVA . Pero, a pesar del sinceramiento de los valores, la actividad de compra-venta no mejora.

Según datos de Zonaprop, un departamento de dos ambientes y 50 metros cuadrados (m2) en la Gran Buenos Aires Norte tiene un valor promedio de u$s 111.373. Uno de tres ambientes y 70 m2 cuesta u$s 167.897.

El municipio de Vicente López encabeza el podio como el más caro del GBA. Los tres barrios más caros son La Lucila (u$s 3383 por m2), Vicente López (u$s 3234) y Olivos (u$s 3052).

En zona norte hay mayor oferta de casas, lo más buscado en pandemia

Si bien los datos de Zonaprop reflejan la desaceleración de los precios de publicación, la mayor baja se da en los valores reales a la hora de cerrar las operaciones.

"Ya estamos un 29% abajo en comparación a los precios del primer trimestre de 2019, previo a la pandemia. Probablemente, la caída llegará al 40% si se lo compara con 2018", explica Fabián Achával, dueño de la inmobiliaria homónima, al referirse de los precios reales.

Palermo Hollywood renace con récord de nuevos edificios: en cuáles se puede invertir hoy

Volantazo de Costantini: el mayor proyecto de oficinas en el Paseo del Bajo ahora será un edificio de viviendas



¿Seguirán bajando? La respuesta no es tan sencilla. Sobre todo, en el actual contexto económico y de cara a un año electoral como 2023.

"Ya hay oportunidades en ciertas zonas: podemos decir que hoy hay propiedades baratas. No vemos mucho más recorrido a la baja. Pero tampoco al alza. Con este nivel de operaciones, no vemos que vaya a haber una recuperación de los precios ", resume el especialista.

Qué pasa con los alquileres

Según el informe de Zonaprop, durante mayo, se aceleró el aumento de los precios de los alquiler en GBA.

En zona norte, los valores subieron hasta un 7,1% en mayo, por encima de la inflación, que, informó el Indec, fue del 5,6%. Los precios acumulan cuatro meses consecutivos de incrementos por encima del 4%, con un alza acumulada del 24,2% en cinco meses de 2022.

Los precios de los alquileres siguen en alza

Un departamento de dos ambientes y 50 m2 se ubica en $ 63.241 por mes, mientras que uno de tres ambientes y 70 m2 se alquila por $ 87.676. Son precios por encima de lo que se pide en barrios porteños como Caballito o Palermo.

En Zona Norte, los barrios de Fátima y La Lucila tienen los alquileres más caros, con valores de $ 85.905 y $ 85.040 por mes, respectivamente. Por otro lado, aquellos con los precios más bajos son José León Suárez ($ 39.335) y José C. Paz Oeste ($ 39.828).



La rentabilidad sigue en crecimiento, a causa de la suba de precios de alquiler y la caída contenida en los valores de venta. En GBA Norte, la relación alquiler/precio se ubica en 3,7% anual.

Se necesitan 27 años de alquiler para recuperar la inversión de compra, un 19% menos que un año atrás.