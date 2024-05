Hering, la icónica marca brasileña de los '90, vuelve a la Argentina

Hering que, desde 2021, pertenece al grupo brasileño Soma, vuelve a la Argentina. Así lo anunció a través de su representante de franquicias en el país.

La marca de ropa que fue un ícono en los '90 se fue hace más de dos décadas del país y volverá a través de su sistema de franquicias. Se trata de un verdadero gigante textil latinoamericano: cuenta con casi 750 tiendas en Brasil, de las cuales 677 son franquicias y presencia en más de 10 países.

"Hay expectativa de que la situación del país se revierta en el segundo semestre. Esto sumado a las nuevas facilidades para importar hacen que el escenario sea muy propicio para que las marcas internacionales vuelvan a poner el ojo en la Argentina", contó Carlos Canudas, consultor internacional de franquicias, responsable de traer la marca al país .

Canudas detalló, que la marca conocida históricamente por sus básicos hoy sumó ropa de diseño.

Los planes de Hering en la Argentina

La marca anunció su regreso y está en la etapa de búsqueda de inversores interesados para su franquicia, que se ofrece en tres opciones: Proyecto Hering (licencia entre 80 y 120 metros cuadrados), Proyecto Franquicias Bossa (entre 121 m2 y 349 m2), y finalmente, Proyecto Bossa Mega Store (a partir de 350 m2).

Ofrecen ropa para todas las edades y género

Los costos de inversión se calculan, en las tiendas medias, en un mínimo de u$s 56.000, con un recupero promedio de 24 meses.

"Si bien arrancamos con una búsqueda, por ahora, muy tranquila ya tuvimos llamados de inversores interesados. Es un momento ideal para abrir una marca internacional porque el contexto a futuro es alentador", agregó el consultor.

En un principio la idea es desembarcar en la Ciudad de Buenos Aires, aunque todavía no hay diagramado un plan de aperturas. "Puede tener presencia en los shoppings con su formato más mega, pero también en las principales arterias comerciales de la Ciudad", dijo Canudas.

A principios de 2024, según la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF) había en el país 1783 marcas franquiciantes, con un total de 50.100 puntos de venta, generando alrededor de 245.000 empleos en forma directa. De ese total, el 98% son marcas nacionales. En 2001, por lo menos el 50% eran internacionales.



"Hering tiene presencia no solo en Brasil, sino en Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay. No puede no estar en la Argentina", concluyó Canudas.

Los dueños de Hering

El grupo textil brasileño Soma compró a su rival Hering en 2021, una de las mayores marcas de indumentaria de América Latina, en una operación combinada de pago en efectivo y entrega de acciones por más de u$s 955 millones, según informaron, en su momento, a través de un comunicado.

La historia de Hering arrancó en 1880, cuando los hermanos Hermann y Bruno Hering, de ascendencia alemana y arraigados en la tradición textil, echaron raíces empresariales en la ciudad brasileña de Blumenau.



La visión de estos dos inmigrantes marcó el comienzo de un legado que se mantuvo hasta hoy, con la quinta generación de la familia al mando. Desde 2006, la empresa cotiza en la bolsa de Sao Paulo.